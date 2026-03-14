Perfil, recorrido, horario y dónde ver la etapa 8 de la París - Niza: Niza - Niza

La octava etapa de la París - Niza 2026 ofrece un espectacular final de semana con salida y llegada en Niza, un recorrido de casi 130 kilómetros y un perfil accidentado con tres subidas de primera. Síguela en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play este domingo a partir de las 15:30 horas.

Tras la victoria del francés Dorian Godon en la séptima etapa con tan solo 47 kilómetros de recorrido debido a las condiciones meteorológicas, Jonas Vingegaard defiende los más de tres minutos de diferencia en el liderato de la clasificación general sobre Daniel Felipe Martínez en su objetivo de lograr su primera París-Niza.

Etapa 8 de la París Niza 2026: perfil y recorrido Debido a elecciones municipales en la zona, el recorrido tradicional de la última etapa de la París - Niza ha sufrido modificaciones, lo que añade un factor de incertidumbre táctica para los equipos. A diferencia de otros años donde se terminaba en el Paseo de los Ingleses, este año la meta se sitúa en el Allianz Riviera. Es una etapa de supervivencia y astucia. El diseño de 2026, con el Linguador como último escollo, asegura que la clasificación general pueda dar un vuelco hasta el último suspiro. Son 145 km con un acumulado de 2.780 metros de desnivel. El perfil es un serrucho constante con tres dificultades de 1ª categoría que no dejan margen para la recuperación: Primero se asciende la Côte de la Porte (km 50,7): el gran puerto de la primera mitad. Son 7 km al 7,2% (1ª). Aquí es donde los equipos que quieran desbancar al líder deben endurecer la carrera para aislarlo de sus compañeros. A continuación, llega la Côte de Châteauneuf-Villevieille (km 83,2): otra subida de primera categoría (6,6 km al 6,6%) que servirá para terminar de seleccionar el grupo de favoritos. Y finalmente, la Côte du Linguador (km 110,7): el juez final de la París-Niza. Aunque la subida es corta (3,3 km), su pendiente media es del 8,8% con rampas brutales que alcanzan el 14%.