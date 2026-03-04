Un cuarto eliminado, un duro enfrentamiento y un robo: “Respira, Natalia, respira”

Las despedidas casi nunca son agradables. Y en el último episodio de Top Chef tuvimos que despedir a un gran compañero del programa y, sobre todo, al gran amigo de Belén Esteban: Mariano Peña.

Ahora, la colaboradora tendrá que continuar en su ausencia y, a punto de llegar al ecuador del concurso, nuestros realities tendrán que seguir luchando por convertirse en los mejores pasteleros Top Chef. ¿Quién se hará con el título esta semana?

Primera Prueba: ¿Quién es quién? Cada semana, los pasteleros se enfrentan a nuevos retos. Y, por supuesto, la dificultad de las pruebas va en aumento. En esta ocasión, los celebrities han cocinado un plato que fusiona la cocina francesa y la del lejano oriente. Así pues, tres mujeres asiáticas han irrumpido en las cocinas y los concursantes han tenido que adivinar cuál de todas ellas ha sido la creadora de este plato. Finalmente, sólo Samantha ha contado con la ayuda de la repostera ya que los concursantes se fiaron del sexto sentido de Belén Esteban y se equivocaron en su intento de adivinar cuál de las tres chicas era la pastelera. Este cocinado requería orden y mucha precisión, y algunos de los concursantes, como Ivana o Luis Merlo, han terminado el plato con gran dificultad. “No quiero llorar por una tarta y, sin embargo, estoy llorando por una tarta”, decía Luis Merlo con agotamiento. Otros de sus compañeros, por lo contrario, han salido airosos de esta prueba, y una de ellas, especialmente: Belén Esteban, que se ha convertido en la ganadora de este difícil y preciso primer cocinado. 02.49 min Belén Esteban cocina las mejores tartaletas de 'Top Chef'

Segunda Prueba: Lágrimas, estrés y más lágrimas Hemos vivido pruebas tensas a lo largo de las semanas, pero como esta, ninguna. En esta ocasión los celebrities tendrán que cocinar una receta británica: el banoffee. Sin embargo, con esto no será suficiente. El jurado ha retado a los concursantes a cocinar un banoffee tradicional y otro inclusivo apto para celíacos y veganos. Tras la llegada por sorpresa de Toñi Salazar, integrante de las Azúcar Moreno, y después de que Belén Esteban eligiese las parejas de la prueba, Natalia ha terminado cocinando con la invitada. El resultado ha puesto las cocinas patas arriba y nuestra querida Forrest Gump ha terminado llorando. “Estate tranquila, me quedo un rato contigo y lo hacemos entre las dos, pero respira”, le decía Eva Arguiñano a la cantante. Natalia se rompe tras cocinar con Toñi Salazar y desata el caos en el programa: “Me quedo contigo, pero respira" Pero esto no ha quedado aquí, Natalia se ha equivocado de tarta y ha robado la de Desirée y Luis Merlo. Como consecuencia, estos han robado la de Ivana y Alejandro, y el desastre y los rifirrafes han salido a la luz. Entre reproches y tensiones, el jurado ha instado a la calma y ha dado su veredicto: Luis, Desirée, Samantha y Belén están salvados. Roi, Ivana, Alejandro, Natalia y Tote deberán enfrentarse a la siguiente prueba. 02.40 min El encontronazo entre Toñi Salazar y Natalia Rodríguez: lágrimas, lágrimas y más lágrimas

Tercera prueba: un misterioso postre con Joseba Arguiñano Para esta prueba ha sido Samantha Ballentines la encargada de crear los equipos. La artista ha optado por poner a Roi, Tote e Ivana juntos y, por otro lado, a Alejandro y Natalia. Pero, contra todo pronóstico, Belén Esteban ha tomado una decisión: perder su inmunidad para acompañar a Alejandro y Natalia en este cocinado. Como en Top Chef nada es tan fácil como parece, Joseba Arguiñano ha traído consigo una prueba en la que los pasteleros han tenido que volver a enfrentarse a la caja negra. De nuevo, no podrán ver nada. Sin embargo, uno de ellos podrá usar solo el tacto, y el otro, solo el gusto. Joseba Arguiñano se sincera sobre su familia en ‘Top Chef’: “Ella es mi maestra” ¿El mayor enigma de esta prueba? El hojaldre, ya que al inflarse en el horno, impedía que los pasteleros pudieran rellenarlo. Y, a pesar de los intentos de los jueces por hacérselo entender con indirectas, a los celebrities no les ha quedado muy claro. Este cocinado nos ha permitido ver a una Natalia más relajada que, por primera vez, disfrutaba. “He estado más relajada y hacer este postre ha sido un aprendizaje”, expresaba. Y Joseba Arguiñano, respondía: “Se nota que has disfrutado porque tienes merengue hasta en el pelo”. Finalmente, el equipo ganador ha sido el de Belén, Natalia y Alejandro. ¿Qué nos deparará la prueba de eliminación? ¿Quién de los tres amigos deberá abandonar el concurso? 09.14 min Joseba Arguiñano irrumpe en las cocinas con una sorpresa: "Mi tía ha sido mi maestra"

Prueba de eliminación: nunca es tarde para freír torrijas En esta última prueba Roi, Ivana y Tote han tenido que sorprender al jurado con una torrija gourmet. A pesar de que, de primeras la torrija no perecía tener elaboraciones complejas, el cocinado ha empezado por todo lo alto. Ivana ha perdido el anillo que le regaló su hermana, Georgina Rodríguez, cuando se convirtió en mamá. “¿Será una señal para que sienta que mi hermana está aquí conmigo?”, decía Ivana. Roi, por su parte, ha pasado el cocinado cantando y divirtiéndonos con sus chistes, aunque con algún que otro contratiempo. Y Tote a cinco minutos del final de la prueba no había comenzado a freír las torrijas. ¿Podéis imaginaros la decisión que ha tomado el jurado? Finalmente, el expulsado del cuarto programa de Top Chef: dulces y famosos ha sido Tote Fernández. El rey del “divineo” deja las cocinas y un enorme vacío en el corazón de su compañera y amiga Ivana Rodríguez. “No me imagino volver a las cocinas sin él”, decía la hermanísima. Top Chef: Dulces y Famosos Tote Fernández abandona las cocinas de 'Top Chef' para siempre Ver ahora