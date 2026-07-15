La hija de María Fernández podría morir en 'La Promesa' y este es el motivo

La Promesa vive con inquietud el estado de salud de la hija de María Fernández. Tras su nacimiento, la bebé parecía encontrarse perfectamente, pero de la noche a la mañana dejó de llorar y comer. Todos decían a María que su preocupación era al ser madre primeriza, pero en cuanto tocaron a la niña y vieron que tenía fiebre, supieron que era algo más serio.

La pequeña no come desde entonces, y no consiguen bajarle la temperatura, es más, todo lo contrario. El doctor Peribáñez es quien está llevando el caso, sin tener un diagnóstico claro. Sin embargo, tras hablar con el marqués, parece que ya sabe qué le puede pasar a niña, y las noticias no son nada halagüeñas. ¿Quieres saber el motivo por el que podría morir? Te contamos todos los detalles.