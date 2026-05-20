Los actores se enfrentan al examen de historia de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' en 'Cosas de palacio'
- Loren Mairena, Rafa Álamos, Manuel Regueiro y José M. Blanco nos cuentas las costumbres más peculiares de cada época
- Cosas de palacio, todos los jueves a las 19:30 horas en RTVE Play
Los actores que dan vida a Luisa y Francisco vuelven a dar la bienvenida a Valle Salvaje a los intérpretes de don Alonso, marqués de Luján, y Carlo, que se han trasladado desde La Promesa para seguir charlando con sus compañeros de profesión. Los cuatro nos han dejado grandes momentos en el décimo episodio de Cosas de palacio. ¿Quieres saber cuándo verlo? ¡Te contamos todos los detalles!
"Examen de historia", este jueves en RTVE Play
Loren Mairena, Rafa Álamos, Manuel Regueiro y José M. Blanco revelan sus datos más 'random' (¡cosas que nunca te habrías imaginado!) y demuestran sus conocimientos de las épocas de La Promesa y Valle Salvaje. Además, responden a las preguntas de la audiencia y descubrimos cómo son detrás de las cámaras o durante el rodaje de las series diarias de La 1.
¿Qué pasó en los anteriores episodios?
Cosas de palacio se está convirtiendo en el videopodcast que todo actor de La Promesa y Valle Salvaje quiere visitar. Los primeros en estrenarse fueron Arturo García Sancho, Elena Navarro y Marcos Orengo, que repitieron en el segundo y sumaron a Guillermo Serrano. ¿No conocías la existencia de este formato dedicado a las dos series de éxito de las tardes de La 1? ¿Te has pedido alguno de los episodios? ¡Aquí tienes todos los emitidos hasta ahora!
Consigue una taza de Cosas de palacio...
Cosas de palacio ya es el vídeopodcast más visto de RTVE Play. Miles de seguidores siguen cada semana el formato que une a los actores de La Promesa y Valle Salvaje en un crossover que nos devuelve risas, confidencias y momentos únicos con los juegos sorpresa que plantea el programa. Por los platós de ambas series, ya han pasado varios intérpretes de las ficciones líderes en la tarde de La 1, y todos ellos han dejado firmadas las tazas que aparecen. ¿Quieres una de ellas?
Solo tienes que entrar en la plataforma de RTVE Play Participa, un espacio lleno de encuestas, votaciones, tests, propuestas y mucho más donde puedes acumular puntos y canjearlos por regalos, como las tazas del videopodcast. Solo tienes que participar y conseguir los puntos necesarios para conseguirlas. En este caso, al tratarse de un objeto único y firmado por los actores, esta cantidad es de 10.000 puntos.
... y envía tus preguntas para los actores
En Cosas de palacio, la audiencia tiene un gran poder: el de preguntar a los actores de La Promesa y Valle Salvaje. En la sección "La audiencia habla", los artistas contestarán aquellas cuestiones que los seguidores manden a través de las redes sociales y RTVE Play Participa. ¿Quieres enviar la tuya? ¡Anímate y lanza tu pregunta aquí!
Horario y dónde ver Cosas de Palacio
Llevamos mucho tiempo preparando este videopodcast tan especial. Hasta ahora ha sido nuestro, pero ya es de todos vosotros. Cosas de palacio puede verse todos los jueves a partir de las 19:30 horas en RTVE Play. ¿Te lo vas a perder? ¡Te esperamos en Cosas de palacio, el videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje!