Petra, preocupada por la posible llegada de su hermana Tomasa a 'La Promesa'

La llegada de Máximo está revolucionando el servicio de La Promesa. No son pocas las exigencias del duque para su estancia en el palacio de los Luján. Aunque eso no es lo que realmente le preocupa a Petra: ¿vendrá acompañado de su propio servicio? Y es que Tomasa, una de las doncellas de Máximo, ¡es la hermana de Petra! Te contamos todo lo que sabemos sobre esta trama de La Promesa.

La inminente visita de Máximo Inesperadamente, una carta llegó a La Promesa anunciando una nueva visita: Máximo de Buenaventura. El “tío Max”, tal y como le conocen Manuel y Curro, es un gran amigo del marquésde Luján. Llevan 15 años sin verse desde que el duque se marchó a Portugal – entre otros sitios – y ahora… ¡quiere visitar a la familia Luján! Alonso está realmente emocionado por este inesperado e inminente reencuentro: “Siempre es buen momento para que alguien tan querido como él venga a vernos. La Promesa es su casa. Siempre ha sido muy buena persona y, posiblemente, el mejor amigo que haya tenido nunca”. La promesa La Promesa: Máximo visitará próximamente a los Luján Ver ahora

Demasiadas exigencias Esta visita es muy importante y el servicio tiene que estar a la altura. Máximo ha sido emisario del Rey en el extranjero y ha trabajado como ministro en Portugal. Está claro que “el tío Max” no es un huésped cualquiera. Y no por su clase social ni por la cercanía que mantiene con Alonso, sino por todas sus exigencias. Cristóbal ha recibido una carta con todas las peticiones de este próximo invitado, que no son pocas: “Entre otras cosas, el cuarto de este señor debe oler siempre a lavanda, la cama debe estar orientada al norte, la habitación debe ser ventilada durante 17 minutos exactamente por la mañana, las sábanas serán de hilo egipcio. Además, el duque ha pedido un mueble en el que siempre deberá haber disponible champán francés”. El mayordomo ha continuado con los requisitos de Máximo. ¡Es una lista muy larga! La promesa La Promesa: Las exigencias de Máximo de Buenaventura Ver ahora

¿Qué oculta Petra? Simona y Candela conocen a Máximo de Buenaventura desde hace mucho tiempo y se han quedado totalmente sorprendidas al escuchar tales exigencias. Ellas recuerdan al amigo del marqués como una persona muy normal. ¿Tanto ha cambiado desde entonces? A Petra no le preocupa la larga lista de peticiones, sino la compañía que puede traer el duque: Tomasa, ¡su hermana! Esta trabaja – o por lo menos lo hacía en el pasado – como doncella personal de Máximo. Incluso estuvo trabajando en La Promesa durante una temporada. Simona y Candela tuvieron el placer de compartir momentos junto a ella. Tal y como confiesan las cocineras, Tomasa se llevaba bien con todo el mundo: “Era uncielo de persona: buena, dulce, trabajadora, simpática… Hasta donde nosotras sabemos, entre Petra y Tomasa no ha habido ningún problema”. Entonces, ¿por qué Petra se pone tan nerviosa al hablar de su hermana? Pía no se iba a quedar con la duda y ha intentado sonsacar a la que fue ama de llaves. Petra intenta mostrar cierta tranquilidad ante sus compañeros: “Hace 15 años que mi hermana y yo no hablamos. El tiempo, la distancia… Pero nos queremos. Mi hermana es un encanto de persona. Aunque es cierto que me tensa un poco reencontrarme con ella. 15 años es mucho tiempo…”. A pesar de estas explicaciones, está claro que la señora Arcos oculta algo. Como dice Pía: nadie pasa tanto tiempo sin hablar con su hermana por nada. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Conoceremos finalmente a Tomasa? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.