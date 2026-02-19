Esquí de montaña, novedad en los Juegos de Invierno y última opción de medalla española en Milano Cortina 2026

hace 54 años que España

no tiene un campeón olímpico de invierno desde que el madrileño Paquito

Fernández Ochoa consiguiera

el oro en el Slalom de los Juegos de Sapporo en 1972.

En esos de Milán Cortina podría llegar el

segundo y las máximas esperanzas están depositadas en Uriol Cardona

Serán mis primeros juegos, la primera vez que el esquí de montaña va a ser

olímpico, por lo que será un momento histórico, pase lo que

pase ahí, y nada, con mucha ilusión y con ganas de vivirlo

De los cinco medallistas que ha habido a lo largo de la historia, Caral

Castelleta ha sido la última que estuvo más cerca del oro,

al ser subcampeón en el Hal Pipe y lograr la plata hace cuatro años en

Pekín.

En esos de 2026,

Cardona aspira a ser el segundo catalán que se suba al Podio Olímpico y sume

una nueva apresía para el deporte español

Por suerte será mi primera vez en un evento tan importante por lo que

no me espero nada, es decir, será todo nuevo e intentaré afrontar los Juegos

con..

la actitud que ha afrontado estas copas del mundo que llevamos haciendo.

Oro y plata son dos opciones

muy factibles para Uriol Cardona, vigente campeón mundial en la modalidad

de sprint y uno de los máximos favoritos

a medalla en esquí de montaña, aunque él no siente esa presión.

Yo soy el primero

interesado en ir ahí a por una medalla, pero bueno, sentir que está todo el

país detrás..

y el apoyo de la gente y de las instituciones me reconforta y me

da más que presión, me añade confianza y motivación para que todo salga bien

Caso de ser bronce, Uriol se sumaría a las medallas obtenidas por Blanca

Fernández

Ochoa en esquí en 1992 en Albertville y las de Regino Hernández en snowboard y

Javi

Fernández en patinaje artístico en 2018 en Pyeongchang.

He notado también

mucho el apoyo evidentemente del Consejo Superior de Deportes, del

Comité Olímpico Español, estamos trabajando todos

en la misma dirección y con el mismo objetivo.

Seguro que nos darán muchas, muchas alegrías

Si lo consigue, su federación, la de deportes de montaña, podría presumir de

ser la primera

en tener medallistas españoles en ambas ediciones de unos Juegos olímpicos pues

ya la obtuvo en escalada en 2021

con el oro de Alberto Ginés en los de verano de Tokio

La preparación ha sido buena...

...sí que ha sido una pena...

...que no hayamos podido correr en

Andorra... ...al final la montaña tiene esto...

...y las condiciones meteorológicas...

...pues son impredecibles"

campeón de la Copa del Mundo, Uriol Cardona también tiene opciones a

medalla en la modalidad de relevos

...en la que forma equipo con la andaluza Ana Alonso...

...recuperada en tiempo récord de su lesión de rodilla..

y con la que vienen de ser segundos en Boitahuil en la última prueba que

disputaron antes de esta cita olímpica

Sí, evidentemente su

lesión fue un golpe muy duro para todo el equipo.

Por suerte Anita es una persona con mucho carácter, con mucha ambición y

con mucha actitud

Y ha sabido llevar la lesión de la mejor forma que ha podido.

No han sido

momentos fáciles para ella, lo habrá pasado muy mal, pero por suerte, como

he dicho, su carácter ha hecho

que la recuperación le haya estado yendo bien.

De padre y también de hermano esquiadores, el de

Bañolas pudo haberse dedicado al remo, pero es pionero en este deporte que en

Cortina se estrena

como olímpico... ...en el programa de unos Juegos de

Invierno

Empecé con el esquí acuático, no es broma.

Así, no sé, cosas de familia.

Fue mi padre, que fue un pionero en esta

modalidad... ...y he ido siguiendo un poco sus

pasos...

...me llevó a la montaña ya de bien pequeño..

y ha sido un poco fruto de tradición familiar.

La victoria en Courchevel en la Copa del Mundo

...y el segundo puesto en Boitaull...

...hacen que el velocista catalán...

...sea cuanto menos por resultados anteriores

a esta cita olímpica la gran opción del deporte español para conseguir el

segundo oro de la historia en unos juegos

de Invierno