Esquí de montaña, novedad en los Juegos de Invierno y última opción de medalla española en Milano Cortina 2026
- Oriol Cardona, campeón del mundo y de Europa, encabeza un prometedor cuarteto español
- Sigue los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026 en Teledeporte y RTVE Play
Si hay alguna opción de medalla española en estos Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 esa es la del esquí de montaña. Esta disciplina, que se estrena en el programa olímpico, tiene en nuestro país a representantes de mucha altura, tanta como un doble campeón del mundo y triple de Europa como Oriol Cardona.
A sus 31 años, Cardona afronta estos Juegos con "estado de forma y ganas muy buenos", según dijo a finales de enero en un acto de despedida al equipo en Barcelona. El de Banyoles (Girona), se mostraba optimista. Apuntaba al "desconocimiento" como clave para afrontar la prueba sin presión.
Llega avalado por sus resultados y no son precisamente antiguos: Cardona ha sido campeón del mundo en 2023 y 2025, así como vencedor de la Copa del Mundo 2025 ganando seis de ocho pruebas. En la presente es, de momento, tercero con 490 puntos tras un primer puesto en el sprint de Courchevel (Francia), un tercer puesto en la carrera vertical de la misma prueba y sendos segundos puestos en Boí Taüll (Lleida), en sprint y relevos.
hace 54 años que España
no tiene un campeón olímpico de invierno desde que el madrileño Paquito
Fernández Ochoa consiguiera
el oro en el Slalom de los Juegos de Sapporo en 1972.
En esos de Milán Cortina podría llegar el
segundo y las máximas esperanzas están depositadas en Uriol Cardona
Serán mis primeros juegos, la primera vez que el esquí de montaña va a ser
olímpico, por lo que será un momento histórico, pase lo que
pase ahí, y nada, con mucha ilusión y con ganas de vivirlo
De los cinco medallistas que ha habido a lo largo de la historia, Caral
Castelleta ha sido la última que estuvo más cerca del oro,
al ser subcampeón en el Hal Pipe y lograr la plata hace cuatro años en
Pekín.
En esos de 2026,
Cardona aspira a ser el segundo catalán que se suba al Podio Olímpico y sume
una nueva apresía para el deporte español
Por suerte será mi primera vez en un evento tan importante por lo que
no me espero nada, es decir, será todo nuevo e intentaré afrontar los Juegos
con..
la actitud que ha afrontado estas copas del mundo que llevamos haciendo.
Oro y plata son dos opciones
muy factibles para Uriol Cardona, vigente campeón mundial en la modalidad
de sprint y uno de los máximos favoritos
a medalla en esquí de montaña, aunque él no siente esa presión.
Yo soy el primero
interesado en ir ahí a por una medalla, pero bueno, sentir que está todo el
país detrás..
y el apoyo de la gente y de las instituciones me reconforta y me
da más que presión, me añade confianza y motivación para que todo salga bien
Caso de ser bronce, Uriol se sumaría a las medallas obtenidas por Blanca
Fernández
Ochoa en esquí en 1992 en Albertville y las de Regino Hernández en snowboard y
Javi
Fernández en patinaje artístico en 2018 en Pyeongchang.
He notado también
mucho el apoyo evidentemente del Consejo Superior de Deportes, del
Comité Olímpico Español, estamos trabajando todos
en la misma dirección y con el mismo objetivo.
Seguro que nos darán muchas, muchas alegrías
Si lo consigue, su federación, la de deportes de montaña, podría presumir de
ser la primera
en tener medallistas españoles en ambas ediciones de unos Juegos olímpicos pues
ya la obtuvo en escalada en 2021
con el oro de Alberto Ginés en los de verano de Tokio
La preparación ha sido buena...
...sí que ha sido una pena...
...que no hayamos podido correr en
Andorra... ...al final la montaña tiene esto...
...y las condiciones meteorológicas...
...pues son impredecibles"
campeón de la Copa del Mundo, Uriol Cardona también tiene opciones a
medalla en la modalidad de relevos
...en la que forma equipo con la andaluza Ana Alonso...
...recuperada en tiempo récord de su lesión de rodilla..
y con la que vienen de ser segundos en Boitahuil en la última prueba que
disputaron antes de esta cita olímpica
Sí, evidentemente su
lesión fue un golpe muy duro para todo el equipo.
Por suerte Anita es una persona con mucho carácter, con mucha ambición y
con mucha actitud
Y ha sabido llevar la lesión de la mejor forma que ha podido.
No han sido
momentos fáciles para ella, lo habrá pasado muy mal, pero por suerte, como
he dicho, su carácter ha hecho
que la recuperación le haya estado yendo bien.
De padre y también de hermano esquiadores, el de
Bañolas pudo haberse dedicado al remo, pero es pionero en este deporte que en
Cortina se estrena
como olímpico... ...en el programa de unos Juegos de
Invierno
Empecé con el esquí acuático, no es broma.
Así, no sé, cosas de familia.
Fue mi padre, que fue un pionero en esta
modalidad... ...y he ido siguiendo un poco sus
pasos...
...me llevó a la montaña ya de bien pequeño..
y ha sido un poco fruto de tradición familiar.
La victoria en Courchevel en la Copa del Mundo
...y el segundo puesto en Boitaull...
...hacen que el velocista catalán...
...sea cuanto menos por resultados anteriores
a esta cita olímpica la gran opción del deporte español para conseguir el
segundo oro de la historia en unos juegos
de Invierno
En esta última modalidad pudo competir con su pareja habitual, la granadina Ana Alonso, que regresó a la competición en Courchevel tras recuperarse de un atropello en octubre que le provocó una rotura de ligamentos de su rodilla. Milagrosamente logró reaparecer en Courchevel, donde logró un 25º puesto en sprint y un octavo en la carrera vertical.
Su presencia en Milano Cortina ya de por sí es todo un logro, pero llega animada con ese segundo puesto en el relevo de Boí Taüll y lograr subirse al podio junto a Cardona. De no haber mediado su lesión, habría sido otra opción de medalla individual en sprint, modalidad en la que ha sido plata europea en 2024. Sin embargo, es más factible la de relevo mixto, donde ha sido campeona de Europa ese mismo año y subcampeona mundial en 2025 junto a Cardona.
Alonso y la segunda representante femenina, María Costa, serán las primeras en competir cuando den comienzo las series este jueves a las 9:50 horas. El mismo día se disputarán las semifinales y la final, intercalándose con la prueba masculina. El sábado será la prueba de relevos, la 'tercera bala' de las que le quedan a España para hacer diana en una medalla, después de que se escaparan las de snowboard.
María Costa y Ot Ferrer, el relevo generacional que ya es presente
María Costa, de 23 años, asegura el relevo generacional en el esquí de montaña español, o skimo como se le conoce internacionalmente. En los Juegos de la Juventud de Lausana 2020 ganó el oro en sprint, así como el bronce en relevos junto a Ot Ferrer, que también se llevó el bronce individual en categoría masculina.
En la temporada actual, sus mejores resultados son sextos puestos como el individual en Solitude (EEUU), tanto Costa como Ferrer, y el relevo en Boí Taüll juntos. Ot es el undécimo en el ranking individual y María el 19º. Aunque no están tan bien situados en el ranking como los veteranos, no se descartan como opción de medalla en las dos pruebas.
Como declaró Ot Ferrer en el acto conjunto, tanto él como María Costa tienen la ventaja de "centrar menos los focos". Así podrían jugar la baza de los 'tapados'. Pero conviene ser realistas y hacer caso a los "focos", con la bala de Cardona y Alonso.
Las 13:55 horas y las 14:15 horas serán las citas obligadas para pegarse al televisor y comprobar si de verdad llega el ansiado oro en unos Juegos de Invierno que tome el testigo del logrado por Paco Fernández Ochoa; un relevo que está tardando ya 50 años.
Los principales rivales de España
El español Cardona es tercero en el ranking. El primero es el suizo Rémi Bonet y no es un rival cualquiera: seis veces campeón del mundo, con dos platas y dos bronces, y dos veces campeón de Europa. Además, acumula 28 victorias en la Copa del Mundo en toda su carrera, aunque cabe puntualizar que su especialidad es la carrera vertical.
Bonet ha hecho pleno en lo que va de temporada, cinco carreras verticales y una por equipos. El segundo del ranking mundial es el francés Thibault Anselmet, precisamente quien privó de la victoria a Cardona en la sprint y el relevo de Boí Taüll. El esquiador de Chambery, de 28 años, ha sido dos veces campeón del mundo como el español, tres veces subcampeón y una vez medalla de bronce, así como diez veces ganador de carreras en la Copa del Mundo.
En el relevo de BoÍ Taüll, Anselmet hizo pareja con Emily Harrop, la actual número uno del ranking femenino y quien le resta a Ana Alonso las opciones en el sprint individual. La atleta de Bourg Saint Maurice, de 28 años como su compañero, acumula un palmarés de cuatro campeonatos del mundo, dos subcampeonatos y dos bronces, así como 29 victorias en la Copa del Mundo y un campeonato de Europa. Juntos los galos lideran el ranking de parejas, con Alonso tercera y Cardona quinto.
Entre los dos españoles se intercalan los italianos Michele Boscacci y Alba de Silvestro, aunque llegan después de haber hecho un quinto puesto en Boí Taüll. Pero siempre son rivales a tener en cuenta.