Hora, dónde ver en TV y claves del Primer Encierro de San Fermín 2026

El 7 de julio a las 08:00 horas (hora peninsular) tiene lugar en Pamplona el Primer Encierro de las fiestas de San Fermín 2026. Una vez que el chupinazo da por inauguradas las fiestas, llega el momento cumbre: los portones de Santo Domingo se abren para dar paso a los seis toros de Fuente Ymbro y sus cabestros. Comienza así una carrera frenética por el casco viejo pamplonés hasta llegar al coso taurino. Durante los 875 metros de recorrido, cientos de corredores desafían al peligro en apenas unos minutos, regalándonos el instante más emocionante y cargado de adrenalina de todo el festival.

La ganadería Fuente Ymbro es una de las más reconocidas y respetadas del circuito taurino. Fundada en 1996 por Ricardo Gallardo en la finca “Fuente Ymbro - Los Romerales”, en San José del Valle (Cádiz), esta ganadería se ha ganado un lugar destacado por la calidad de sus toros, conocidos por su bravura, nobleza y espectacularidad en la plaza. Sus astados destacan por su potencia y agilidad, características que los convierten en un reto emocionante tanto para los corredores como para los toreros que los lidian por la tarde.

Los astados de Fuente Ymbro son sinónimo de emoción y riesgo, elementos que aseguran un primer encierro vibrante en las calles de Pamplona. De fina piel y galope alegre, garantizan bravura y casta durante el recorrido. Se arrancan pronto y lo hacen galopando con alegría. En cuanto a sus capas, predominan los negros, colorados y castaños. Los jaboneros y ensabanados aparecen por la influencia de la casta vazqueña.

Hora, canal y dónde ver el Primer Encierro de San Fermín 2026 El primer encierro de San Fermín 2025 desde Pamplona podrá verse este martes 7 de julio a partir de las 8:00 horas en La 1, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante la primera jornada de Sanfermines y la última hora en RNE y en el minuto a minuto de RTVE.es. Por la tarde, en la Feria del toro, el sevillano Daniel Luque, el madrileño Víctor Hernández y el zaragozano Aaron Palacio son los espadas que se medirán en la plaza con los seis toros que habrán atravesado el recorrido del encierro.