La borrasca Joseph azota España: trenes suspendidos y carreteras cortadas

Tras la despedida de la borrasca Ingrid, llega Joseph. No hay respiro. Este temporal de frío, lluvia y nieve que afecta a la península mantiene este lunes al mediodía un total de 73 carreteras con incidencias en todo el país, según la Dirección General de Tráfico. De ellas, 16 permanecen completamente cortadas, todas pertenecientes a la red secundaria, mientras que en muchas otras se registran restricciones importantes a la circulación.

Además, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado este lunes de que por condiciones meteorológicas adversas se encuentra suspendido el servicio de trenes regional entre Ourense y Santiago, y entre Ourense y Vigo-Guixar. En ambos casos hay transporte alternativo por carretera. Además, se ha limitado la velocidad a 160 kilómetros por hora en toda la línea Ourense-Santiago para los trenes de alta velocidad. En la ría de Vigo también se ha suspendido el transporte marítimo por las malas condiciones del mar.

En este sentido, el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, ha pedido extremar la precaución ante la primera alerta roja por lluvias en una década en el interior de Pontevedra, en 16 municipios, en donde se ha suspendido el colegio y se ha pedido a los ciudadanos que eviten los desplazamientos. De momento, pequeñas inundaciones. Ayer domingo, la Xunta envío incluso un Es-Alert por la alerta roja por fuertes lluvias en esta zona para garantizar la seguridad de la población ante "el elevado riesgo de inundaciones asociadas a precipitaciones intensas".

Además, en A Coruña y también en Pontevedra las rachas de viento pueden superar los 90 km/h, y los 80 y 70 en las otras áreas de la comunidad. Y según ha avanzado la mañana de este lunes, Adif ha suspensión la circulación en su línea entre Ferrol y Asturias y, ya en territorio asturiano, en la de Oviedo a Santander entre Llanes y El Berrón.

De oeste a este peninsular Además, Joseph se dejará notar y con alto impacto de oeste a este en buena parte del país, con cielos muy nubosos y precipitaciones prácticamente generalizadas, aunque con menor incidencia en la zona del mediterráneo y Baleares. El episodio estará acompañado de viento intenso, mala mar y un ambiente plenamente invernal. Además de las vías cerradas comentadas (nivel negro) en el resto de España, en 38 carreteras es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, con limitaciones de velocidad y prohibición de circulación para autobuses y vehículos pesados (nivel rojo). En la red principal, la DGT pide extremar la precaución especialmente en la A-1, entre Madrid y Segovia, y en la A-2, entre Guadalajara y Soria. Y la situación se prolongará durante toda la semana debido al paso de borrascas atlánticas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha advertido de que los acumulados de precipitaciones, junto con el deshielo que propiciarán la propia lluvia y la subida de las temperaturas, pueden dar lugar a crecidas e inundaciones.