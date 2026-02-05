El viento derriba un remate de La Giralda, un jarrón de azucenas de hierro forjado
- La Policía Local de Sevilla ha acordonado una zona de la Plaza Virgen de los Reyes
- Última hora del temporal en directo: Aumentan los desalojados por las crecidas
Las fuertes rachas de viento que registra Sevilla a primera hora de este jueves 5 de febrero por la borrasca Leonardo han provocado el desprendimiento de un elemento de remate de una esquina de La Giralda, que ha caído desde casi 100 metros de altura.
Así lo ha avanzado la Policía Local de la capital andaluza en un mensaje publicado a las 7.15 horas por Emergencias Sevilla en sus redes sociales.
Los agentes de la Policía Local mantienen acotada una zona de la Plaza Virgen de los Reyes donde ha caído el jarrón de azucenas de hierro forjado desprendido de la Giralda.
El jarrón desprendido forma parte de un conjunto de cuatro idénticas, que tras deteriorarse fueron retiradas y recolocadas en los años 70, sin que desde entonces hubiesen sufrido problema alguno.
El Cabildo catedralicio ha informado de que nada más amanecer se ha realizado una inspección técnica visual del resto de remates de la Giralda por parte de los técnicos responsables de la Catedral, sin detectarse otros defectos aparentes. No obstante, se mantendrá el perímetro de seguridad en torno a la torre, hasta tanto se pueda efectuar una revisión más en profundidad con medios auxiliares, que permitan descartar la existencia de peligro.
Remate renacentista
La azucena desprendida está integrada en el remate renacentista que en estos momentos se encuentra pendiente del decreto de la licencia del Ayuntamiento para iniciar su restauración, concluye el Cabildo.
La torre de la catedral de Sevilla, conocida como la Giralda, es una estructura levantada en el siglo XII. El remate decorativo que se ha desplomado está situado en la esquina izquierda, la más cercana al cuerpo del edificio catedralicio.
Por suerte, se trata de un elemento con escaso valor patrimonial y simbólico, la veleta de la torre, una escultura femenina, conocida como el Giraldillo sigue en su sitio pese al fuerte viento registrado por el temporal. Se trata de una alegoría de la fe, realizada en el año 1568 por Bartolomé Morei.
Patrimonio de la Humanidad
La Giralda y la catedral de Santa María de la Sede de Sevilla son monumentos nacionales desde el 29 de diciembre de 1928 la catedral, pero su categoría subió a Patrimonio de la Humanidad en 1987 cuando el conjunto del Alcázar, el Archivo de Indias y la catedral, con su torre, obtuvieron el reconocimiento de la Unesco.
La construcción del famoso alminar comenzó en el otoño de 1184 y sus cimientos alcanzan los nueve metros de profundidad, con una base cuadrada de 17,50 metros de lado. Se usaron materiales de otras épocas, de hecho, en la primera hilada de pavimentación hay embutidas siete aras romanas (una datada en la segunda mitad del siglo II d. C).
El 10 de marzo de 1198, Abu Yúsuf al-Mansur mandó colocar cuatro bolas o manzanas doradas ensartadas en un vástago vertical (yâmûr) para coronar la torre, remates que cayeron en el terremoto del 24 de agosto de 1356. Esta estructura fue sustituida por una espadaña con una campana y luego la torre se coronó con una cruz. En 1565, las obras de edificación del cuerpo de campanas ya estaban acabadas y tres años después se colocó la veleta que da nombre a la torre.