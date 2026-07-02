Sanfermines 2026: los Corrales del Gas abren al público con las primeras ganaderías

Los Corrales del Gas de Pamplona han abierto este miércoles sus puertas al público para que los aficionados puedan contemplar las primeras reses que participarán en los encierros de la Feria del Toro de los Sanfermines, una exposición que irá incorporando progresivamente el resto de las ganaderías a medida que lleguen a la ciudad.

La Casa de Misericordia ha informado de que, en esta primera jornada, han estado expuestas cuatro ganaderías (Victoriano del Río Cortes, Victoriano del Río, Fuente Ymbro y Cebada Gago), aunque ese número aumentará en los próximos días conforme vayan llegando los toros destinados a las corridas de la feria.

Las visitas podrán verse alteradas puntualmente por la llegada de nuevas reses o por la realización de los reconocimientos veterinarios previos a la feria. Los Corrales del Gas podrán visitarse todos los días de 11:00 a 13:30 horas y de 16:30 a 20:30 horas, con cierre del acceso quince minutos antes del final de cada franja horaria.

Las entradas se venden exclusivamente en la puerta de acceso a los corrales, sin posibilidad de compra anticipada. El precio general será de cuatro euros, mientras que los menores de 12 años podrán acceder gratuitamente si van acompañados de un adulto. Además, los beneficiarios del bono cultural podrán utilizarlo para adquirir la entrada.

En caso de que, por motivos operativos, no sea posible hacer las visitas en alguno de los horarios previstos, la organización informará de la incidencia mediante un aviso colocado en la entrada de las instalaciones.