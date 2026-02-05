Doñana, inundada 157 días en el periodo 2024-2025, el ciclo más largo de los últimos 42 años

La marisma de Doñana se ha mantenido inundada durante 157 días, casi el doble de la media histórica de 79 días, en el periodo hidrológico 2024-2025. Esta cifra representa el ciclo más largo desde 1984, según el informe Estado de la Biodiversidad de Doñana 2025 que ha presentado este jueves la Estación Biológica de Doñana - CSIC.

Los niveles de precipitaciones superiores a la media consiguen una inundación excepcional de la marisma, tras la sequía acentuada de los años 2022-2023. En el marco de tiempo analizado, se ha registrado una precipitación total de 675 mm, una cifra superior a la media histórica, situada en 530 mm.

En marzo de 2025, la marisma alcanzó el 100% de inundación, algo que no se había registrado desde hace quince años. Esto supone una mejora considerable para el estado de la vegetación, la reproducción de aves acuáticas, anfibios e insectos acuáticos aunque persisten problemas estructurales, que dependen más del estado del acuífero que del agua superficial.

01.30 min Los humedales de Doñana y Daimiel recuperan su esplendor con las lluvias de marzo

La mejora hídrica no se ha traducido en más población de aves migratorias, pero sí ha habido una mejora en la procreación con un 85% de aumento en parejas reproductoras respecto a 2024. Al compararlo con las últimas dos décadas, el dato se torna preocupante ya que más de tres cuartas partes del total de las especies muestran un gran descenso en parejas reproductoras.

Los claros beneficiados de esta mejora hídrica son los anfibios e insectos, lagartijas y salamanquesas que mantienen una alta diversidad, incluso en zonas afectadas por el incendio de 2017 donde muestran una notable recuperación. Además la lagartija de Carbonell ha sido avistada, especie de endemismo ibérico catalogada como vulnerable, lo que refuerza el valor de Doñana para la conservación de especies amenazadas.