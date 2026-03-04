Los informativos de RTVE (14,9%) tienen el mayor crecimiento de su historia y RTVE Noticias logra su mejor febrero histórico

Los informativos de RTVE anotan en febrero 1.600.000 espectadores y un 14,9% de cuota. Se mantienen comosegunda opción y mejoran 3 puntos respecto a febrero de 2025, con su mejor dato en este mes desde 2018. Esa mejora de 3 puntos es la mayor de un febrero de toda su historia. Además, el portal RTVE Noticias consigue su mejor registro histórico en febrero y duplica ampliamente el dato del año pasado.

El ‘Telediario 1’ (1.581.000 y 16,3%), con Alejandra Herranz, logra el mayor crecimiento de su historia en febrero tras sumar 4,2 puntos respecto a 2025 y su mejor dato este mes desde 2018.

El ‘Telediario 2’ (1.693.000 y 13,9%), con Pepa Bueno, consigue el mayor crecimiento de los últimos 28 años, tras sumar 2,4 puntos respecto a 2025, con su mejor febrero desde 2018.

El ‘TD Fin de Semana’ 1 (1.403.000 y 15%), con Lourdes Maldonado y Marc Sala, logra su mayor crecimiento de un febrero de los últimos 30 años tras sumar 2,7 puntos y logra su mejor febrero desde 2018. El TD Fin de Semana 2 (1.668.000 y 14,2%) revalida su liderazgo con su mejor cuota de febrero desde 2012.

El ‘Telediario Matinal’, con Lorena Baeza y Alex Barreiro, se mantiene como líder absoluto con un 21,6% de cuota, y suma 3 puntos, con su mejor febrero desde 2021.

Presentadores de las principales ediciones de los Telediarios

La 1ª edición de los ‘Informativos Territoriales’ consigue un 14,2% y 1.485.000 contactos. Es su mejor cuota en febrero desde 2006, con un crecimiento de 7,7 puntos respecto a su anterior febrero, el mayor en un febrero de su historia. La 2ª edición (13%) registra su mejor cuota en este mes desde 2018, con un crecimiento de 3,1 puntos respecto a 2025, el mayor en febrero de su historia.

‘Informe Semanal’ sube 2,7 puntos, anota un 12% y 1.322.000 espectadores y logra su mejor febrero desde 2010. ‘Audiencia abierta’ sube 4,3 puntos y obtiene su mejor cuota de febrero de su historia con un 10,7%. ‘La noche en 24 horas’ alcanza un 2,5%, crece y logra también la mejor cuota de febrero de su historia. Además, el Canal 24 horas consigue su mejor registro histórico en febrero (1,4%).

El informativo ‘Fin de Semana 24 horas’, con Igor Gómez en La 1 y el Canal 24 horas, suma 1,4 puntos respecto a su anterior febrero y logra su mejor cuota histórica en este mes con un 17% y 303.000 espectadores. Es su segundo mes más visto desde noviembre 2024. Destaca su emisión del sábado 28 de febrero, que con casi siete horas de cobertura informativa sobre el ataque de EE.UU. e Israel a Irán, lidera su franja con un 15,7%. Logra, a su vez, su entrega más contactada desde el 3 de noviembre de 2024 gracias a sus 5.159.000 espectadores únicos.

Febrero récord en RTVE Noticias El portal RTVE Noticias vuelve a batir récord por tercer mes consecutivo y registra su mejor febrero histórico al superar 9,6 millones de visitantes únicos, duplicando ampliamente el dato de febrero del año anterior. Los contenidos relacionados con el accidente ferroviario de Adamuz y las noticias relacionadas con los abusos a mujeres en el seno de la policía están entre las más vistas. El cierre del mes se ha visto marcado por un notable seguimiento en RTVE Noticias del gran despliegue informativo con motivo de los ataques a Irán. La emisión del Canal 24 horas en TikTok tuvo un espectacular seguimiento con 3,5 millones de visualizaciones y 2,4 millones de espectadores únicos. En el mes de febrero, RTVE Noticias en TikTok reúne 4,75 millones de interacciones y se consolida como el perfil con mejor rendimiento de la casa. El perfil en Facebook, con 3,8 millones de interacciones, mantiene también una posición competitiva dentro del mercado. El perfil de RTVE Noticias en YouTube alcanza en febrero 16 millones de visualizaciones y más de 200.000l interacciones. El incremento del interés informativo viene impulsado, en gran medida, por el análisis y la cobertura de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, contenidos que concentran una parte relevante del consumo del mes. Del total de los 16 millones, cerca de 4 millones corresponden a los vídeos en directo del Canal 24 horas, que aportan una parte significativa del volumen global del mes.