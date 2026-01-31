Las nevadas provocan incidencias en decenas de carreteras, dos de la red principal, y la lluvia deja intransitables 31 vías

El temporal de nieve afecta este sábado a decenas de carreteras, dos de ellas de la red principal, en las provincias de León, Zamora y Ourense, mientras que la lluvia ha provocado cortes en 31 vías, la mayoría en la provincia de Cádiz.

Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), las zonas más afectadas por el temporal de nieve están en Aragón, Castilla y León, Asturias y Madrid.

En la red principal, la nieve causa problemas en la A-6 entre Combarros y La Ribera de Fogolso (León), y en la A-52 entre Requejo (Zamora) y A Canda (Ourense), con la prohibición de adelantar para los vehículos pesados.

Del total de 61 carreteras afectadas por las nevadas, 13 de ellas tienen varios tramos cerrados al tráfico, todas de la red secundaria y pertenecientes a Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Navarra.

Es el caso de la DSA-191 en Candelario (Salamanca), la CC-137 en Nuñomoral (Cáceres), la LN-8 en Los Pontones (Asturias) o la NA-137, en Isaba (Navarra), entre otras.

Además, en 27 tramos de carreteras de provincias como Almería, Granada, Huesca, Teruel, Asturias, León, Salamanca, Segovia, Madrid o Navarra se mantiene el uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno, con restricciones de velocidad y de circulación para autobuses y vehículos pesados.

Algunas de ellas son la NA-2000, en Isaba (Navarra); la M-604 en el Puerto de Cotos (Madrid); la M-601, en el puerto de Navacerrada (Madrid); la SG-615 en La Pradera de Navalhorno (Segovia); la SA-203, en Peña de Francia (Salamanca); la N-621 en Riaño (León), o la AS-227 en el Puerto de Somiedo (Asturias).

Cádiz tiene 18 vías intransitables por la lluvia Al margen de la nieve, la lluvia ha provocado cortes en 31 carreteras de la red secundaria, con especial afección a la provincia de Cádiz, que tiene 18 vías intransitables, tanto por inundaciones como por desprendimientos, ha informado la DGT. ““ Tráfico recomienda a los conductores que vayan a desplazarse por carretera que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las carreteras ante la lluvia, el viento y la nieve de la borrasca. La DGT recuerda a los conductores que en estas circunstancias se recomienda dejar libre el carril izquierdo para que pasen vehículos de conservación de carreteras y quitanieves, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado.

El Duero inunda paseos ribereños en Zamora Mientras, la crecida del río Duero como consecuencia del deshielo y las lluvias de los últimos días ha hecho que el caudal del río ronde ya los 450 metros cúbicos por segundo en Zamora, ciudad en la que ha inundado paseos ribereños y algunos elementos del mobiliario urbano de la zona de esparcimiento de Los Pelambres. La crecida del río Duero a su paso por la ciudad de Zamora. EFE/Mariam Montesinos La situación ha llevado a la Concejalía de Protección Ciudadana a precintar el acceso a algunos de los paseos ribereños y a pedir a la población que extreme la precaución al transitar por zonas cercanas al río y respeta las indicaciones y limitaciones de paso. El caudal ha crecido la última jornada cerca de 50 metros cúbicos por segundo hasta alcanzar 448,92 pasadas las diez de la mañana de este sábado, según la medición en tiempo real de la Confederación Hidrográfica del Duero en la estación de aforo de Zamora, donde el nivel del río era a esa hora de 1,15 metros. Los datos de la CHD indican que en la cuenca hidrográfica este sábado por la mañana se encontraba en nivel de alarma el río Huebra a su paso por Puente Resbala en Salamanca y en nivel de alerta el río Cea en Valderas (León), el Duero en Saucelle (Salamanca) y el Támega en Rabal (Ourense). Además, en A Coruña preocupa la situación del río Tambre a su paso por las localidades de Oroso y Trazo. ““

Desvíos de vuelos en Baleares por el fuerte viento En las Islas Baleares, los fuertes vientos registrados en los aeropuertos de Palma e Ibiza han provocado aterrizajes frustrados y desvíos a aeropuertos alternativos, han informado los Controladores Aéreos, que han indicado en redes sociales que en la capital balear se han notificado rachas de viento cruzado superiores a los 90 kilómetros por hora y avisos de turbulencia severa durante las maniobras de aproximación, lo que ha dificultado las operaciones. ““ Se han notificado casi un centenar de incidencias en el archipiélago balear relacionadas con la meteorología adversa, la mayoría por caídas de árboles. Del total de avisos coordinados por Emergencias entre la medianoche y el mediodía, hasta 50 incidentes se han producido en Mallorca, con especial incidencia en Palma, donde se han contabilizado 13 urgencias y en Calvià otras 11, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Emergencias en Baleares. En la isla de Ibiza se han contabilizado 33 incidentes relacionados con el mal tiempo, 11 de ellos en la zona de Sant Josep, mientras que en Formentera ha habido cinco avisos y en Menorca dos. Por tipos, se han contabilizado 43 caídas de árboles en la calzada, 10 caídas de árboles, 19 desprendimientos con riesgo, 10 obstáculos líquidos en la calzada y tres desprendimientos de elementos urbanos.