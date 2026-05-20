Alonso desvela la verdadera identidad de Vera a toda la familia Luján en 'La Promesa'
- ¿Qué ocurrirá con Mercedes a partir de ahora?
- Todos los contenidos relacionados con La Promesa los tienes en RTVE Play
El gran secreto de Vera ha salido a la luz. El reencuentro con su padre, el chantaje de este a Manuel y la confesión del heredero al marqués de Luján, han precipitado los acontecimientos. Alonso, en su intento por defender a Mercedes de Lorenzo, ha terminado confesando a toda la familia la verdadera identidad de la doncella. ¡Te contamos todos los detalles de este momento de ‘La Promesa’!
La amenaza del duque
La última visita del duque de Carril ha alterado por completo los planes de Vera en ‘La Promesa’. Su padre, al descubrir que Mercedes trabajaba en palacio como doncella, reaccionó de una manera totalmente inesperada: con una cercanía a la que no nos tiene nada acostumbrados… Ahora sabemos que su verdadero plan era chantajear a Manuel: “Usted no necesita ver las cuentas, ni que yo le dé una explicación, porque va a aumentar la inversión quiera o no. Diré que los Luján secuestraron a mi hija. ¿Quién creerá que la hija de un duque friegue suelos o limpie escudillas por gusto?”, amenazaba.
Alonso desvela el secreto de Vera
Manuel no tuvo otra opción: tenía que desvelar a su padre toda la verdad. ¡Y así lo hizo! El marqués de Luján, lógicamente, no puede creer que Mercedes – el nombre real de Vera – haya pasado tanto tiempo trabajando en palacio sin que nadie hubiera sospechado nada. Ha intentado hablar con el duque para hacerle entrar en razón, sin éxito… ¿Qué más podía hacer?
En una cena como otra cualquiera, Lorenzo – para variar – ha recriminado a Vera haberle servido vino sin él pedirlo. Es decir, una excusa para reprender a la doncella. “Baja de las nubes y estate a lo que tienes que estar. Inútil”, amonesta el capitán. En este momento – y después de haber descubierto el secreto de Vera – Alonso ha salido en su defensa: “Un poco de respeto para la muchacha”.
Al ver que el comportamiento del capitán de la Mata no iba a cambiar, el marqués de Luján ha tomado una drástica decisión: ¡desvelar el gran secreto! “Vera no es solo una doncella. Es mucho más que eso. Pertenece a una familia noble. Es la hija de los duques de Carril”, ha concluido. Lógicamente, toda la familia Luján – los que aún no conocían la verdadera identidad de Vera - se ha quedado sin palabras ante la noticia.
Mercedes, por su parte, ha reaccionado abandonando a toda prisa el comedor y sin mediar palabra. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? ¿Qué medidas tomará la familia Luján? ¿Cómo será el futuro más próximo de Vera? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.
La Promesa, de lunes a viernes en La 1 y RTVE Play
La Promesa continúa imparable en las tardes de La 1. Una serie a la que cada vez se está enganchando más gente. Todo el mundo habla de ella. ¿Aún no la has visto? Tienes todos sus capítulos emitidos en RTVE Play. Y cada tarde, nuevo episodio a las 18:35 en La 1 y la plataforma de vídeo bajo demanda. ¡No te la pierdas que las distintas tramas de la ficción se ponen muy interesantes!
Pero eso no es todo: ¿Quieres volver a ver tu serie favorita pero no sabes qué capítulo ponerte? Tienes disponible el canal de La Promesa en RTVE Play. Aquí, podrás revivir todos los momentos de la ficción gratis y a todas horas. ¡No lo pienses más!