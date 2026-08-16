Avance semanal de 'La Promesa' del 10 al 14 de agosto: Una escapada y una carta que lo cambiará todo

El regreso de Jacobo al palacio ha trastocado por completo los planes de Martina y Adriano. Estaban viviendo su romance en secreto. Sin embargo, la joven no puede seguir ocultando la verdad al que hasta ahora era su prometido. Le ha confesado tener sentimientos por otra persona: Adriano. Jacobo no puede creer que su prometida y su amigo le hayan traicionado de esta forma… ¿Qué medidas tomará?

En la zona de servicio, Samuel ya ha bautizado a Juanita y, finalmente, ¡Manuel ha sido el padrino! El evento ha salido tal y como todos esperaban, aunque Carlo sigue dándole vueltas a su situación con María Fernández… Si quieres saber lo que va a pasar del 17 al 21 de agosto aquí te dejamos el avance de los episodios 885 al 889.

Avance del capítulo 885 del lunes 10 de agosto Julio le pide al marqués que le deje dirigir la cocina y Alonso acepta sin saber que, con esa decisión, está condenando a las cocineras. Julieta le cuenta a Manuel que Lorenzo casi la golpea, y él se enfrenta al capitán. María se ha dado cuenta de la tristeza de Carlo y le promete que se casarán pronto… Máximo exige a Alonso que despida a Cristóbal, pero tras escucharle, Alonso toma una decisión: no lo hará. Petra le confiesa a Pía que en el pasado le hizo algo malo a Tomasa. ¿De qué se trata? Curro intenta propiciar un acercamiento entre Ángela y Máximo, pero el duque lo echa por tierra con sus comentarios. Carlo se encara con Samuel acusándolo de haberle mentido: sigue queriendo a María, y lo peor es que ella quiere al cura. Máximo, finalmente, cede y acepta reconocer a Ángela, pero a su ritmo. Sin embargo, ella no quiere que lo haga. Julieta le dice a Manuel que se está planteando marcharse para que Ciro vaya tras ella y lo deje a él en paz. Por su parte, Jacobo le pide explicaciones a Adriano tras descubrir su traición con Martina y… ¡está a punto de golpearle! La Promesa: Máximo exige a Alonso que despida a Cristóbalt

Avance del capítulo 886 del martes 11 de agosto Jacobo se contiene en el último momento y no golpea a Adriano. Este se lo cuenta a Martina: los enamorados se sienten perdidos, no saben qué hacer... Manuel intenta convencer a Julieta de que no se marche de La Promesa. Le recuerda el pacto de afrontar juntos las dificultades. La joven teme que Ciro use su amor para hundirlo. Curro trata de que Ángela acepte el reconocimiento de Máximo, pero ella se niega: prefiere lidiar con un escándalo antes que deber nada a un padre que la repudia. Julio encarga a Simona y Candela un postre dificilísimo y con poco tiempo. ¡Solo por fastidiar! Samuel asegura a Carlo que el beso con María fue un impulso y que ella se apartó, pero Carlo no le cree. Manuel pretende mandar a Ciro unos días fuera para que Julieta descanse de él. Ángela pide a Máximo hablar como adultos y le exige, sin rodeos, que se marche de La Promesa. ¿Aceptará sin rechistar? Lorenzo espolea a Ciro a visitar personalmente las empresas reticentes a comprar el manual: si se las gana, podrán robar a Manuel sin dejar rastro. La Promesa: Ángela pide a Máximo marcharse del palacio

Avance del capítulo 887 del miércoles 12 de agosto Máximo acepta marcharse de La Promesa y dejar a Ángela en paz, sin rencores. Ciro informa a Julieta de que se va de viaje unos días y quiere que ella lo acompañe. ¿Conseguirá librarse la muchacha? Pía encara a Tomasa y le pregunta qué le está haciendo a Petra. Ella se niega a responder. Martina y Adriano no saben cómo proceder con Jacobo. Concluyen que en el corazón no se manda y que no deben buscar excusas. La guerra de Julio contra las cocineras sigue. Samuel advierte a María de que Carlo está al tanto del beso y le insiste en que debe hablar con él para arreglarlo. Martina finge ante Ciro que Julieta se encuentra fatal. Él tiene la deferencia de marcharse al día siguiente sin ella, para que descanse. Leocadia y Lorenzo preguntan a Jacobo por su distanciamiento con Adriano y Martina, pero él no suelta prenda. Máximo confirma a los señores que se irá. Contra todo pronóstico, Leocadia se lo reprocha con dureza, le acusa de huir y de no haber hecho ningún esfuerzo por su hija. Cristóbal interrumpe la discusión con una carta de la Casa Real para Curro. ¿Qué noticias traerá? La Promesa: Pía encara a Tomasa y le pregunta sobre Petra

Avance del capítulo 888 del jueves 13 de agosto Curro lee la carta del rey: es la ratificación oficial del condado de Linaja, pero eso no es todo. Hay una noticia más que cambiará su vida para siempre. ¿De qué se trata? Julio sigue presionando a las cocineras. Ellas, que no pueden más con la situación, sienten verdadero alivio cuando se enteran de que se van. Manuel tiene planes para Julieta mientras Ciro está de viaje: fingirá que se marchan a lugares distintos para escaparse juntos. María intenta explicarle a Carlo lo del beso con Samuel, pero él no atiende a razones. Martina y Adriano intentan apaciguar a Jacobo, pero él sigue enfadado y no acepta sus excusas. Pía insiste en saber qué le ocurre a Petra con su hermana. La señora Arcos rompe a llorar y confiesa que le hizo a Tomasa algo horrible, de lo peor que se le puede hacer a una hermana, y que en el fondo aún espera ganarse su perdón. Pía intuye que lo peor está por contar… La Promesa: La carta que cambiará la vida de Curro para siempret