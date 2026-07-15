La hija de María Fernández podría morir en 'La Promesa' y este es el motivo
- La niña lleva días sin apenas comer y parece que ya hay diagnóstico del doctor
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La Promesa vive con inquietud el estado de salud de la hija de María Fernández. Tras su nacimiento, la bebé parecía encontrarse perfectamente, pero de la noche a la mañana dejó de llorar y comer. Todos decían a María que su preocupación era al ser madre primeriza, pero en cuanto tocaron a la niña y vieron que tenía fiebre, supieron que era algo más serio.
La pequeña no come desde entonces, y no consiguen bajarle la temperatura, es más, todo lo contrario. El doctor Peribáñez es quien está llevando el caso, sin tener un diagnóstico claro. Sin embargo, tras hablar con el marqués, parece que ya sabe qué le puede pasar a niña, y las noticias no son nada halagüeñas. ¿Quieres saber el motivo por el que podría morir? Te contamos todos los detalles.
El motivo por el que la niña de María ha enfermado
Tras volver a examinar a la criatura, el doctor Peribáñez ha pedido hablar con don Alonso. El marqués, ha acudido a su llamada, pues el galeno cree que en su discurso puede estar el motivo por el que la salud de la niña de María Fernández ha empeorado.
"Tengo una teoría sobre lo que puede tener", comienza explicándole el galeno. Sin embargo, no está seguro y por eso necesita hacerle algunas preguntas: "¿Recuerda con qué cortó el cordón?". El marqués hace memoria, y en un flashback se puede ver cómo él mismo coge una navaja del coche y la quema para más tarde limpiarla con un pañuelo limpio, preguntando al doctor si hizo algo mal, que le confirma que hizo todos los pasos correctamente.
Sin embargo, el médico parece tener ya un diagnóstico de lo que puede pasarle a la bebé de María Fernández: "Me parece que tiene lo que llamamos el mal de los siete días. Es una infección que da la cara unos días después del nacimiento cuando el cordón umbilical no fue desinfectado de forma adecuada". Peribáñez le deja claro al marqués que él hizo todo bien pues el fuego elimina las bacterias, pero no al cien por cien.
Don Alonso queda en shock al conocer que él pudo infectar a la niña al cortar el cordón umbilical, y está dispuesto a hacer cualquier cosa por salvar su vida. En cambio, el destino de la pequeña parece estar ya escrito: "Poca cosa. En estos casos, se suelen producir infecciones muy virulentas, tanto que los recién nacidos casi nunca salen adelante. Lo normal es que la criatura muera".
Un jarro de agua fría no solo para marqués, que se siente culpable de lo que le ha sucedido a la pequeña, si no también para María Fernández, que nota cómo su niña se apaga poco a poco pese a los suspiros de esperanza que todos intentan aportarle. ¿Cómo reaccionará cuando descubra el diagnóstico final? ¡No te pierdas los próximos capítulos de la serie para descubrirlo!