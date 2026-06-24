Vera y Lope se dan el 'sí, quiero' en 'La Promesa': así ha sido la emotiva ceremonia

¡El amor ha ganado la batalla! A pesar de todas las idas y venidas, los sentimientos de Vera y Lope han sido más fuertes que cualquier obstáculo. La pareja ha terminado dándose el ‘sí, quiero’ y convirtiéndose en marido y mujer en una emotiva ceremonia en ‘La Promesa’. Te contamos todos los detalles de este momento de la ficción.

La inesperada pedida Lope regresó de forma totalmente inesperada a ‘La Promesa’ tras haberse marchado sin dar ninguna explicación a Vera. La hija de los duques de Carril, lógicamente, no quería saber nada del cocinero. No entendía su actitud y no estaba dispuesta a retomar su relación. Sin embargo, Lope no se daba por vencido. Por muchas negativas que recibiera, él iba a seguir intentándolo hasta conseguir su objetivo. ¡Y así ha sido! Después de haber dado las explicaciones que la joven se merecía, ella decidió dejarse llevar por sus sentimientos y nos regalaron una emotiva reconciliación. No tuvimos que esperar demasiado para vivir el gran momento: Lope dio el paso definitivo en su relación pidiendo matrimonio a la joven. ¡Ella no podía creer lo que estaba ocurriendo! Pero tenía muy clara su respuesta: “Claro que quiero casarme contigo”. ¡Nos vamos de boda! Lope y Vera se convertirán en marido y mujer en 'La Promesa' Andrea San Juan

El ‘sí, quiero’ El servicio ha trabajado mucho para que todo estuviera preparado en un tiempo récord. Los prometidos tenían que convertirse en marido y mujer antes de marcharse del palacio de los Luján. Hemos visto a un Lope más nervioso que nunca, ¡y no era para menos! Estaba a punto de compartir el resto de su vida con Vera. Alonso ha sido el encargado – por decisión propia – de acompañar a la joven al altar. La entrada ha sido triunfal: Vera ha bajado por las increíbles escaleras del palacio desprendiendo alegría y emoción a partes iguales. Contener las lágrimas ha sido imposible en esta emocionante boda en la que Vera y Lope se han dado un sincero ‘sí, quiero’. ¡Qué vivan los novios! La promesa La Promesa: Alonso acompaña a Vera al altar Ver ahora

La despedida más emotiva Tras el emocionante enlace, ha llegado el momento de las despedidas. Los recién casados se han presentado en cocinas para decir adiós a Simona y Candela. El cocinero ha querido agradecer todos lo que han hecho por él: “Ustedes han sido mis maestras, mis amigas y con quienes he compartido mis momentos más felices aquí. También han sido mi paño de lágrimas cuando han venido mal dadas”. Pero, especialmente, se ha dirigido a Simona para reconocer que ha sido una madre para él: “Usted sabe que yo perdí a mis padres muy pronto y siempre pensé que ser huérfano me pesaría toda la vida, pero usted ha sido capaz de tapar ese hueco, madre”. Simona no ha podido contener las lágrimas. Vera, por su parte, también se ha despedido de las cocineras: “No cambien nunca. 'La Promesa' es como es gracias a ustedes. Ustedes son el corazón de este palacio. Buenas, atentas y tremendamente divertidas”. La promesa La Promesa: Vera y Lope se despiden del palacio Ver ahora De esta forma, la pareja ha abandonado el palacio en el que empezó todo, en el que se conocieron y en el que se enamoraron locamente. Estamos seguros de que Vera y Lope serán felices en esta nueva etapa de sus vidas. ¡La Promesa siempre será su casa!