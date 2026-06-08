Manu Imizcoz se despide de 'La Promesa': “El final de Santos me lo guardo para siempre”

La repentina muerte de Santos ha conmocionado a toda ‘La Promesa’. El lacayo, antes de marcharse, se despidió de todos sus compañeros pidiendo perdón por los fallos que ha cometido y, también, dando gracias por el cariño que ha recibido. Hemos hablado con Manu Imizcoz, actor que ha dado vida a este personaje durante más de 400 capítulos. ¡Mira todo lo que nos ha contado sobre su paso por la ficción!

Los inicios de Santos Hemos podido disfrutar de Santos durante más de 400 capítulos. Pero, ¿cómo llegó Manu a la serie? Tras realizar el casting, la llamada decisiva no se hizo esperar durante mucho tiempo. El actor, tan pronto como recibió la noticia, llamó a sus abuelos: “Ellos siempre han visto la serie y se emocionaron mucho cuando les conté que me habían cogido”. Además, nos confiesa que, al principio, compartió tardes a su lado viendo los primeros capítulos en los que aparecía Santos. El personaje llegó al palacio protagonizando unas de las secuencias más complicadas de todo su paso: intenta forzar a Vera. Tal y como nos asegura el actor, fue un momento difícil, pero trabajar con Ángela Echaniz – actriz que da vida a Vera en ‘La Promesa’ – ha sido muy positivo: “Es un gusto trabajar con ella. El hecho de empezar con ella en algo tan complicado ya nos unió un montón. Hicimos muy buen equipo desde el principio”. ¿Esperaba Manu que su personaje durara tanto tiempo en la ficción? Lo cierto es que no. Él sabía desde el principio a qué venía Santos, conocía su trama con Vera: “Mi personaje tenía poco perdón”. Por ello, pensaba que acabarían pronto con él. Sin embargo, ha estado más de 400 capítulos en la ficción.

La evolución del personaje El hijo de Ricardo Pellicer llega al palacio con una trama muy complicada junto a Vera. Pero eso no es todo, su actitud hace que la relación con sus compañeros sea de enfrentamiento continuo. Lope, Pía, Vera, Simona, Candela… ha discutido con, prácticamente, todo el palacio. Sin embargo, con el paso del tiempo el personaje de Santosha ido evolucionando. Tanto que ha llegado a dar la vida por la hija de los duques de Carril. Este ha sido su inesperado final en ‘La Promesa’. “Ha sido un viaje larguísimo y, a lo largo de este, Santos ha ido dándose cuenta de que no quería seguir relacionándose así con su padre, con sus amigos… y, sobre todo, tras la muerte de su madre”, asegura el actor. Nadie se esperaba que Santos fuera el verdadero culpable de la muerte de Ana. ¡Ni siquiera el actor! Santos confiesa la verdad sobre el asesinato de Ana en 'La Promesa' Andrea San Juan Nos asegura que fue Josep Cister – creador y productor ejecutivo de la serie – quien le desveló el destino de Santos: “No nos lo esperábamos en absoluto. Ese giro de guion, para mí, tenía mucho más sentido. Creo que es un personaje que, dentro de su conflicto emocional, podría llegar a esa situación más que su padre. Además, daba pie al juego junto a Ricardo – interpretado por Carlos de Austria – en la que se veía una gran complicidad entre padre e hijo”. El fatídico accidente que hace que su madre pierda la vida supone un punto de inflexión para su personaje. No quiere acabar igual que ella y decide cambiar por completo: “Al final lo que le queda es el amor y es lo que hace que salve a Vera, lo hace por amor”. Grabar estas últimas secuencias, para Manu, ha supuesto salir de la rutina: “Estas últimas secuencias del disparo, todas las despedidas con los compañeros, con Ricardo… tenían un gran peso. Hay un viaje entero del personaje detrás de ellas. Este final me lo guardo para siempre”.

Su principal objetivo como actor ‘La Promesa’ ha sido, a día de hoy, el proyecto más largo en el que se ha embarcado Manu Imizcoz. Llegó con muchas ganas de aprender todo sobre este mundo y con la sensación de tener que demostrar continuamente su valía. Sin embargo, ha aprendido la importancia de disfrutar, de confiar en el equipo y de relajarse de vez en cuando. “Cuando me encontraba perdido o estaba cansado, el compañero era siempre la salvación. Esto ha sido un aprendizaje enorme”, confiesa. El actor ha querido destacar la gran complicidad que ha mantenido desde el principio con todo el equipo. Principalmente con Ángela Echaniz (Vera), Marga Martínez (Petra) y Carlos de Austria (Ricardo) que han sido las personas con las que ha compartido más secuencias: “Me he sentido super arropado y cuidado en todo momento. Me los llevo a todos en el corazón para siempre”. No se podía imaginar todo lo que estaba por venir, el cariño que iba a recibir y lo que iba a disfrutar durante esta etapa: “Santos era un personaje que venía de una forma muy oscura y ha sido un viaje precioso. He aprovechado al máximo y estoy muy contento de ello”. Santos, un personaje con una gran evolución que ha conseguido robarnos el corazón a lo largo de su paso por la ficción. ¡Gracias Manu Imizcoz! ‘La Promesa’ siempre será tu casa.