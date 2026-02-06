Enlaces accesibilidad
Milano Cortina 2026: la lista de España para los Juegos Olímpicos de Invierno, uno por uno

Conoce a los 20 representantes de España en los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026 y sus opciones. RTVE.es / Europa Press
Óscar López Canencia
La delegación española en estos Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 está compuesta por 20 atletas, la mayor igualando la que se consiguió llevar a Sochi 2014. España tiene en estos juegos bazas de medalla en snowboard, con Queralt Castellet y Lucas Egibar. Pero las mayores esperanzas están puestas en el estreno del esquí de montaña, con Oriol Cardona y Ana Alonso.

Lista completa de atletas de España en los JJOO de Invierno

Esquí de montaña: Oriol Cardona, Ot Ferrer, Ana Alonso, María Costa.

Esquí de fondo: Bernat Sellés, Jaume Pueyo, Marc Colell.

Snowboard: Lucas Eguibar, Álvaro Romero, Queralt Castellet, Nora Cornell.

Patinaje Artístico: Tim Dieck, Olivia Smart, Asaf Kazimov, Sofia Val, Tomás Guarino.

Patinaje de velocidad: Nil Llop, Daniel Milagros.

Esquí alpino: Joaquín Salarich, Arrieta Rodríguez.

Esquí de montaña

Oriol Cardona

A sus 31 años a Oriol Cardona le ha llegado la gran oportunidad después de una dilatada carrera. El estreno del esquí de montaña en unos Juegos de invierno le llega en un momento excelso de su carrera al de Banyoles (Girona). Competirá en velocidad y relevo mixto junto a Ana Alonso, con quien ha revalidado la plata mundial este año. En solitario es, además, el vigente campeón de Europa por partida triple, doble campeón del mundo y acumula también medallas de plata y de bronce sumando las dos modalidades.

Ana Alonso

La granadina Ana Alonso, de 31 años, es la relevista habitual de Oriol Cardona, con quien ha ganado recientemente la plata en el Mundial disputado en Morgins (Suiza). Ambos se colgaron el oro un año antes en Flaine (Francia). También en solitario ganó una plata en velocidad en esa misma cita. En el terreno doméstico arrasa con 13 oros nacionales en velocidad y tres platas.

Ot Ferrer

El relevo de los dos anteriores viene de la mano, en categoría masculina, de Ot Ferrer. El esquiador de Berga (Barcelona) será el segundo español en competir en la modalidad de velocidad, donde ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2020, disputados en Lausana, donde además ganó el bronce en relevo mixto.

María Costa

La anterior medalla de bronce en relevo mixto de Lausana la logró una dupla. Junto a Ot Ferrer compitió la también catalana María Costa, de Santpedor, de la misma generación (23 años) y que volverá a hacer tándem con su compañero para aumentar las opciones de medalla españolas. Pese a su juventud, viene pisando fuerte y hace seis años ganó, además, el oro en velocidad. En el palmarés nacional incluye tres oros y dos bronces.

Esquí de fondo

Jaume Pueyo

Jaume Pueyo se ponía un objetivo el verano pasado en declaraciones recogidas por TVE: "El objetivo es el diploma". Desde el puesto 37 en los pasados Juegos de 2022, el esquiador badalonés de 24 años ha ido progresando. Primero dio el aviso en la Copa del Mundo de rollerski disputada el pasado septiembre en Trollhaettan (Suecia), una modalidad que no es esquí de fondo, pero la señal más positiva ha sido el séptimo puesto en Oberhof (Alemania), el mejor resultado de un español en la historia.

Bernat Sellés

El mediano de los tres representantes españoles en esta disciplina de esquí es Bernat Sellés, de 22 años, especialista en sprint clásico, que tendrá como objetivo pasar el corte de los 30 primeros. Sumando sus resultados a los otros dos compañeros ha logrado los mejores resultados de España como equipo en pruebas como las de Davos (Suiza) y Ruka (Finlandia).

Marc Colell

Y el benjamín del grupo es Marc Colell, de tan sólo 20 años, que en la última prueba antes de los Juegos, la disputada en Oberhorf (Alemania), se quedó a centésimas de meterse en el top 30 que da acceso a las baterías eliminatorias. Según la Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), sobresale por su gran descaro sobre los esquís y sus ganas por seguir evolucionando.

Snowboard

Queralt Castellet

Serán los sextos Juegos Olímpicos para Queralt Castellet, ahora ya toda una veterana a sus 36 años. Cumplida la treintena no fue un obstáculo para lograr su ansiada medalla en halfpipe, la única plata hasta la fecha de las cinco preseas de España en toda la historia. Fue en Beijing 2022, los Juegos en los que fue nuestra abanderada. Fuera de los eventos olímpicos es la más laureada y toda una referencia mundial del snowboard.

Lucas Eguibar

El donostiarra Lucas Eguibar, de 31 años, afronta sus cuartos Juegos de Invierno. Aunque compite en la modalidad de cross, tiene en Castellet un espejo en el que mirarse por su constancia a la hora de perseguir la medalla olímpica. Es el premio que le falta después de dos diplomas (2014 y 2022), el Globo de Cristal en 2015 y ser campeón del mundo en el año 2021. Llega en un gran estado de forma y apunta al oro.

Álvaro Romero

Igual que hemos visto arriba, los veteranos cuentan con 'escuderos' jóvenes que llegan con tanto talento como hambre de triunfos. Álvaro Romero, de 22 años, llega a Milano Cortina nada menos que con un oro en un campeonato mundial júnior en su currículum, logrado en 2023. Fue en su segundo intento, ya que dos años antes se colgó el bronce. En 2023 logró también una magnífica segunda posición en la Copa del Mundo de Veysonnaz, en Suiza.

Nora Cornell

La 'benjamina' del equipo de snowboard español es Nora Cornell. Con tan sólo 20 años y -obviamente- en sus primeros Juegos de Invierno, la española competirá en slopestyle/big air, una de las modalidades más espectaculares. Pese a su juventud, ya ha logrado importantes resultados en la exigente Copa del Mundo como en Calgary (Canadá) o Aspen (EEUU).

Patinaje artístico

Olivia Smart / Tim Dieck

Para Olivia Smart, abanderada en la ceremonia inaugural junto a Quim Salarich, serán los segundos Juegos Olímpicos y los primeros para su actual pareja en danza, Tim Dieck. Smart logró el diploma hace cuatro años en Beijing y por ranking es a lo que aspira junto a Dieck, pero ambos son ambiciosos y aspiran a igualar el podio que logró en Sochi el mejor patinador de nuestra historia, Javier Fernández.

Sofía Val / Asaf Kazimov

La otra pareja española en el concurso es la formada por Sofía Val y Asaf Kazimov. Formados en la escuela de Sara Hurtado y Kiril Jaliavin, otros dos olímpicos, se presentaron en el preolímpico con música de Ricky Martin de la década de los 90 y lograron la plaza. En enero de 2025 ganaron la medalla de oro en la Universiada de Turín además de otras dos pruebas de la ISU, la Federación Internacional.

Tomás Guarino

De los cinco patinadores españoles, es sin duda Tomás Guarino el que sigue los pasos de Javier Fernández, ya que compite en el programa individual masculino. Su tobillo estuvo a punto de hacer que lo dejara hace dos años, pero el seis veces campeón de España mostró la misma capacidad de superación que cuando de niño tuvo que hacer frente a las críticas y abrirse paso en el patinaje artístico. Su más reciente victoria, lograr que autorizaran su programa corto basado en los 'minions'.

Patinaje de velocidad

Nil Llop

Por primera vez en nuestra historia olímpica, España tendrá no uno sino dos representantes en patinaje de velocidad. En 500 metros participará el catalán Nil Llop, el primero en lograr su plaza. En una prueba donde predomina la velocidad, Nil muestra su admiración por el piloto Marc Márquez, su inspirador. Llega a Milano Cortina con un prometedor sexto puesto en el Campeonato de Europa, a tan sólo dos décimas del bronce.

Daniel Milagros

Su apellido lo dice todo: Daniel Milagros. En dos años, los que lleva en el patinaje de velocidad, se ha convertido en el segundo patinador de velocidad español de la historia en competir en unos Juegos de Invierno. Una apuesta arriesgada, sobre todo viniendo de un subcampeonato del mundo de patinaje sobre ruedas y con una puerta abierta en el balonmano, donde compite profesionalmente su hermana Paula.

Esquí alpino

Quim Salarich

El otro abanderado de España en la ceremonia inaugural junto a Olivia Smart será el veterano esquiador Joaquim Salarich. Serán los terceros Juegos para el esquiador de Vic (Barcelona), que en los dos anteriores no pudo completar el eslalon. Salarich, por tanto, se pone como objetivo trasladar a Milano Cortina sus buenos resultados en la Copa del Mundo.

Arrieta Rodríguez

Ese deseo de trasladar los buenos resultados de la temporada a la nieve de Milano Cortina lo tiene también la representante femenina, Arrieta Rodríguez, referente femenino del esquí nacional a sus 23 años. Desde 2023 compite en la Copa de Europa y en esta temporada ha cosechado victorias y podios.

Horarios de la participación española

Domingo, 8 de febrero

19:30-21:45 horas – Snowboard. Big air femenino. Clasificación, con Nora Cornell

Lunes, 9 de febrero

19:20 horas – Patinaje artístico. Danza sobre hielo. Danza rítmica, con Smart/Dieck y Val/Kazimov

19:30-20:50 horas – Snowboard. Big air femenino. Final

Martes, 10 de febrero

Desde las 09:55 horas – Esquí de fondo. Esprint masculino, con Jaume Pueyo, Bernat Sellés y Marc Colell

13:25 horas – Esquí de fondo. Esprint masculino. Final

18:30 horas – Patinaje artístico. Individual masculino. Programa corto, con Tomás Guarino

Miércoles, 11 de febrero

10:30-12:25 horas – Snowboard. Halfpipe femenino. Clasificación, con Queralt Castellet

18:30 horas – Patinaje de velocidad. 1.000 m masculinos, con Daniel Milagros

19:30 horas – Patinaje artístico. Danza sobre hielo. Danza libre

Jueves, 12 de febrero

Desde las 10:00 – Snowboard cross masculino, con Lucas Eguibar y Álvaro Romero

15:01 horas – Snowboard cross masculino. Final por el oro

19:30-21:05 horas – Snowboard. Halfpipe femenino. Final

Viernes, 13 de febrero

11:45 horas – Esquí de fondo. 10 km estilo libre masculinos, con Jaume Pueyo y Marc Colell

19:00 horas – Patinaje artístico. Individual masculino. Programa libre

Sábado, 14 de febrero

17:00 horas – Patinaje de velocidad. 500 m masculinos, con Nil Llop

Lunes, 16 de febrero

10:00-15:10 horas – Esquí alpino. Eslalon masculino, con Quim Salarich

10:30-12:35 horas – Snowboard. Slopestyle femenino, con Nora Cornell

Martes, 17 de febrero

13:00-14:35 horas – Snowboard. Slopestyle femenino. Final

Miércoles, 18 de febrero

10:00-15:10 horas – Esquí alpino. Eslalon femenino, con Arrietta Rodríguez

10:15-10:45 horas – Esquí de fondo. Esprint libre por equipos masculinos, con Jaume Pueyo y Marc Colell

12:15 horas – Esquí de fondo. Esprint libre por equipos masculinos. Final

Jueves, 19 de febrero

Desde las 09:50 horas – Esquí de montaña. Esprint femenino, con Ana Alonso y María Costa

Desde las 10:30 horas – Esquí de montaña. Esprint masculino, con Oriol Cardona y Ot Ferrer

13:55 horas – Esquí de montaña. Esprint femenino. Final

14:15 horas – Esquí de montaña. Esprint masculino. Final

Sábado, 21 de febrero

13:30 horas – Esquí de montaña. Relevo mixto, con Ana Alonso y Oriol Cardona

