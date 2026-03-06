Las redes sociales de RTVE alcanzan 1.492 millones de visualizaciones en febrero
- Consiguen además 47 millones de interacciones este mes, un 10,7% más que en enero
- Teledeporte lidera el ranking, con cerca de 400 millones de visualizaciones
- ‘La Revuelta’ es el programa más visto del mes con 358,8 millones de visualizaciones
Las redes sociales de RTVE han alcanzado 1.492 millones de visualizaciones en febrero, un 17,8% más que el mes pasado y un 13% respecto al mismo mes de 2025. Además, se han conseguido 47 millones de interacciones, superando en un 10,7% al mes anterior y en un 4,7 % al mes de febrero de 2025.
Teledeporte duplica su impacto del mes pasado y se posiciona como líder del ranking de la Corporación con 396,5 millones de visualizaciones (+134,7%). En segunda posición se encuentra La Revuelta, con 346,8 millones de visualizaciones (+9,4%) y en el tercer puesto se sitúa RTVE Noticias con 320,2 millones de visualizaciones.
En cuanto a las redes sociales, TikTok es la red social que más ha crecido, un 35%. Por su lado, Instagram experimenta una subida del 26% respecto al mes anterior manteniendo así su liderazgo respecto al resto con el 36% de las visualizaciones totales.
La Revuelta, el programa más visto del mes
Por programas, La Revuelta es el programa más visto del mes. Sus visualizaciones crecen hasta los 358,8 millones, incluyendo también las logradas por el programa en otras cuentas de RTVE. En segunda posición se encuentran los JJOO de invierno, que acumulan 175,6 millones de visualizaciones. En tercera posición se sitúa Estudio Estadio con 86 millones de visualizaciones.
El video más visto del mes en las cuentas de RTVE es: "Ya es uno más en Murcia y Dylan Ennis lo demuestra en cada acto”, del TikTok de Teledeporte, con 13,95 millones de visualizaciones.
En cuanto al crecimiento de seguidores, el Facebook RTVE Noticias es la marca que más crece de la casa, con 257.000 nuevos seguidores. El TikTok de Teledeporte suma 200.000 nuevos seguidores y el Facebook de RTVE Play sube 124.000 este mes.