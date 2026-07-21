El momento más esperado de 'La Promesa': el primer beso de Julieta y Manuel

Después del capítulo 870 de La Promesa, todos los seguidores de la serie nos encontramos en una nube. La serie ha vuelto a deleitarnos con uno de los momentos más románticos de la ficción, algo que veníamos echando en falta pero que sabíamos que, tarde o temprano, iba llegar. Las puertas de la pasión se han vuelto a abrir para Manuel, que no se ha negado la oportunidad de volver a sentir algo por otra persona: Julieta. La mujer de su primo le confesó sus sentimientos hace un tiempo, y él, que le correspondía, solo estaba dispuesto a vivir ese amor imposible, aunque tuviera que sufrir para ello.

Si de algo sabe Manuel es de amores imposibles que terminan en boda y luna de miel, pero también de sufrimiento. Sin embargo, está harto de tener que contener lo que siente por Julieta, hasta este capítulo, donde ambos han dado rienda suelta a la pasión con su primer beso. ¿Te lo has perdido? Aquí tienes todos los detalles.

Julieta rechaza a Ciro Desde que Ciro trabaja con ellos, Julieta y Manuel han perdido mucha intimidad, por eso el Luján ha citado a la mujer de su primo en los jardines después de cenar. Pero la joven se está preparando para el momento cuando su marido entra en la alcoba: "Cualquiera diría que has visto un espectro", suelta el sobrino del marqués al ver que su esposa se sorprendía mientras la besaba en el cuello. Julieta le responde que se sorprende de que vaya tan tarde, pero su marido iba en busca de un momento íntimo entre los dos, pues ahora quiere tener su primer hijo. Sin embargo ella le rechaza, diciendo que no es un buen momento, algo que hace que Ciro se enfade: "Ya decidiré yo si es un buen momento, ¿no te parece?". Todo parece indicar que la cita con Manuel se va a ir al traste, pero Julieta sabe muy bien cómo ayuntar a su marido: "Si todavía estoy vestida es porque tengo que turnarme para acompañar a María Fernández". Estas palabras solo levantan más el enfado de Ciro, pero la joven insiste y despacha a su esposo con un beso y un "buenas noches". La promesa La Promesa - Julieta rechaza a Ciro Julieta rechaza a Ciro cuando este buscaba un momento en los dos para acudir a su cita con Manuel. Mira el momento Ver ahora