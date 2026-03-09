RTVE Play estrena 'Cosas de palacio', el nuevo videopodcast de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'

Los fans de ‘La Promesa’ y ‘Valle Salvaje’ tendrán un nuevo espacio en RTVE Play para profundizar en las tramas de las dos series diarias líderes de La 1. Podrán conocer mejor a sus protagonistas y formularles las preguntas más deseadas. ‘Cosas de palacio’ es un videopodcast original de RTVE Play que podrá verse cada jueves, a partir de las 19:30h en la plataforma y también se emitirá en el canal EN PLAY a las 00:00h.

En cada episodio, miembros del elenco de las dos ‘Historias que hacen historia’ en La 1 se reunirán en un solo plató para una charla distendida llena de juegos, retos y sorpresas, en la que la audiencia habla: los espectadores y espectadoras podrán participar enviando sus preguntas en el formulario habilitado en RTVE Participa (rtve.es/participa) o en las redes sociales de las dos ficciones

Arturo García Sancho, Elena Navarro y Marcos Orengo RTVE

Más allá de ‘La promesa’ y ‘Valle Salvaje’ Con este podcast conversacional, las dos series de Bambú Producciones han creado un espacio en el que los actores, actrices y personas que hacen posible ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ se acercarán a la audiencia con un tono distendido y personal. Filmado dentro del set de ambas series, no solo permitirá ahondar en las tramas y el ‘detrás de las cámaras’, sino también traer al presente los temas de ambas ficciones. Ofrecerá una perspectiva fresca y personal sobre cuestiones como el trabajo, la amistad o temas sociales que cada tarde se exploran en las tramas.

Nunca una caja dio tanto juego En ‘Cosas de palacio’, no hay dos capítulos iguales. Una caja llena de sorpresas, cuyo contenido los participantes desconocen, será la conductora del formato. En cada programa, los invitados abrirán la caja y descubrirán las secciones que lo componen: temas de conversación, preguntas de la audiencia, objetos sorpresa, retos, juegos... y el ingenio de los participantes, que también harán sus aportaciones para los próximos invitados. Cada capítulo terminará con sus protagonistas dejando algo nuevo dentro de la caja (un objeto, un reto o una pregunta) para dar contenido a los participantes futuros. Y, aunque aún no se puede adelantar nada, habrá todo tipo de sorpresas para la audiencia. Sabela Arán, Ibrahim Al Shami y Miren Arrieta RTVE

La audiencia habla El público de ‘La Promesa’ y ‘Valle Salvaje’ tendrá voz y voto en ‘Cosas de palacio’. Los actores y actrices responderán sus preguntas, escucharán su opinión y reflexionarán sobre las tramas fundamentales de las dos series diarias. Además, el público verá los decorados de ambas series como nunca antes: sin artificio y convertidos en plató de televisión. Los actores y actrices no interpretarán ningún papel, sino que se mostrarán tal y como son en un formato íntimo que podrán seguir tanto los fans de ‘La Promesa’ y ‘Valle Salvaje’ como los espectadores casuales que quieran saber más sobre lo que se encuentra detrás de la pantalla. Participar será posible gracias a las redes sociales de ‘La Promesa’ (@lapromesa_tve) y ‘Valle Salvaje’ (@vallesalvajetve) y a RTVE Participa, donde el público podrá dejar sus preguntas y encontrará otras sorpresas a lo largo de la temporada.