San Fermín 2026: RTVE Play ofrece por primera vez los encierros en multicámara... ¡y como nunca los habías visto!

Los Sanfermines llegan del 7 al 14 de julio a RTVE Play cargados de emoción e innovación. Por primera vez, la plataforma ofrece una manera diferente de vivir los encierros más famosos del mundo con una nueva experiencia que hará que vivas San Fermín como si estuvieras en la misma Pamplona. Serás tú quien podrás seguir cada mañana la carrera de los toros eligiendo tu propia perspectiva con nueve cámaras diferentes situadas en los puntos más frenéticos del recorrido. Te contamos todos los detalles de cómo vivirlos como nunca antes los has visto.

Tú eliges cómo ver el encierro ¡con las 9 cámaras de RTVE Play! RTVE Play ofrece por primera vez en la historia los encierros de San Fermín con multicámara con 10 señales simultáneas que permitirá al usuario seguir la carrera desde el lugar del recorrido que quiera, tanto en directo como más tarde en VOD. Así, los espectadores, además de la señal en directo del programa especial de La 1, Vive San Fermín, podrán elegir entre otras nueve cámaras colocadas en los puntos estratégicos del trayecto: Corrales, Santo Domingo, Ayuntamiento, Mercaderes, Estafeta 1, Estafeta 2, Telefónica, Callejón y la Plaza de Toros. Los fieles seguidores de San Fermín 2026 podrán disfrutar entre el 7 y el 14 de julio del multicámara en directo desde las 7:55 horas. Con él, el usuario tiene la posibilidad de escoger desde que punto de la carrera verlo y vivir la emoción como si estuviera en la calle de Pamplona que elija. Una vez finalizado, tendrá también a su disposición el vídeo del encierro completo, el que todos los años se puede ver en la televisión lineal, pero también cómo ha sido su paso por cada una de las cámaras, para poder ver con detalle cómo ha transcurrido en los lugares más destacados.

Una portada dedicada a los Sanfermines Todo este despliegue se podrá disfrutar en la portada especial de San Fermín que lanza RTVE Play. En ella, los espectadores encontrarán todos los directos, vídeos de los encierros y todo el contenido extra relacionado con el evento que convierte a Pamplona en una verdadera fiesta durante nueve días. A ello solo tendrán acceso los usuarios que estén registrados gratuitamente, y podrán seguirlo desde cualquier dispositivo y lugar en el que se encuentren.