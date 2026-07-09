Julieta declara su amor a Manuel en 'La Promesa': "Yo también siento algo por ti"

Desde que sus miradas se cruzaron por primera vez, sabíamos que la relación deManuel y Julieta iba a ser especial. Lógicamente, que ella sea la esposa de Ciro – el primo del heredero del marquesado – es un gran obstáculo. Sin embargo, los sentimientos son incontrolables, no entienden de normas. La joven, aunque ha intentado evitarlo, ha terminado confesando a Manuel el amor que siente hacia él. ¡Así ha sido este romántico momento de ‘La Promesa’!

El trato de Manuel y Ciro Aunque Manuel y Ciro son familia, lo cierto es que no mantienen una buena relación. El esposo de Julieta no tardó en hacer negocios con los Luján y, tras lo ocurrido con el duque de Carril, no ha parado de reclamar el dinero que – según él – le debe la familia. Esto ha supuesto numerosos enfrentamientos entre los primos. Ciro, de la noche a la mañana, decidió marcharse de La Promesa para siempre. Obviamente, no se iría solo, sino que Julieta le acompañaría: “Ya no me siento cómodo en esta casa. Tu padre y tú me habéis dejado claro que soy una molestia. No puedo más, Julieta y yo nos marcharemos cuanto antes”, aseguró a Manuel. La promesa La Promesa: Ciro quiere marcharse del palacio Ver ahora El heredero del marquesado no podía permitir que la joven abandonara el palacio. ¡Sus sentimientos son más fuertes de lo que pensaba! ¿Qué podía hacer para impedir esa marcha? Él lo tuvo claro desde el principio: ofrecer acciones de su empresa a Ciro. ¡Y así lo hizo!

La confesión de Manuel El esposo de Julieta, aunque se hizo de rogar, no tardó en aceptar la propuesta de Manuel. ¡Julieta y él se quedaban en La Promesa! A la joven no le parecía bien lo que el heredero había hecho por ella, pero él no tenía otra opción: “Ya no concibo la vida sin ti. Te has convertido en alguien muy especial para mí y no puedo perderte. Te necesito a mi lado para que mi vida tenga sentido”, confesó a la mujer de su primo. La promesa La Promesa: Manuel confiesa sus sentimientos a Julieta Ver ahora

La declaración definitiva El heredero del marquesado había conseguido que Ciro aceptara quedarse en La Promesa y, de esta forma, que Julieta continuara también en palacio. Sin embargo, ahora es la joven la que quiere poner distancia. ¿Por qué? Tienes dos razones de peso: “La primera es porque estoy convencida de que Ciro va a intentar arruinarte. Y la segunda es que quiero marcharme de La Promesa por el mismo motivo que tú quieres que yo me quede. Yo también siento algo por ti. Algo que me desborda cada vez que te veo y te juro que lucho cada día contra ese sentimiento, pero ya no me quedan fuerzas para contenerlo”. ¿Cuál será la respuesta del heredero del marquesado? ¿Lucharán por su amor? ¿Lograrán superar todos los obstáculos? ¿Descubrirá Ciro los sentimientos de ambos? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción. ¡Muy atentos!