Miles de personas evacuadas en Andalucía por el temporal: ¿qué dice la normativa sobre los desalojos en emergencias?

El impacto de la borrasca Leonardo sobre Andalucía ha obligado ya al desalojo de más de 3.000 personas en distintos puntos de Cádiz, Málaga y Jaén, en un contexto de crecidas de ríos y riesgo de inundaciones que mantiene en alerta máxima a esta comunidad autónoma. El consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, ha pedido extremar la precaución, evitar cruzar cualquier cauce y limitar los desplazamientos a los estrictamente imprescindibles. También ha confirmado que actualmente hay seis ríos en nivel rojo y 18 en nivel naranja, y no ha descartado que, si continúan las lluvias, podrían ser necesarios nuevos desalojos en áreas de riesgo.

En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido de que el incumplimiento de las órdenes de desalojo dictadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrá acarrear multas. "No son recomendaciones, son instrucciones", ha subrayado.

Moreno ha insistido en que las personas que viven en zonas inundables, especialmente aquellas que ya han sufrido episodios similares en el pasado, deben seguir estrictamente las indicaciones de los servicios de emergencia. En caso de inundación, la instrucción general es abandonar la vivienda si existe riesgo, y solo si no es posible, refugiarse en las zonas más elevadas del inmueble. "Si están muy cerca del río, lo mejor es irse a otro lado", ha señalado, garantizando que las autoridades mantienen un seguimiento permanente de las zonas más expuestas.

En el operativo participan alrededor de 1.200 efectivos de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y del Infoca, además de 250 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto a agentes de la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad.

Vecinos desalojados de Algeciras, después de pasar la noche en el pabellón de deportes de la ciudad. A. CARRASCO RAGEL / EFE

Qué dice la normativa sobre los desalojos en emergencias A nivel nacional, la base legal para ordenar desalojos obligatorios en situaciones de emergencia se encuentra en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta norma establece que las autoridades competentes pueden adoptar medidas de evacuación y alejamiento de personas cuando exista un riesgo grave para su seguridad, como en casos de inundaciones, incendios forestales o erupciones volcánicas. Llueve sobre mojado en España: ¿qué ocurre cuando el suelo alcanza su capacidad de absorción? Daniel Herrero La ley señala que estas órdenes son de obligado cumplimiento y que la resistencia o desobediencia puede dar lugar a sanciones administrativas, sin perjuicio de posibles responsabilidades penales en situaciones extremas. En el ámbito autonómico andaluz, los desalojos se regulan en la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, que faculta a la Junta a ordenar evacuaciones preventivas u obligatorias cuando exista peligro para la población. Esta norma también prevé sanciones para quienes incumplan las órdenes dictadas por los servicios de emergencia. A ello se suman los distintos planes especiales de protección civil, como el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, que concreta los protocolos de actuación, los niveles de emergencia y las medidas de evacuación según la gravedad del episodio.