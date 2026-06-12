Julieta se recupera en 'La Promesa' con unas bonitas palabras para Manuel

La fatídica noche en la que el duque de Carril se coló en La Promesa con la intención de llevarse a Vera a punta de pistola, quedará para siempre en el recuerdo de todos y cada uno de los habitantes de ‘La Promesa’. Santos, desgraciadamente, ya no está. Por fortuna, Julieta parece estar despertando de su letargo. Las palabras que ha dedicado a Manuel nada más despertar suponen una auténtica declaración de intenciones. ¡Te contamos todos los detalles!

Julieta despierta La actitud de Ciro ante la situación de Julieta es deleznable. Aunque no nos sorprende… Esto es lo que confesó a Lorenzo con una gran frialdad: “Julieta es buena esposa y nada me gustaría más que se recuperara. Pero si eso no pasa y, finalmente, corre la misma suerte que Santos, la vida sigue. Yo tengo que seguir adelante, no me voy a tirar por un balcón. Bastante tendré con quedarme viudo”. Ciro se encontraba en la habitación de Julieta, leyendo el periódico y sin hacer caso a su mujer, cuando esta ha comenzado a despertar. Afortunadamente, Petra se ha acercado a la cama de la joven para colocar unas flores cuando… ¡ha visto a Julieta moverse! La doncella ha dado la voz de alarma y ha salido corriendo para avisar al doctor.

La declaración de Julieta Manuel intenta no separarse de Julieta desde la fatídica noche. El estado de la joven, lógicamente, es delicado tras el disparo. Irremediablemente, los recuerdos inundan al heredero del marquesado. La situación de Julieta es parecida a la que vivió con Jana. Y no puede ni imaginarse que tenga el mismo desenlace… Por ello, intenta no separarse ni un solo segundo de ella. Afortunadamente, Julieta parece estar mejorando: “Ha sido un alivio que despertaras. Y esto, probablemente, parezca una tontería, pero me hubiese encantado ser yo quien estaba a tu lado cuando despertaste. Así que no pienso moverme de tu lado hasta que vuelvas a abrir los ojos”. En este momento, la joven ha pronunciado sus primeras palabras tras lo ocurrido: “Hola, Manuel”. La promesa La Promesa: Julieta despierta de su letargo Ver ahora El heredero del marquesado no puede estar más feliz de volver a escuchar la voz de Julieta. Parece que todos sus miedos se han disipado: “Llevaba tanto tiempo deseando este momento que no sé cómo reaccionar. He pasado mucho miedo”. La muchacha, por el contrario, asegura no haber sentido nada durante este tiempo, pero hay algo que tiene muy claro: “Me hubiera fastidiado morirme. Me hubiera fastidiado no haberte conocido más. Tú y yo tenemos muchas cosas en común y muchas más que no sabemos todavía, pero que iremos descubriendo con el tiempo. Yo no me pienso morir sin averiguarlas”, confiesa. ¡Es una auténtica declaración de amor! Las miradas de Manuel y Julieta hablan por sí solas. Son muy buenas noticias: Julieta parece estar evolucionando favorablemente. Estamos seguros de que estas bonitas palabras hacia Manuel no quedarán en el olvido y retomarán la conversación más pronto que tarde. Muy atentos a los próximos capítulos de La Promesa para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.