La Promesa: El cambio de vida de Curro y Ángela tras descubrirse el pasado de Leocadia y Max

La llegada de nuevos rostros y secretos familiares ha sacudido los cimientos de La Promesa, desatando una tormenta que ha puesto en jaque la estabilidad del palacio. Entre revelaciones del pasado y romances que desafían todas las normas, la vida de sus protagonistas vuelve a dar un giro radical e inesperado. Especialmente el de Ángela y Curro.

Recién nombrados condes de Linaja, y preparando su boda para cuando obtenga oficialmente el título, los jóvenes no han recibido de igual manera la llegada Max, un viejo amigo del marqués de Luján y que resultaba tener una relación secreta con Leocadia y Ángela... ¡es su padre!

¿Quieres engancharte a esta nueva historia que nos lleva al pasado de La Promesa? Te hacemos un resumen en el capítulo especial de la serie dedicado a Ángela, Curro, Max y Leocadia.

Max llega a La Promesa La tranquilidad del palacio se ve bruscamente alterada con la llegada de Máximo de Buenaventura, un viejo amigo de don Alonso, que se ha tomado su visita como un acontecimiento que prometía remover los cimientos de La Promesa. Su aparición, rodeada de una gran expectación y de un altivo séquito personal, no ha tardado en generar fricciones y avivar tensiones que llevaban años en el olvido. Este desembarco inesperado no solo ha alterado el día a día de los criados y señores, sino que ha traído consigo una serie de intenciones ocultas que amenazan con desestabilizar la armonía de la casa. Al poco de llegar, la presencia de Máximo comienza a entrelazarse con los secretos más profundos de los habitantes, especialmente de Leocadia y Ángela, marcando el inicio de una etapa repleta de incertidumbre en el palacio. La llegada de los nuevos personajes que cambiará el rumbo de las tramas en La Promesa Cristina Barco

Max, el verdadero padre de Ángela La verdadera magnitud del propósito de Máximo, y el porqué de su visita a La Promesa, sale a la luz cuando se descubre que es el auténtico padre de Ángela. El secreto, que había permanecido oculto durante demasiado tiempo, irrumpe como una auténtica bomba en la vida de Leocadia. Volver a ver de nuevo al progenitor de su hija hace que la señora de Figueroa tiemble con su presencia, y aunque no tiene la intención de revelar la verdad, si tiene miedo de que quiera alejarla de ella. Máximo suelta la bomba en 'La Promesa': "Tenía curiosidad de conocer a nuestra hija, Leocadia" Cristina Barco

Los continuos desencuentros de Ángela y Max La convivencia entre Max y Ángela no ha sido sencilla, marcada desde el primer instante por continuos desencuentros y reproches. La falta de entendimiento ha generado un abismo difícil de salvar entre ambos desde un principio, y más cuando el duque de Buenaventura propone a Curro trabajar para él en Lisboa. Estos constantes roces tensan aún más el ambiente en el palacio, reflejando el profundo dolor y la confusión de la joven, que hace cualquier cosa con tal de no cruzarse con el que, sin aun saberlo, es su padre.

Ángela descubre quién es su padre El momento definitivo se desencadena cuando Ángela, de la peor manera posible, conoce por casualidad la verdadera identidad de su progenitor, y los planes de Máximo de apartarla de su madre. Un golpe emocional tan fuerte que la deja completamente desorientada y sin saber cómo reaccionar. Incapaz de soportar el peso de semejante revelación y sintiéndose traicionada por los secretos que la rodeaban, Ángela toma una drástica decisión. La joven desaparece de palacio por su propio pie, dejando tras de sí un profundo desconcierto y desatando la desesperación entre los suyos. Ángela descubre la verdad sobre su padre y desaparece de 'La Promesa'. ¿Dónde se ha ido? Cristina Barco

El amor de Curro y Ángela, más fuerte que nunca Tras varios días en paradero desconocido y en un estado bastante delicado, Ángela regresa por fin a los pasillos de La Promesa. Lejos de debilitarse, su vínculo con Curro se consolida con más fuerza que nunca, demostrando que su amor es capaz de resistir cualquier obstáculo. El reencuentro con su prometido supone un auténtico alivio para ambos, quienes se refugian en sus sentimientos para superar los duros momentos vividos en los últimos días. Ángela regresa a 'La Promesa': ¿Dónde ha estado todo este tiempo? Cristina Barco

El pasado de Leocadia con Max Obligada por las circunstancias tras el regreso de Ángela, y que su hija desvelara ante todos los Luján la verdadera identidad de su padre, Leocadia se muestra más vulnerable que nunca al verse acorralada por los fantasmas del pasado. La mujer decide sincerarse con su hija y contar toda la verdad sobre su antigua historia de amor con Máximo, revelando detalles hasta ahora desconocidos de su juventud. Sin embargo, el testimonio crucial que saca a la luz los oscuros episodios que marcaron aquella relación son ante más personas. Esos recuerdos incluyen momentos de extrema tensión, como el intento de Cruz de acabar con su vida, que explica el profundo rencor del pasado con la marquesa. La confesión de Leocadia ayuda a encajar las últimas piezas de un puzle incompleto desde hace tiempo. Leocadia, más vulnerable que nunca en 'La Promesa, cuenta toda la verdad sobre su pasado Cristina Barco