EE.UU. - Bélgica, en directo hoy el partido de octavos de final del Mundial 2026

El Mundial 2026 entra en su fase decisiva y ya no hay margen para el error. Estados Unidos y Bélgica se enfrentan este viernes con un billete para los cuartos en juego y la sensación de que ambos llegan en uno de sus mejores momentos del torneo. La selección anfitriona está firmando la mejor actuación de su historia en una fase final, mientras que los 'Red Devils' vuelven a demostrar por qué son uno de esos equipos que nunca conviene dar por muertos. Dos estilos diferentes, dos formas de entender el fútbol y noventa minutos —o quizá alguno más— para decidir quién sigue soñando con levantar la copa.

En directo, EE.UU. vs Bélgica | Mundial 2026

EE.UU. quiere seguir soñando Estados Unidos se ha convertido en una de las grandes revelaciones del campeonato. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino ha ganado tres de sus cuatro partidos, igualando el número total de victorias que había conseguido entre sus cuatro participaciones mundialistas anteriores (2006, 2010, 2014 y 2022). Además, ha marcado al menos dos goles en todos sus encuentros, un registro inédito para una selección no europea ni sudamericana en la historia del torneo. Sin embargo, el técnico argentino deberá afrontar una baja muy sensible: Folarin Balogun, autor de tres tantos y máximo goleador del equipo, se perderá el encuentro por sanción, obligando a los estadounidenses a encontrar nuevas soluciones ofensivas en el partido más importante del campeonato. Enfrente estará una Bélgica que vuelve a sentirse cómoda cuando el escenario se vuelve caótico. Los de Rudi García protagonizaron uno de los partidos del Mundial en la ronda anterior al remontar un 0-2 frente a Senegal y clasificarse gracias a un gol de Youri Tielemans en el minuto 124, el tanto más tardío registrado en una Copa del Mundo desde que existen datos. No fue una casualidad. Ya en Rusia 2018 los belgas levantaron otro 0-2 frente a Japón para terminar imponiéndose por 3-2, confirmando una capacidad competitiva que los convierte en un rival especialmente peligroso cuando las eliminatorias se alargan.