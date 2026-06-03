'La Promesa' se despide de Santos: así ha sido su último adiós

‘La Promesa’ se viste de luto para despedir a Santos. El servicio y la familia Luján están totalmente consternados por lo ocurrido los últimos días. Los disparos del duque de Carril alcanzaron a Julieta y Santos. La joven se encuentra en estado crítico. El lacayo se ha llevado la peor parte desde el principio. Tras conocer su fatídico destino, decidió despedirse de sus compañeros, de su familia. Sentía la necesidad de pedir perdón y de dar gracias. Una vez cumplido su objetivo, ha terminado perdiendo la vida en brazos de su padre. Así han sido sus últimos momentos en ‘La Promesa’.

Los disparos del duque El duque de Carril decidió colarse en palacio para conseguir, de una vez por todas, llevarse a su hija Vera. ¡Y lo hizo a punta de pistola! Julieta, que se encontraba en ese momento junto a Mercedes, se interpuso en su camino. Pero no fue la única: Santos se lanzó contra el duque para salvar a Vera. Los dos disparos que paralizaron el palacio alcanzaron a Julieta y al lacayo. Ella fue operada de urgencia y, aunque todo parecía ir bien, continúa en estado crítico. El diagnóstico de Santos fue negativo desde el principio: la bala había rozado el corazón. No había nada que hacer… Santos, con tan solo ver a su padre, sabía que algo no iba bien. No tardó en descubrir lo que estaba ocurriendo, su inminente destino. Aceptando la situación, decidió rechazar la medicación para poder despedirse de sus compañeros, de su familia, antes de marcharse para siempre.

“Te debo estar viva” Santos no quería irse sin sincerarse con Vera. Ella se siente culpable por lo ocurrido, pero el lacayo sabe que no es responsable de nada. “Tu siempre te has portado muy bien conmigo y yo no lo hice contigo. Por eso quiero pedirte perdón. Me arrepiento tanto…”, ha reconocido Santos. Si pudiera volver atrás en el tiempo, cambiaría su actitud. La joven ha sido totalmente sincera con el muchacho: “Estás más que perdonado. ¿Cómo no ibas a estarlo? Si gracias a lo que hiciste estoy aquí. Te debo estar viva”, ha confesado. A pesar de la situación en la que se encuentra, Santos no se arrepiente de nada y ha admitido que volvería a actuar de la misma forma, una y mil veces más. ¡Volvería a dar su vida por Vera! La promesa La Promesa - Santos pide perdón a Vera Santo exime de toda culpabilidad a Vera y es él quien quiere pedirle perdón cuando la joven va a visitarle Ver ahora

Petra, una madre para Santos Petra ha sido un gran apoyo para Santos desde el primer momento. El muchacho sabe que esta situación tampoco es fácil para Arcos, ya que le recuerda a lo que vivió con Feliciano: “No quería irme sin antes darle las gracias. Usted siempre me ha tratado bien, desde el principio cuando yo no me lo merecía”, ha admitido. La señora, desde el primer momento, supo ver el lado bueno de Santos, su buen corazón. Antes de marcharse, ha querido hacer una gran confesión: “Quiero que sepa que usted ha sido lo más parecido a una madre que yo he tenido nunca, porque solo una madre es capaz de amar a su hijo por encima de todo”. Ante estas palabras, Petra no ha podido evitar romperse. Ella siempre le recordará, enmarcará su foto y la colocará al lado de la de Feliciano para poder hablar con él todas las noches, como hace con su propio hijo. La promesa La Promesa: Santos da las gracias a Petra antes de morir Ver ahora

El último aliento Tras haberse despedido de sus compañeros, a Santos solo le faltaba hablar con Ricardo, con su padre: “Quería pedirle perdón por haberme portado con usted así en el pasado. Necesito hacerlo. No puedo irme con esta carga”. Ricardo, como no podía ser de otra forma, ha perdonado a su hijo y ha admitido su parte de culpa: “Espero que tú me hayas personado a mí. Fuimos un par de idiotas. Al menos, abrimos los ojos a tiempo”. Santos se va muy pronto sin haber podido disfrutar de las cosas que hacen un padre y un hijo, tal y como él ha asegurado. “Usted es el mejor padre que he podido tener y me voy en paz”, han sido las últimas palabras que ha pronunciado Santos antes de exhalar su último aliento… Santos da su vida por Vera y muere en La Promesa: "Eres un héroe" Cristina Barco

El servicio se despide de Santos Ante el cuerpo sin vida de su hijo, Ricardo ha querido despedirse de él, a solas. Entre lágrimas y mucho orgullo, le ha dedicado unas últimas palabras: “Estoy muy orgulloso de ti, hijo. Del hombre en el que te has convertido, no del muchacho impulsivo, sino del hombre que empezaba a entender la vida. Te voy a echar de menos, muchísimo. Me va a faltar tu voz en estos pasillos y tus pasos y hasta tus enfados. Mientras yo viva, vivirás conmigo en cada recuerdo. Tú, sin saberlo, me enseñaste a ser mejor padre”. Todos sus compañeros se han reunido en la habitación para despedirse de Santos. Cristóbal ha querido dedicarle unas palabras: “Gracias por la oportunidad de haberlo conocido. A pesar de las diferencias que pudiéramos tener en vida o de las discusiones propias de cualquier familia. Porque eso somos aquí abajo, una familia. Pido resignación para los que nos quedamos y fuerza para asumir esta muerte precipitada que no tenía que haber sucedido”. Acto seguido, y entre lágrimas, todos han dado el pésame a Ricardo. La promesa La Promesa: El servicio se despide de Santos Ver ahora ‘La Promesa’ dice adiós a un Santos que, con el tiempo, se ha ganado el aprecio de todos y cada uno de sus compañeros, incluso de gran parte de la familia Luján. Gracias por enseñarnos tanto. ¡Te echaremos mucho de menos!