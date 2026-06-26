Ángela Echaniz y Enrique Fortún, emocionados, se despiden de sus personajes en 'La Promesa'

Lope y Vera se han convertido en marido y mujer en ‘La Promesa’, en una ceremonia realmente emotiva. Ahora, deben marchar para iniciar una nueva vida juntos, lejos del palacio de los Luján. De esta forma, se mantendrán a salvo del duque de Carril. ¡Esperamos que sean muy felices! Hemos hablado con Ángela Echaniz y Enrique Fortún - actores que han dado vida a Vera y Lope, respectivamente – sobre su paso por la ficción. ¡Mira todo lo que nos han contado!

La primera secuencia juntos La historia de Lope y Vera comenzó hace mucho tiempo, cuando el cocinero encontró a la hija del duque de Carril – sin conocer su verdadera identidad – en medio del bosque y decidió ofrecerle su ayuda. Los actores aún recuerdan ese momento: “Me sentía como una niña pequeña. Era el primer proyecto que hacía, la primera secuencia, y estaba muy nerviosa”, asegura Ángela. Enrique también recuerda ese primer contacto con mucho cariño: “Fue un día precioso y marcó el inicio de un gran viaje”. La Promesa Lope encuentra a Vera tirada en el bosque ¡Te contamos todo sobre el nuevo personaje! Andrea San Juan Ángela Echaniz nos confiesa que, al ser su primer proyecto, no conocía cómo se trabaja en un set de rodaje, era su primera vez y, por lo tanto, ha supuesto un auténtico reto para ella: “Cuando entré, era una niña, no tenía ni idea, no sabía ni lo que era una marca y, de repente, me veía rodeada de cámaras… ¡Ha supuesto un auténtico aprendizaje para mí!”. Los actores coinciden: el tiempo ha pasado muy rápido. Los personajes han evolucionado mucho, pero parece que fue ayer cuando Enrique y Ángela comenzaron en esta serie.

Anécdotas de rodaje Han sido muchas las secuencias que han protagonizado, muchos guiones aprendidos, pero ¿hay alguna frase que se les haya quedado grabada? Ángela Echaniz lo tiene claro: el poema que recitó Vera en la secuencia del primer beso con Lope. “Las escenas más recientes suelo olvidarlas rápido, pero las primeras sí las recuerdo. Todavía tengo en la cabeza el poema que Vera recita a Lope. Me lo aprendí, se me quedó y, a día de hoy, no se me ha olvidado”, nos confiesa. La promesa La Promesa: Vera y Lope se declaran su amor Ver ahora Pero no es el único momento que ha quedado en la memoria de los actores. Recuerdan con mucho entusiasmo la escena en la que Lope y Vera se iban de picnic. La hija del duque de Carril tenía que beber de una bota y, como ella no sabía, Lope tenía que enseñarla. Enrique dejó abierto uno de los tapones y, finalmente, Ángela acabó manchándose por completo el vestuario: “Enrique quería darme la bienvenida como compañero”, nos revela entre risas la actriz. Este momento quedó tan natural, que – tal y como nos confiesan – fue la toma que finalmente se emitió.

Un gran reto Después de tanto tiempo en ‘La Promesa’, ambos aseguran haber crecido tanto profesional como personalmente. Ángela Echaniz no puede estar más feliz por la transición de su personaje: “Al principio, cuando me cruzaba con los jefes por los pasillos pedía que me pusieran en algún momento de señorita. La oportunidad de haber hecho toda esta transición – de doncella a señorita - ha sido para mí, como actriz, muy divertido y he podido aprender muchísimo”. Enrique, por su parte, también destaca el gran aprendizaje que ha supuesto este proyecto: “Cuando llegas, no eres consciente de todo el tiempo que pasa y todo lo que vas a vivir. Es un viaje muy bonito, personal y profesionalmente hablando”. Echando la vista atrás, ¿qué le dirían a su “yo” del pasado? Ambos coinciden en que lo más importante es disfrutar, dejarse llevar y aprender de todas y cada una de las personas que forman parte de este proyecto. Fortún: “Le diría que se montara en la montaña rusa que es ‘La Promesa’, que fuese una esponja y aprenda de todos los compañeros y del equipo. Ha sido una suerte estar aquí y esta siempre va a ser nuestra casa”. Ángela no puede evitar emocionarse al recordar todos los momentos que ha vivido en esta serie: “Le diría que disfrutara, que no tiene ni idea de todo lo que va a venir. Que se lance sin miedo a esta aventura y pase lo que tenga que pasar. Pero, sobre todo, que disfrute”. No nos gustan las despedidas, pero nos quedamos con ese romántico final de Lope y Vera: se marchan convertidos en marido y mujer dispuestos a iniciar una nueva vida juntos. Gracias, Ángela y Enrique, por habernos regalado tantos momentos dentro y fuera del set. Como ya sabéis, ‘La Promesa’ siempre será vuestra casa.