La 1 logra su mejor febrero con su oferta de actualidad, ficción, cine y entretenimiento

La 1 cierra febrero con un 12,3% de cuota y es la cadena generalista que más crece al sumar 1,8 puntos, con su mejor audiencia en este mes en 14 años. Los magacines de actualidad son líderes de las mañanas y por las tardes marcan récords históricos. La oferta de ficción es un mes más la favorita de las tardes y La 1 lidera el ranking de cine con ‘El 47’ al frente. Los Premios Goya y el Benidorm Fest protagonizan la oferta de entretenimiento del mes, junto a las apuestas y novedades de prime time de La 1.

‘La Hora de La 1’ y ‘Mañaneros 360’ líderes ‘La Hora de La 1’, con Silvia Intxaurrondo, se consolida como el magacín más competitivo de las mañanas, con su 2º mejor dato histórico en miles tanto en La 1 como en simultáneo con el Canal 24 horas. Lidera su banda con un 18,3% y 379.000 espectadores en La 1 y en simultáneo alcanza un 21,2% y 438.000 espectadores. Mejora su cuota en La 1 respecto a febrero de 2025 en 5,5 puntos. En simulcast mejora respecto a 2025 en 6,1 puntos. ‘Mañaneros 360’, con Javier Ruiz y Adela González, mantiene el liderazgo y consigue su 2º mejor dato histórico en miles, al anotar un 16,1% y 538.000 espectadores. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en febrero desde 2007. Se mantiene a 3,4 puntos de distancia de la 2ª opción. Crece sobre la temporada anterior 4,2 puntos. El segundo bloque consigue récord histórico en miles y su 2ª mejor cuota en el mes de febrero, al promediar un 12,2% y 1.023.000 espectadores. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja en febrero desde 2014.

‘Directo al grano’, ‘Malas Lenguas’ y ‘Aquí la tierra’, récords históricos ‘Directo al grano’, con Marta Flich y Gonzalo Miró, iguala a su récord histórico en cuota y consigue su 2º mejor dato en miles al anotar un 11,1% y 953.000 espectadores. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en febrero desde 2018. Mantiene la misma cuota que en el mes anterior y mejora el dato de La 1 en esta franja respecto a febrero de 2025 en 1,6 puntos. En su tramo final (17:00-17:45) lidera con un 11,6%. ‘Malas lenguas’, con Jesús Cintora, consigue su récord histórico en miles con 1.110.000 espectadores, y su 2ª mejor cuota con un 12,2% La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja en febrero desde 2011. Se afianza como el programa en directo más visto de la tarde y ocupa el 2º puesto en la banda. Gana medio punto respecto al mes anterior y mejora la cuota de La 1 en esta franja respecto a 2025 en 4,6 puntos. ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA ‘Aquí la Tierra’, con Jacob Petrus, registra un 13,9% y 1.466.000 espectadores, consolidándose como 2ª opción. Registra su récord histórico en cuota (desde su estreno en mayo de 2014) y su mejor dato en miles desde noviembre de 2021. Mejora respecto al mes anterior en medio punto y respecto a 2025 en 2,5 puntos. La edición dominical se mantiene líder con un 12,2% y 1.374.000 espectadores. ‘DCorazón’, con Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, anota un 9,7% y 622.000 espectadores, su tercer mejor dato histórico. Crece respecto a la temporada anterior en 2,2 puntos. Se mantiene como 2ª opción entre las cadenas generalistas.

‘Valle salvaje’ y ‘La Promesa’, líderes por 15º mes consecutivo El bloque de ficción con ‘Valle Salvaje y ‘La Promesa’ anota en febrero un 12,2% y sitúa a la cadena líder un mes más y de forma consecutiva en su franja desde diciembre de 2024. ‘Valle Salvaje’ lidera su franja por séptimo mes consecutivo. Alcanza un 11,8%, segunda mejor cuota mensual de su historia, y bate récord de espectadores con un promedio de 899.000. Su audiencia global (lineal + diferido) llega a 1.118.000 espectadores. Lidera entre los jóvenes de 13 a 24 años y en los adultos de 45 años en adelante. ‘La Promesa’ continúa imbatible y amplía la ventaja frente a sus competidores. Promedia un 12,5% de share, con una subida respecto a enero de 4 décimas, y 1.016.000 espectadores. Su audiencia global (lineal + diferido) se eleva a 1.298.000 espectadores. Ha liderado todos los días con una ventaja en su franja de 2,9 puntos sobre su más directo competidor. Es primera opción de 13 a 24 años y de 45 años en adelante. Este mes destaca además el estreno de ‘Anatomía de un instante’, el mejor estreno de una miniserie en La 1 desde 2013. Los cuatro episodios promedian un 15% de cuota, 1.364.000 espectadores y 4.472.000 contactos, liderando su franja a 4,8 puntos de la siguiente opción.

‘El 47’ domina el ranking mensual de cine La 1 domina el cine en febrero: 18 de las 20 películas más vistas pertenecen a la cadena. ‘El 47’ es la más seguida con 1.457.000 espectadores de media y 14,8% de cuota. Por su parte ‘Juego de ladrones. El atraco perfecto’ es la cinta con mayor alcance: 4,2 millones de espectadores únicos y segundo mejor dato del año para ‘La película de la semana’ con 1.287.000 espectadores y 11,8% de cuota.

El entretenimiento de La 1 destaca en febrero ‘La Revuelta’ promedia un 11,1%, 1.412.000 seguidores y roza los 4 millones de espectadores únicos cada noche este mes (3.979.000). El programa de David Broncano es líder indiscutible en los targets jóvenes de 13 a 44 años (15,1% en 13 a 24 y 18,3% en 25 a 44 años). Registra su mejor dato el 4 de febrero con un 12,7% y 1.649.000 espectadores con las visitas de Arturo Valls y David Uclés. ‘DecoMasters’ promedia un 9,8% de cuota, 608.000 espectadores y más de 2,6 millones de contactos. El nuevo talent de decoración y reformas de TVE, acumula más de 10,7 millones de espectadores únicos desde su estreno. Es segunda opción en su franja para todos los targets jóvenes y públicos intermedios de 13 a 64 años, alcanzando un 13,2% en 25 a 44 años. ‘The Floor’, con Chenoa, promedia un 11,5% de cuota, 923.000 seguidores y más de 2,4 millones de espectadores únicos por programa (2.453.000). Es líder de 25 a 64 años, con un 17,5%; en 25 a 44 años y en 45 a 64 años (12,1%). ‘Top Chef: Dulces & Famosos’, con Paula Vázquez, promedia un 10% de cuota, 714.000 seguidores y más de 2,9 millones de espectadores únicos (2.902.000). Lidera en todos los grupos de 13 a 64 años (12,1%) en 13 a 24 años, (13,5%) en 25 a 44 años y en 45 a 64 años (10,5%). El estreno de ‘Al margen de todo’, con Dani Rovira, alcanza un 10,1% de cuota y es la oferta más contactada en su franja, con 2.280.000 espectadores únicos. Logra su mejor dato en el grupo de edad de 25 a 44 años con un 12,2%, en el que comparte el liderazgo con Telecinco. ‘TRIVIAL PURSUIT’, con Egoitz Txurruka, refuerza la oferta de concursos de RTVE y mejora la franja de la noche de los viernes. Su estreno anota un 7,9% de cuota de promedio y más de 2,6 millones de espectadores únicos, una mejora del 32% en la franja. En su segunda semana, la primera entrega original logra un 8,5% y 2.323.000 espectadores únicos. Y en su tercera semana, emitida en simulcast, logra un 10,7% de cuota y cerca de 2,9 millones de espectadores únicos, liderando su franja y convirtiéndose en la opción preferida por todos los grupos de 25 a 74 años.