Máximo suelta la bomba en 'La Promesa': "Tenía curiosidad de conocer a nuestra hija, Leocadia"
- El nuevo personaje de La Promesa ha desvelado al fin por qué ha regresado más de 15 años después
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¡Con la boca abierta nos hemos quedado tras descubrir el último secreto que escondía uno de los personajes principales de La Promesa! Prácticamente desde qué llegó al palacio, ha habido una pregunta alrededor de Ángela: ¿Quién es su padre? El barón de Linaja, Cristóbal Ballesteros, Lisandro de Carvajal y Cifuentes o el capitán de la Mata eran algunas de las opciones que había, pero en realidad ¡todavía no le conocíamos! Hasta ahora...
La llegada de Max de Buenaventura ha revolucionado La Promesa. Todos están muy contentos con su visita, excepto Leocadia. La madre de Ángela ha tenido un perfil bajo desde que se anunciara que el duque pasaría una temporada en palacio, y evita por todos los medios encontrarse con el viejo amigo de la familia Luján... y de ella también pues ¡es el padre de Ángela! ¿Te has perdido el instante en el que hemos descubierto el gran secreto? ¡Te contamos todos los detalles y tienes el momento en el vídeo que abre la noticia!
Max es el padre de Ángela
El primer encuentro de Max y Ángela no fue el ideal. Él no sabía de quién se trataba y confundió a la joven con Martina. Desde ese encontronazo, el duque de Buenaventura ha querido halagar e impresionar a la joven, que no le gusta un pelo el comportamiento que tiene la nueva visita de La Promesa. Sin embargo, el tío Max parece que quiere tener cerca a la hija de Leocadia, pues ha ofrecido un puesto de trabajo a su servicio como secretario a Curro. También, el duque observa mucho a Ángela, y todo tenía un motivo.
En uno de esos momentos en el que Max ve cómo Ángela juega con Curro, Leocadia ha entrado en la misma instancia donde se encontraba el duque, que no ha podido evitar tensarse al ver allí a la visita de La Promesa. Este le ha reprochado estar desaparecida, y la mujer ha alegado estar muy ocupada, pero el amigo de marqués conoce bien que no ha salido de su alcoba: "Tampoco te creas tan importante Máximo, nunca cambiaría mis hábitos por ti", le responde Leocadia. Claro que la respuesta ha sorprendido a todos: "Hubo un tiempo en el que no te importaba hacerlo".
La de Figueroa vacila una vez, para pasar a la acción: "¿Qué haces aquí?". El señor del ducado de Buenaventura responde que visitar a los Luján y en especial a su amigo Alonso, pero Leocadia sabe que miente, y finalmente, Max termina confesando el motivo que le ha llevado hasta allí: "La verdad es que tenía curiosidad de conocer a nuestra hija, Leocadia. He vuelto por Ángela".
La cara de Leocadia cambia por completo, y no es para menos. Siempre ha temido que Ángela descubriera quién es su padre... y aunque ella todavía no lo ha hecho, sí que sabemos de quién se trata. No te lo pierdas en el vídeo que abre la noticia.
¿Cómo terminará esta conversación? ¿Cómo fue la relación de Leocadia y Máximo en el pasado? Cada tarde en La 1 y RTVE Play, un nuevo episodio.