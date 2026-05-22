Vera se instala en la planta noble de 'La Promesa'

El Secreto de Vera ha revolucionado ‘La Promesa’: tanto la familia Luján como sus compañeros ya conocen sus verdaderos orígenes. Lorenzo y Leocadia, como era de esperar, no pueden creer que la doncella sea la hija de los duques de Carril. Alonso, por su parte, considera que la situación cambia por completo las condiciones de Mercedes: ahora será una invitada más en palacio. ¡Vera ha asistido a su primer desayuno en la planta noble! Te contamos todos los detalles de este momento de la ficción.

El secreto de Vera sale a la luz La última visita del duque de Carril ha marcado un antes y un después en ‘La Promesa’. La actitud que adoptó al reencontrarse con su hija fue totalmente inesperada. Hizo ver a Mercedes que la echaba mucho de menos y estaba deseando que volviera a casa. Sin embargo, su plan iba más allá: chantajeó a Manuel con hacer público lo ocurrido. El heredero del marquesado, incapaz de frenar la extorsión del duque, decidió confesar la verdad al marqués de Luján. Este, lógicamente, se quedó sin palabras. ¿Cómo no se había dado cuenta de lo que ocurría en su palacio? Tras enfrentarse al de Carril y no encontrar una solución al problema, decidió actuar. ¿Cuál fue su próximo paso? Desvelar a toda la familia la identidad de Vera. La verdadera identidad de Vera, al descubierto en ‘La Promesa’ Andrea San Juan

Sube a la planta noble Todos en palacio conocen ya la verdad sobre Vera. Mejor dicho: Mercedes. Aunque ella pretendía continuar trabajando como doncella en palacio hasta que se decidiera a volver a casa, Alonso no se lo ha permitido. Como ya conocen su verdadera identidad, lo lógico es que suba a la planta noble: “Ahora, usted no puede formar parte del servicio. Hasta que se resuelva su situación, será nuestra invitada. Es usted la hija de un duque y como tal será tratada de ahora en adelante”. Acto seguido, ha mandado a Teresa preparar una habitación y conseguir ropa para Mercedes. Ya instalada en la planta noble, era el momento de asistir a su primer desayuno junto a la familia. ¿Mantendrá Lorenzo su opinión respecto a Vera? ¿Qué actitud adoptará? Y Mercedes, ¿logrará salir sana y salva de esta primera prueba? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama. La promesa La Promesa: El primer desayuno de Vera en la planta noble Ver ahora