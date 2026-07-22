Máximo suelta la bomba en 'La Promesa': "Tenía curiosidad de conocer a nuestra hija, Leocadia"

¡Con la boca abierta nos hemos quedado tras descubrir el último secreto que escondía uno de los personajes principales de La Promesa! Prácticamente desde qué llegó al palacio, ha habido una pregunta alrededor de Ángela: ¿Quién es su padre? El barón de Linaja, Cristóbal Ballesteros, Lisandro de Carvajal y Cifuentes o el capitán de la Mata eran algunas de las opciones que había, pero en realidad ¡todavía no le conocíamos! Hasta ahora...

La llegada de Max de Buenaventura ha revolucionado La Promesa. Todos están muy contentos con su visita, excepto Leocadia. La madre de Ángela ha tenido un perfil bajo desde que se anunciara que el duque pasaría una temporada en palacio, y evita por todos los medios encontrarse con el viejo amigo de la familia Luján... y de ella también pues ¡es el padre de Ángela! ¿Te has perdido el instante en el que hemos descubierto el gran secreto? ¡Te contamos todos los detalles y tienes el momento en el vídeo que abre la noticia!