Así quedan los cuartos de final del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya tiene definidos sus cuartos de final. Ya conocemos a los ocho aspirantes al trono del fútbol mundial. El torneo entra en su fase decisiva con cruces de máximo nivel que prometen emoción y espectáculo, y se empezará a perfilar el camino hacia la ansiada gran final.

El Francia - Marruecos y el España - Bélgica se podrán seguir, en directo y gratis, a través de La 1 y RTVE Play.

Francia - Marruecos Francia dará el pistoletazo de salida a los cuartos de final frente a una Marruecos que vuelve a desafiar la historia. Los 'bleus', campeones del mundo en 1998 y 2018, buscan alcanzar las semifinales por quinta vez en las últimas seis ediciones del torneo, confirmando su condición como una de las grandes potencias del fútbol mundial. El conjunto dirigido por Didier Deschamps llega tras eliminar a Paraguay y con Mbappé, Olise y Dembélé en su máximo nivel. Marruecos deja atrás la etiqueta de selección revelación. Ha demostrado en este Mundial 2026 que ha venido para quedarse. Los Leones del Atlas nunca han ganado un Mundial, pero ya firmaron la mejor actuación de una selección africana con su cuarto puesto en Qatar 2022, donde precisamente, cayeron en semifinales ante Francia. Ahora, tras superar a Canadá en octavos, buscan revancha y convertirse en el primer equipo africano en alcanzar dos semifinales mundialistas. El partido, en directo y gratis, el jueves 9 de julio a las 22:00h, en La 1 y RTVE Play.

España - Bélgica España no tuvo el mejor inicio en esta Copa del Mundo, se esperaba más de ella, pero partido a partido, la selección dirigida por Luis de la Fuente ha demostrado que quieren ganar esa copa y que tienen fútbol para hacerlo. La unión de familia se nota en el campo y los goles, tardan, pero llegan. Nadie dijo que esto fuese fácil. Los Lamine, Rodri, Pedri, Oyarzabal y compañía buscan regresar a unas semifinales mundialistas por primera vez desde 2010. Será la sexta vez que España dispute unos cuartos de final en un Mundial, una ronda que solo ha logrado superar en una ocasión: la del camino hacia su única estrella. Enfrente estará una Bélgica que persigue el mayor éxito de su historia. Los Diablos Rojos nunca han conquistado un Mundial y su mejor resultado es el tercer puesto logrado en Rusia 2018. Tras golear a Estados Unidos en octavos, los belgas intentarán derribar a una de las favoritas del torneo. El partido, en directo y gratis, el viernes 10 de julio a las 21:00h, en La 1 y RTVE Play.

Noruega - Inglaterra Noruega está protagonizando el mejor Mundial de su historia. Los vikingos vuelven a unos cuartos de final 28 años después de su última participación mundialista, y lo hace tras firmar su mejor recorrido en la competición. Con Erling Haaland como gran referente, los nórdicos sueñan ahora con alcanzar unas semifinales inéditas. Inglaterra por su parte busca volver a reinar seis décadas después de levantar su único Mundial. Los 'Three Lions', tras superar a México en un duelo de máxima exigencia parten como uno de los grandes aspirantes al título, aunque tendrá delante a la gran revelación del torneo.