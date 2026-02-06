Milano Cortina 2026: la lista de España para los Juegos Olímpicos de Invierno, uno por uno
- Conoce a los representantes de la delegación española y los horarios de sus competiciones
- Sigue los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 en RTVE.es
La delegación española en estos Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 está compuesta por 20 atletas, la mayor igualando la que se consiguió llevar a Sochi 2014. España tiene en estos juegos bazas de medalla en snowboard, con Queralt Castellet y Lucas Egibar. Pero las mayores esperanzas están puestas en el estreno del esquí de montaña, con Oriol Cardona y Ana Alonso.
Lista completa de atletas de España en los JJOO de Invierno
Esquí de montaña: Oriol Cardona, Ot Ferrer, Ana Alonso, María Costa.
Esquí de fondo: Bernat Sellés, Jaume Pueyo, Marc Colell.
Snowboard: Lucas Eguibar, Álvaro Romero, Queralt Castellet, Nora Cornell.
Patinaje Artístico: Tim Dieck, Olivia Smart, Asaf Kazimov, Sofia Val, Tomás Guarino.
Patinaje de velocidad: Nil Llop, Daniel Milagros.
Esquí alpino: Joaquín Salarich, Arrieta Rodríguez.
Horarios de la participación española
Domingo, 8 de febrero
19:30-21:45 horas – Snowboard. Big air femenino. Clasificación, con Nora Cornell
Lunes, 9 de febrero
19:20 horas – Patinaje artístico. Danza sobre hielo. Danza rítmica, con Smart/Dieck y Val/Kazimov
19:30-20:50 horas – Snowboard. Big air femenino. Final
Martes, 10 de febrero
Desde las 09:55 horas – Esquí de fondo. Esprint masculino, con Jaume Pueyo, Bernat Sellés y Marc Colell
13:25 horas – Esquí de fondo. Esprint masculino. Final
18:30 horas – Patinaje artístico. Individual masculino. Programa corto, con Tomás Guarino
Miércoles, 11 de febrero
10:30-12:25 horas – Snowboard. Halfpipe femenino. Clasificación, con Queralt Castellet
18:30 horas – Patinaje de velocidad. 1.000 m masculinos, con Daniel Milagros
19:30 horas – Patinaje artístico. Danza sobre hielo. Danza libre
Jueves, 12 de febrero
Desde las 10:00 – Snowboard cross masculino, con Lucas Eguibar y Álvaro Romero
15:01 horas – Snowboard cross masculino. Final por el oro
19:30-21:05 horas – Snowboard. Halfpipe femenino. Final
Viernes, 13 de febrero
11:45 horas – Esquí de fondo. 10 km estilo libre masculinos, con Jaume Pueyo y Marc Colell
19:00 horas – Patinaje artístico. Individual masculino. Programa libre
Sábado, 14 de febrero
17:00 horas – Patinaje de velocidad. 500 m masculinos, con Nil Llop
Lunes, 16 de febrero
10:00-15:10 horas – Esquí alpino. Eslalon masculino, con Quim Salarich
10:30-12:35 horas – Snowboard. Slopestyle femenino, con Nora Cornell
Martes, 17 de febrero
13:00-14:35 horas – Snowboard. Slopestyle femenino. Final
Miércoles, 18 de febrero
10:00-15:10 horas – Esquí alpino. Eslalon femenino, con Arrietta Rodríguez
10:15-10:45 horas – Esquí de fondo. Esprint libre por equipos masculinos, con Jaume Pueyo y Marc Colell
12:15 horas – Esquí de fondo. Esprint libre por equipos masculinos. Final
Jueves, 19 de febrero
Desde las 09:50 horas – Esquí de montaña. Esprint femenino, con Ana Alonso y María Costa
Desde las 10:30 horas – Esquí de montaña. Esprint masculino, con Oriol Cardona y Ot Ferrer
13:55 horas – Esquí de montaña. Esprint femenino. Final
14:15 horas – Esquí de montaña. Esprint masculino. Final
Sábado, 21 de febrero
13:30 horas – Esquí de montaña. Relevo mixto, con Ana Alonso y Oriol Cardona