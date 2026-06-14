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Mundial de Fútbol 2026

Mundial 2026, en directo hoy: 14 de junio, debuta la tetracampeona Alemania contra la 'novata' Curazao

Mundial 2026, en directo hoy: partidos y resultados
Mundial 2026, en directo hoy: partidos y resultados
Óscar López Canencia
Óscar López Canencia

Sigue en directo la tercera jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este domingo 14 de junio continúa la competición con un Alemania - Curazao del Grupo E, que te ofrecemos en directo, en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 19:00 horas peninsulares.

La madrugada del sábado al domingo nos dejó sorpresas como el empate entre Brasil y Marruecos o la victoria de Australia sobre Turquía. Escocia se impuso no sin dificultades a la modesta Haití. Así es el Mundial. Este domingo contaremos la última hora previa a los partidos de la jornada, Países Bajos-Japón, Costa de Marfil-Ecuador y Suecia-Túnez y prestaremos especial atención a la última hora de la selección española, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver los mejores resúmenes de todos los partidos en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.

MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA

11:50 Un juvenil del Barça en el Bélgica - Egipto

Cuando este lunes arranque en Seattle el Bélgica-Egipto, el dorsal ‘9’ de la selección africana, Hamza Abdelkarim, podría gozar, con 18 años y 165 días, de la oportunidad de disputar sus primeros minutos en un Mundial absoluto sin haber ni debutado con el primer equipo del Barcelona.

Desde su llegada como cedido al club azulgrana en el pasado mercado de invierno, solo ha jugado en las filas del juvenil del club catalán, con el que ha marcado seis goles en once partidos. Está previsto que el Barça cierre el fichaje de Abdelkarim por 1,5 millones.

11:30 Pista Mundial: la tetracampeona contra el país más pequeño

El Alemania-Curazao es un inicio mundialista muy diferente para las selecciones protagonistas. Un Goliat vengativo contra el hermano pequeño de David. El tetracampeón tan temido como herido en su orgullo frente a uno de los ilusionados noveles del Mundial de los 48. La locomotora de Europa y la isla del Caribe. Firma José Ángel Carpio (DatosRTVE).

Alemania-Curazao: reinicio para la tetracampeona y debut para el equipo más pequeño de los Mundiales
Alemania-Curazao: reinicio para la tetracampeona y debut para el equipo más pequeño de los Mundiales José Á. Carpio

11:15 El mural de España en Atlanta

Nuestro enviado especial Adrián Herrero viajó hasta Atlanta y entrevistó a los autores del mural que adorna la ciudad en homenaje a la selección española. Esto es lo que nos contaron:

De Andalucía a Atlanta para pintar el mural de la Roja en el Mundial
De Andalucía a Atlanta para pintar el mural de la Roja en el Mundial ADRIÁN HERRERO (ENVIADO ESPECIAL AL MUNDIAL 2026)

11:00 Qué ver este domingo 14 de junio

Aquí tienes la agenda que nos ha elaborado el equipo de RTVE Play. Todo lo que no te puedes perder del Mundial:

Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 14 de junio
Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 14 de junio

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