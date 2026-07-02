Diccionario de los Sanfermines 2026

Cada mes de julio, Pamplona se transforma. Las calles de la capital navarra se tiñen de blanco y rojo, los balcones se llenan de vida y decenas de miles de personas se sumergen en una fiesta con siglos de historia. Pero entre encierros, gigantes, peñas y cánticos, los Sanfermines tienen también un lenguaje propio que puede sonar casi incomprensible para quien se acerca por primera vez a ellos.

Desde los kilikis que hacen correr a los más pequeños hasta la mítica Estafeta por la que pasan los toros cada mañana, aquí encontrarás las claves para entender mejor una celebración que va mucho más allá del famoso encierro.

1 Cabezudos Son las cinco figuras que abren el paso del cortejo de la comparsa, precediendo a los gigantes. Su único cometido es pasear y dar la mano a los niños. Se llaman Alcalde, Concejal, Abuela, Japonés y Japonesa, y son los personajes más serios: no bailan ni llevan verga con la que golpear a nadie, a diferencia de los kilikis. Fueron construidos en 1890 por el artista pamplonés Félix Flores. Sus cabezas, de cartón piedra, superan el metro de altura, los dos metros de perímetro y pesan unos catorce kilos cada una.

2 Cántico a San Fermín Breve plegaria que los corredores entonan tres veces ante la hornacina del santo en la cuesta de Santo Domingo, a las 7:55, 7:57 y 7:59 de la mañana, justo antes del encierro. La letra dice: "A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro dándonos su bendición". Desde 2009, se añade una estrofa en euskera: "Entzun arren San Fermín, zu zaitugu patroi, zuzendu gure oinak entzierro hontan otoi". Cada repetición va acompañada de un grito de "¡Viva San Fermín!" — "Gora San Fermín!". Según la versión más aceptada, la letra fue compuesta por Joaquín Zabalza, miembro del grupo musical Los Iruñako, con música de Manuel Turrillas. La tradición de cantarla antes del encierro arrancó en 1962.

3 Chupinazo Cohete que se lanza el 6 de julio a las doce del mediodía desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona para anunciar el inicio oficial de los Sanfermines. En ese momento, la plaza Consistorial está abarrotada de miles de personas vestidas de blanco y rojo, y el estallido del cohete desata una explosión colectiva.

4 Comparsa Nombre con el que se conoce en Pamplona a la comparsa de gigantes y cabezudos, conjunto de 25 figuras de cartón piedra propiedad del Ayuntamiento que recorren las calles del casco viejo durante los Sanfermines. Las cuatro parejas de gigantes forman una corte de reyes que representan los continentes, escoltados por los cabezudos y los kilikis, que encarnan a la autoridad local, y los zaldikos, palabra que significa "caballitos" en euskera. La Comparsa ha estado presente en las celebraciones de Pamplona desde el siglo XVI. En el XVIII se perdió la tradición, que se recuperó un siglo más tarde gracias a los gigantes que conservaba la Catedral. Las figuras actuales de los gigantes fueron creadas en 1860; los cinco cabezudos, en 1890; los kilikis Patata y Napoleón, en 1912; y los kilikis Caravinagre y Verrugas, en 1941.

5 Estafeta Calle del casco antiguo de Pamplona, y el tramo más emblemático del encierro. Su nombre proviene de la primera estafeta de correos de Pamplona, que estuvo ubicada aquí durante el siglo XIX. Forma parte del recorrido del encierro desde 1856, año en que la inauguración de la Plaza de Toros obligó a modificar el trazado. Con 304 metros de longitud, es el tramo más estrecho del recorrido y el que ofrece a los corredores más experimentados la posibilidad de situarse delante de los toros, ya algo más cansados a esas alturas de la carrera.

6 Gigantes Son las figuras más antiguas que participan en la comparsa. Alcanzan los 4,20 metros de altura y se componen de cuatro parejas formadas por un rey y una reina ataviados con sus trajes típicos que representan a América, África, Europa y Asia, y bailan al son de gaitas y txistularis. Fueron construidos en 1860 por el artista pamplonés Tadeo Amorena, quien se ofreció al Ayuntamiento a fabricar unas figuras nuevas porque las existentes se encontraban en muy mal estado.

7 Kilikis Son los personajes de la comparsa más simpáticos y los niños pamploneses tienen verdadera debilidad por ellos. Las seis figuras de cabeza grande y carácter travieso tienen como misión principal perseguir a los niños y golpearles con una vara de gomaespuma. El origen de la palabra kiliki es incierto, aunque algunos autores apuntan a que proviene del euskera kili-kili, que podría traducirse como cosquilla, y otros la relacionan con el verbo azuzar o provocar. Su origen como figura se remonta al siglo XVI, cuando se les llamaba gigantillos. Todos tienen nombre: Coletas, Patata, Barbas, Verrugas, Napoleón y Caravinagre.

8 Mozo Nombre con el que se denomina a quien corre el encierro. La tradición manda que debe ir vestido de blanco, con su pañuelo y faja roja. Habitualmente, además, portan un periódico de papel. La ordenanza municipal prohíbe correr en estado de embriaguez y tocar a los toros, normas cuyo incumplimiento se asocia precisamente al corredor inexperto.

9 Pañuelico Nombre cariñoso con el que los pamploneses llaman al pañuelo rojo que constituye, junto con la camisa y el pantalón blancos y la faja roja, el uniforme no oficial de los Sanfermines. Es el símbolo más reconocible de las fiestas y el objeto que marca su inicio y su fin. De color rojo, simboliza el martirio de San Fermín, que fue decapitado. Es liso y tradicionalmente lleva bordada una imagen del santo o del escudo de Pamplona. El día 6, antes del chupinazo, se lleva atado en la muñeca y después se ata en el cuello.

10 Pasacalles Pieza musical pensada para ser tocada y bailada en la calle, mientras una banda, charanga o grupo de gaiteros recorre el trazado urbano. En los Sanfermines es el género musical más ubicuo: suena en las dianas matinales, acompaña el desfile de la comparsa, marca el paso de las peñas al salir de la plaza de toros y llena las calles del casco viejo a lo largo del día y de la noche.

11 Peñas Asociaciones de cuadrillas que constituyen el alma de las fiestas. Cada peña tiene su estandarte e himno. Sus locales son puntos de reunión. Van acompañadas de su propia charanga y su momento de mayor visibilidad es la salida diaria tras la corrida de toros, cuando toman las calles con su música y bailes.

12 ¡Pobre de mí! Cántico con el que se cierran los Sanfermines a medianoche del 14 de julio, cuando miles de personas se congregan en la plaza Consistorial con una vela encendida y el pañuelo rojo en la mano para despedir las fiestas. La letra dice: "Pobre de mí, pobre de mí, que se han acabado las fiestas de San Fermín".

13 Procesión de San Fermín Acto religioso que se celebra la mañana del 7 de julio, el día grande de las fiestas, y que constituye el contrapunto solemne al bullicio del primer encierro que acaba de terminar horas antes. En los últimos treinta años se ha convertido en un acto popular y cada vez más multitudinario.

14 Riau Riau Marcha popular que acompaña a la corporación municipal desde el Ayuntamiento hasta la capilla de San Fermín en la iglesia de San Lorenzo, la tarde del 6 de julio, para asistir a las vísperas solemnes. El nombre viene del estribillo de la música que la acompaña, el Vals de Astráin, compuesto por el músico pamplonés Miguel Astráin a finales del siglo XIX y conocido oficialmente como La alegría de San Fermín.