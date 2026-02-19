El choque de Belén Esteban y Natalia Rodríguez en 'Top Chef': "Aquí ordeno y mando, me pone muy nerviosa"

Trabajar en equipo nunca es una tarea sencilla. Y más aún si tienes cámaras delante y te estás jugando tu continuidad en el programa. Top Chef: Dulces y Famosos es ejemplo de que no solo vale con saber cocinar, sino que además hay que tener todo tipo de aptitudes bajo control. ¡Y una de ellas es la gestión emocional! Los nervios suelen jugar malas pasadas, y sino que se lo digan al equipo formado por Belén Esteban, Natalia Rodríguez y Roi. Solo tenían un reto por delante: construir una torre de tortitas sin sufrir en el intento. ¿El resultado? Un enfado y su posterior agradecimiento a la responsable del mismo. ¡Te lo contamos!

"Me pone de los nervios" Como vimos en el primer programa, Natalia Rodríguez es una de las cocineras más brillantes de la edición. Y no lo dice la audiencia, sino la propia artista con sus actos. La concursante se convirtió en pastelera Top Chef el primer día que pisó las cocinas, así que son muchos los compañeros que ven en ella un perfil con el que poder trabajar para alcanzar el éxito de forma segura. Lo que a veces se les olvida es lo "nerviosa" que puede llegar a ser. Dicho por ella misma, es una persona que "no puede estarse quieta". Así que con su habitual desparpajo, la exconcursante de Operación Triunfo no cesó en su empeño de intentar controlar todo lo posible. Lo que a veces pasa por alto es... que trabaja en un equipo compuesto pro otras dos personas. Belén Esteban, caracterizada por no contener ningún tipo de pensamiento que se le pase por la cabeza, fue una de las responsables de verbalizar el nervio que absorbe a su compañera. "Aquí mira, ordeno y mando. Me pone muy nerviosa", decía compungida frente a las cámaras. La cantante, que en un principio arrancó el cocinado con unas directrices claras, se vio incapaz de contener su afán de tenerlo todo controlado y decidió dirigir tanto a Roi como a la colaboradora de televisión. Roi, Belén Esteban y Natalia Rodríguez durante el veredicto de los jueces "Esta mesa está un poco sucia, ¿no?", dijeron los jueces al pasar por su lado durante su elaboración. "No te preocupes, que ahora me encargo de limpiarlo. ¿Qué me vas a contar?", confesaba una Belén sobrepasada por los acontecimientos. "Yo con la limpieza tengo una obsesión", continuaba explicando. "Ver todo eso como lo he visto... madre mía de mi vida, casi me muero. Así que me he puesto a recoger", concluía.

"No es malo, pero..." "La viuda en color", ese fue el nombre escogido para la elaboración final que presentaron ante los jueces. "Se le ha ocurrido a Belén el nombre. Y lo que diga la jefa...", comentaba divertida Natalia. Antes del veredicto, la propia Eva Arguiñano quiso conocer cómo se había llevado a cabo la repartición del trabajo. Y ante tal pregunta, "la princesa del pueblo" no pudo contenerse y explotó ante lo que acababa de vivir: "Mira, voy a ser muy sincera. Nos lo hemos repartido, pero a Natalia le gusta llevar todo el control. Que no es malo, porque es muy buena compañera, pero es verdad que ha sido un poco intenso todo". "La viuda en color", el nombre elegido para el postre de Belén, Roi y Natalia "Estoy muy contenta con la tarta que hemos presentado a los jueces, porque tanto mis compañeros como yo hemos pasado una hora y diez de los nervios", continuaba relatando la colaboradora. Sin embargo y a pesar de su miedo, Eva Arguiñano logró tranquilizar los ánimos al lanzar una sentencia unánime: "Habéis calculado bien y la ganache no os ha patinado, que es algo muy normal que ocurra". Ante tal halago, Natalia quiso explicar el porqué del sorprendente resultado: "Hice un truquito de última hora: cogí papel film, la envolví corriendo, la llevé al abatidor e hice que se endureciera un poco. No sé si eso sirvió, pero lo hice a toda leche". Roi, que quiso mantenerse al margen de "la trifulca" hasta el momento, quiso al fin manifestar su agradecimiento a su compañera: "Cada pensamiento negativo que tuve hacia Natalia por su bravura, ahora la quiero abrazar y agradecer. Full Natalia team, pero con una Valeriana antes", indicaba entre risas. El veredicto final fue claro: "Es una tarta que está muy bien, la verdad. Por fin una tarta que parece tarta".