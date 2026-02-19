Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: todo preparado para el esquí de montaña
- El esquí de montaña emerge este jueves como la gran esperanza española de conseguir la primera medalla en estos Juegos
Los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 entran este jueves en una jornada que puede ser decisiva para el deporte español. El esprint individual de esquí de montaña se presenta como la gran esperanza para conseguir la primera medalla nacional en esta cita.
Oriol Cardona es el mejor posicionado para hacerlo, pero Ot Ferrer, Ana Alonso y María Costa también podrían tener opciones en una disciplina que comienza a las 09:50h y cuyo desarrollo podremos seguir en Teledeporte y RTVE Play.
Juegos Olímpicos Invierno Milano Cortina 2026 del 19 de febrero, en directo
-
9:35
Si eres de los que llega ahora a conocer mejor el esquí de montaña, nuestro análisis más completo de las opciones españolas de medalla lo tienes en este link.
-
9:18
Esas opciones españolas de medalla llegan en un deporte realmente peculiar y debutante hoy en unos Juegos Olímpicos de Invierno: el esquí de montaña. Con la ayuda del Departamento de de Datos de RTVE y sus infografías e iliustraciones hemos preparado la noticia de este enlace explicándote sus claves.
-
09:10
Oriol Cardona es el deportista español que, a priori, cuenta con más opciones de conseguir una medalla. El catalán es uno de los favoritos al oro. En este enlace puedes conocer el perfil del esquiador español.
-
09:05
Cuatro deportistas buscarán la primera presea de España en estos Juegos. Lo harán, además, en la misma disciplina: el esquí de montaña. Oriol Cardona y Ot Ferrer competirán en el esprint individual masculino, mientras que Ana Alonso y María Costa lo harán en el sprint individual femenino. A las 09:50h comienza en Teledeporte y RTVE Play la competiciób de esquí de montaña.
-
09:00
¡Buenos días! Sean bienvenidos a una nueva jornada de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026. Día muy prometedor para las esperanzas españolas de conseguir su primera medalla en esta cita olímpica. En esta narración les contaremos lo más destacado que suceda este jueves en competición. ¡Arrancamos!