El momento más esperado de 'La Promesa': el primer beso de Julieta y Manuel
- Los dos enamorados no han podido reprimir sus ganas tras saber lo que sienten el uno por el otro
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Después del capítulo 870 de La Promesa, todos los seguidores de la serie nos encontramos en una nube. La serie ha vuelto a deleitarnos con uno de los momentos más románticos de la ficción, algo que veníamos echando en falta pero que sabíamos que, tarde o temprano, iba llegar. Las puertas de la pasión se han vuelto a abrir para Manuel, que no se ha negado la oportunidad de volver a sentir algo por otra persona: Julieta. La mujer de su primo le confesó sus sentimientos hace un tiempo, y él, que le correspondía, solo estaba dispuesto a vivir ese amor imposible, aunque tuviera que sufrir para ello.
Si de algo sabe Manuel es de amores imposibles que terminan en boda y luna de miel, pero también de sufrimiento. Sin embargo, está harto de tener que contener lo que siente por Julieta, hasta este capítulo, donde ambos han dado rienda suelta a la pasión con su primer beso. ¿Te lo has perdido? Aquí tienes todos los detalles.
Julieta rechaza a Ciro
Desde que Ciro trabaja con ellos, Julieta y Manuel han perdido mucha intimidad, por eso el Luján ha citado a la mujer de su primo en los jardines después de cenar. Pero la joven se está preparando para el momento cuando su marido entra en la alcoba: "Cualquiera diría que has visto un espectro", suelta el sobrino del marqués al ver que su esposa se sorprendía mientras la besaba en el cuello.
Julieta le responde que se sorprende de que vaya tan tarde, pero su marido iba en busca de un momento íntimo entre los dos, pues ahora quiere tener su primer hijo. Sin embargo ella le rechaza, diciendo que no es un buen momento, algo que hace que Ciro se enfade: "Ya decidiré yo si es un buen momento, ¿no te parece?".
Todo parece indicar que la cita con Manuel se va a ir al traste, pero Julieta sabe muy bien cómo ayuntar a su marido: "Si todavía estoy vestida es porque tengo que turnarme para acompañar a María Fernández". Estas palabras solo levantan más el enfado de Ciro, pero la joven insiste y despacha a su esposo con un beso y un "buenas noches".
El romántico primer beso de Manuel y Julieta bajo la lluvia
Este encuentro solo hace que Julieta llegue tarde a la cita con un visiblemente nervioso Manuel. Tras verse, ambos se sientan en el banco a compartir esos momentos de intimidad que tanto echan de menos: "Yo solo quería decirte que esta semana ha sido horrible. La hija de María, Ciro en el hangar, echaba de menos poder hablar contigo a solas, no sentirnos observados, los paseos al palacio, ser felices", dice el heredero de los Luján, mientras que su compañera termina la frase con: "Ser libres". Y justo cuando ambos parecían decididos a darse el primer beso, un trueno les interrumpe.
Julieta decide que lo mejor es irse para no mojarse, y aunque hace el amago termina volviendo para decirle algo muy bonito a Manuel: "He vuelto para decirte que tú no llegaste, Manuel, la primera vez que nos vimos no fue un encuentro fortuito, fue el destino uniendo nuestras vidas, y ahora ya formas parte de todo lo que soy".
La joven vuelve a marcharse mientras Manuel, con la boca abierta, sale corriendo tras ella al reaccionar. Seguramente con la intención de decirle lo que también es ella para él, pero en ese momento, las palabras sobraban, y los actos hicieron acto de presencia. Y así, con la lluvia cayendo sobre ellos, el hijo del marqués se lanza sobre los labios de Julieta, dando a los espectadores el romántico primer beso del nuevo amor imposible de La Promesa.
¿Cómo te has quedado tras verlo? ¿Tienes ganas de más momentos así en La Promesa? ¡No te pierdas los próximos capítulos para seguir viviendo el nuevo amor del palacio de los Luján!