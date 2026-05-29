La historia se repite en 'La Promesa' y Julieta recibe un disparo

Todos hemos vivido un deja vu cuando hemos visto el final de episodio 845 de La Promesa: Julieta con un disparo en el vientre. A todos se nos ha recordado que la historia parece repetirse, como ya le sucediera a Jana en su día. ¿Pero por qué está la joven herida? ¿Qué ha ocurrido? ¡Te contamos todos los detalles!

Julieta defiende a Vera y resulta herida

Vera y Julieta vienen de la zona de servicio después de pasar un buen rato con Santos, Simona y Candela. Las jóvenes recuerdan que no hay nada mejor como echarse unas risas, cuando se cruzan en el hall principal con el duque de Carril. Don Gonzalo ha esquivado toda la seguridad que había ordenado el marqués y ha logrado entrar en palacio con una firme decisión. "He venido a llevarme a mi hija Mercedes", dice amenazándola con un revólver.

"No voy a ir con usted a ninguna parte si no hablo con madre antes", le dice la joven, que no duda en enfrentarse a su padre, pero el duque no está dispuesto a rendirse tan pronto, echándole en cara a su hija que le traicionara, le roba y le denunciara ante las autoridades: "Casi acabo en la cárcel por tu culpa". Sin ningún descaro, el de Carril no oculta que quiere que vaya con ella para pagar por todo lo que le hizo en pasado.

Sin embargo, Julieta se interpone entre ambos: "Si quiere llevarse a su hija, primero me va a tener que matar a mi". Pero lejos de asustar al duque, este levanta la pistola con más firmeza todavía, y exigiendo que no le pongan a prueba. "Apártese o disparo", le dice a la mujer de Ciro, pero está no le está lanzando ningún farol.

El duque de Carril continúa amenazando a las dos señoritas con la pistola cuando un lacayo llega por detrás y se abalanza sobre don Gonzalo. La pistola se dispara, dejando a Vera herida en el vientre.