El viento derriba un remate de La Giralda, un jarrón de azucenas de hierro forjado

Las fuertes rachas de viento que registra Sevilla a primera hora de este jueves 5 de febrero por la borrasca Leonardo han provocado el desprendimiento de un elemento de remate de una esquina de La Giralda, que ha caído desde casi 100 metros de altura.

Así lo ha avanzado la Policía Local de la capital andaluza en un mensaje publicado a las 7.15 horas por Emergencias Sevilla en sus redes sociales.

Los agentes de la Policía Local mantienen acotada una zona de la Plaza Virgen de los Reyes donde ha caído el jarrón de azucenas de hierro forjado desprendido de la Giralda.

El jarrón desprendido forma parte de un conjunto de cuatro idénticas, que tras deteriorarse fueron retiradas y recolocadas en los años 70, sin que desde entonces hubiesen sufrido problema alguno.

El Cabildo catedralicio ha informado de que nada más amanecer se ha realizado una inspección técnica visual del resto de remates de la Giralda por parte de los técnicos responsables de la Catedral, sin detectarse otros defectos aparentes. No obstante, se mantendrá el perímetro de seguridad en torno a la torre, hasta tanto se pueda efectuar una revisión más en profundidad con medios auxiliares, que permitan descartar la existencia de peligro.

Remate renacentista La azucena desprendida está integrada en el remate renacentista que en estos momentos se encuentra pendiente del decreto de la licencia del Ayuntamiento para iniciar su restauración, concluye el Cabildo. La torre de la catedral de Sevilla, conocida como la Giralda, es una estructura levantada en el siglo XII. El remate decorativo que se ha desplomado está situado en la esquina izquierda, la más cercana al cuerpo del edificio catedralicio. Por suerte, se trata de un elemento con escaso valor patrimonial y simbólico, la veleta de la torre, una escultura femenina, conocida como el Giraldillo sigue en su sitio pese al fuerte viento registrado por el temporal. Se trata de una alegoría de la fe, realizada en el año 1568 por Bartolomé Morei.