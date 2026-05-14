Descubre 'Cosas de palacio' con todos los episodios del videopodcast de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'

Cosas de palacio se está convirtiendo en el videopodcast que todo actor de La Promesa y Valle Salvaje quiere visitar. Los primeros en estrenarse fueron Arturo García Sancho, Elena Navarro y Marcos Orengo, que repitieron en el segundo y sumaron a Guillermo Serrano. Para el tercer episodio, dos actrices de Valle Salvaje acuden a los platós de La Promesa para charlar animadamente y sin tapujos con un intérprete de la ficción ambientada en 1917.

¿No conocías la existencia de este formato dedicado a los dos series de éxito de las tardes de La 1? ¿Te has pedido alguno de los episodios? ¡Aquí tienes todos los emitidos hasta ahora!

Episodio 1: Nuevos comienzos Para el primer capítulo del videopodcast, Arturo García Sancho, Manuel en La Promesa, visitaba a el plató de Valle Salvaje. Marcos Orengo y Elena Navarro, Martín y Pepa respectivamente, le dieron la bienvenida y, gracias a una misteriosa caja, los tres artistas charlaron sobre el trabajo del día a día de una serie diaria, los castings, la muerte de Feliciano... ¡Y mucho más! Además, los actores respondieron a las preguntas de la audiencia y se enfrentaron a en un divertido juego de época. Cosas de palacio Cosas de Palacio - Episodio 1 - Nuevos comienzos Arturo García Sancho, Marcos Orengo y Elena Navarro charlan sobre trabajo, castings, la muerte de Feliciano... y una misteriosa caja. rtve play

Episodio 2: Villanos Una semana después, Guillermo Serrano se unía a los tres invitados anteriores en el segundo episodio. Los actores recordaron algunos momentazos detrás de las cámaras, así como sus trucos interpretativos. Reflexionaron sobre sus habilidades para el póker, sacaron de la caja dos objetos con mucha historia para sus personajes... y respondieron a las preguntas de la audiencia. Especialmente, a una que nos interesa bastante: ¿volverá Manuel a enamorarse? ¡No te pierdas la respuesta de Arturo García Sancho en Cosas de palacio! Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 2 - Villanos Guillermo Serrano se une a Arturo García Sancho, Elena Navarro y Marcos Orengo para charlar sobre 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'. rtve play

Episodio 3: Yo nunca Antes de Semana Santa, Miren Arrieta y Sabela Arán, actrices de Valle Salvaje, visitaron por primera vez los platós de La Promesa para reunirse con Ibrahim Al Shami. Los actores nos descubrieron con quién les gustaría tener un romance en la ficción, qué significa para ellos trabajar en una serie diaria y sus mejores momentos en rodaje. Además, se lanzaron a jugar al 'Yo nunca' confesando algunos de sus mayores secretos: ¿Han ido de resaca a trabajar? ¿Han robado algo de un set de rodaje? ¿Han tenido un sueño subido de tono con alguno de sus compañeros? ¡No te pierdas las locas respuestas de nuestros protagonistas! Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 3 - Yo nunca Miren Arrieta, Ibrahim Al Shami y Sabela Arán charlan sobre posibles romances de sus personajes, robos en rodaje... ¡y juegan al 'Yo nunca'! rtve play

Episodio 4: Talentos ocultos Tras el parón, Miren Arrieta y Sabela Arán, actrices de Valle Salvaje, regresan a los platós de La Promesa para reunirse con Ibrahim Al Shami y Marga Martínez en este cuarto episodio de Cosas de Palacio. Los actores confiesan su mayor travesura, su pesadilla recurrente, con quién se intercambiarían el papel por un día, demuestran su talento oculto... Además, dan respuesta a las míticas preguntas: ¿pizza con piña o sin piña? ¿Dormir con calcetines o sin ellos? ¡No te lo pierdas! Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 4 - Talentos ocultos Marga Martínez se une a Miren Arrieta, Ibrahim Al Shami y Sabela Arán para confesar sus mayores secretos y demostrar sus talentos ocultos. rtve play

Episodio 5: Dando la nota Una semana después Mateo Jalón, Emma Guilera, Amparo Piñero y Carlos de Austria se citan en el granero de Valle Salvaje para contarnos cómo llegaron a la interpretación, a qué se dedicarían si no fuese a esto y otros trucos prácticos del oficio, cómo vencer las inseguridades o su relación con madrugar. Además, se ponen manos a la obra y nos hacen una demostración práctica de su talento musical y poético. ¡Guitarra y todo! ¡No te lo pierdas! Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 5: Dando la nota Mateo Jalón, Emma Guilera, Amparo Piñero y Carlos de Austria se citan en el granero: ¿Cómo llegaron a la actuación? ¿Tienen talento musical? ¡Y más! rtve play

Episodio 6: Una cena muy tensa Amparo Piñero, Mateo Jalón, Emma Guilera y Carlos de Austria regresan a Cosas de palacio un episodio más para demostrar sus dotes de interpretación improvisando una divertidísima escena. ¡Y sin saber qué tienen que hacer los demás! Además, inventan un futuro para sus personajes y nos hablan de todo un poco en la ronda rápida: últimos libros que han leído, últimas series que han visto, canciones que no se quitan de la cabeza y películas que marcaron su infancia. ¡No te lo pierdas! Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 6: Una cena muy tensa Amparo Piñero, Mateo Jalón, Emma Guilera y Carlos de Austria demuestran sus dotes de interpretación improvisando una divertidísima escena entre todos. rtve play

Episodio 7: Dos verdades y una mentira Gonzalo Ramos, Marco Pernas, Iván Renedo e Isabel Serrano nos desvelan en Cosas de Palacio tres anécdotas de su vida: dos de ellas son verdad y una es mentira. ¿Eres capaz de adivinar cuál es cuál? ¡Algunas tienen trampa! Y eso no es todo: también inventan un futuro para sus personajes, nos desvelan con qué actor se intercambiarían los papeles y dan respuesta a las preguntas de la audiencia. ¡No te lo pierdas! Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 7 - Dos verdades y una mentira Gonzalo Ramos, Marco Pernas, Iván Renedo e Isabel Serrano nos cuentan tres anécdotas: dos son verdad y una es mentira. ¿Cuál es cuál? rtve play

Episodio 8: Abracadabra Una semana después, los cuatro actores de La Promesa y Valle Salvaje regresan al vídeopodcast en un nuevo episodio. Los artistas nos han demostrado sus talentos más creativos, ¡con show de magia incluido! Y eso no es todo: nos desvelan qué ciudad, estación del año, sabor y animal serían Jacobo, Pedrito, Leocadia y Rafael, sus personajes en las series. ¿Te has quedado con ganas de más? ¡No te lo pierdas! Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 8 - Abracadabra Gonzalo Ramos, Marco Pernas, Iván Renedo e Isabel Serrano nos demuestran sus talentos más ocultos, ¡con show de magia incluido! rtve play

Episodio 9: En busca del mejor chiste Cosas de palacio continúa su tour por los platós de La Promesa, aunque en esta ocasión, el videopodcast más visto de RTVE Play se ha asentado en la cabaña de Petra y Pura, en Valle Salvaje. Hasta allí han ido Manuel Regueiro y José Miguel Blanco, quienes han sido recibidos por Loren Mairena y Rafa Álamos. Los cuatro actores nos han contado su mejor chiste y han respondido a varias preguntas difíciles: ¿Con quién se cambiarían la ropa? ¿Y de puesto de trabajo? Además, han recordado sus momentos más embarazosos en escena y nos han demostrado lo cinéfilos que son en un juego de adivinar películas. Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 9 - En busca del mejor chiste Manuel Regueiro y José M. Blanco (La Promesa) y Loren Mairena y Rafa Álamos (Valle Salvaje) cuentan su mejor chiste... y responden preguntas difíciles rtve play

Horario y dónde ver Cosas de Palacio Llevamos mucho tiempo preparando este videopodcast tan especial. Hasta ahora ha sido nuestro, pero ya es de todos vosotros. Cosas de palacio podrá verse todos los jueves a partir de las 19:30 horas en RTVE Play. ¿Te lo vas a perder? ¡Te esperamos en Cosas de palacio, el videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje!