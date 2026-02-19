Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: todo preparado para el esquí de montaña

Los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 entran este jueves en una jornada que puede ser decisiva para el deporte español. El esprint individual de esquí de montaña se presenta como la gran esperanza para conseguir la primera medalla nacional en esta cita.

Oriol Cardona es el mejor posicionado para hacerlo, pero Ot Ferrer, Ana Alonso y María Costa también podrían tener opciones en una disciplina que comienza a las 09:50h y cuyo desarrollo podremos seguir en Teledeporte y RTVE Play.