Milano Cortina 2026: la lista de España para los Juegos Olímpicos de Invierno, uno por uno

Oriol Cardona

A sus 31 años a Oriol Cardona le ha llegado la gran oportunidad después de una dilatada carrera. El estreno del esquí de montaña en unos Juegos de invierno le llega en un momento excelso de su carrera al de Banyoles (Girona). Competirá en velocidad y relevo mixto junto a Ana Alonso, con quien ha revalidado la plata mundial este año. En solitario es, además, el vigente campeón de Europa por partida triple, doble campeón del mundo y acumula también medallas de plata y de bronce sumando las dos modalidades.