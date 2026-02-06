El tiempo hoy, 6 de febrero, en España: la inestabilidad meteorológica se mantiene con lluvias, viento y granizo

El panorama meteorológico de este viernes en España estará dominado por la inestabilidad. Lluvia generalizada en numerosas comunidades, viento fuerte en zonas costeras e interiores y condiciones variables de temperatura y nieve en altitud, factores que hacen imprescindible seguir las actualizaciones públicas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para planificar las próximas jornadas.

La previsión para este viernes llega marcada por los avisos por condiciones meteorológicas adversas que afectarán a gran parte de España a lo largo del día. La predicción general señala precipitaciones persistentes y chubascos, especialmente en el oeste de Galicia, áreas del Cantábrico, Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña, donde la probabilidad de lluvia será más alta y continuada.

Precipitaciones el 6 de febrero en la Península. RTVE

Estos fenómenos forman parte de la evolución de un sistema frontal que influye en la Península y Baleares, manteniendo un patrón inestable del tiempo en estas zonas.

Además de las lluvias, la AEMET mantiene avisos por viento fuerte, con rachas que podrían superar los 60-70 km/h, particularmente en áreas expuestas de la costa y en regiones interiores donde los vientos del suroeste serán más intensos.

Temperaturas para el 6 de febrero. RTVE

Estas rachas de viento, junto con la presencia de chubascos agrupados, pueden dar lugar a sensaciones de frío más acusadas y también a condiciones de oleaje significativo en zonas marítimas que enfrentan mar combinada de componente oeste.

En otras partes del país, las temperaturas se mostrarán relativamente variables, con nubes y precipitaciones menos frecuentes por la tarde en el interior mientras que, al mismo tiempo, la cota de nieve se situará en alturas moderadas en zonas montañosas, lo que podría dejar acumulaciones significativas de nieve en los Pirineos y cordilleras altas.

Paso de la borrasca Leonardo el 6 de febrero. RTVE

El mapa de avisos meteorológicos indica que estas condiciones se mantendrán con cierta persistencia, lo que aconseja extremar la precaución en desplazamientos y actividades al aire libre durante las próximas horas.