Las redes sociales de RTVE alcanzan 1.492 millones de visualizaciones en febrero

Las redes sociales de RTVE han alcanzado 1.492 millones de visualizaciones en febrero, un 17,8% más que el mes pasado y un 13% respecto al mismo mes de 2025. Además, se han conseguido 47 millones de interacciones, superando en un 10,7% al mes anterior y en un 4,7 % al mes de febrero de 2025.

Teledeporte duplica su impacto del mes pasado y se posiciona como líder del ranking de la Corporación con 396,5 millones de visualizaciones (+134,7%). En segunda posición se encuentra La Revuelta, con 346,8 millones de visualizaciones (+9,4%) y en el tercer puesto se sitúa RTVE Noticias con 320,2 millones de visualizaciones.

En cuanto a las redes sociales, TikTok es la red social que más ha crecido, un 35%. Por su lado, Instagram experimenta una subida del 26% respecto al mes anterior manteniendo así su liderazgo respecto al resto con el 36% de las visualizaciones totales.