Mundial 2026, en directo hoy: 14 de junio, debuta la tetracampeona Alemania contra la 'novata' Curazao

Sigue en directo la tercera jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este domingo 14 de junio continúa la competición con un Alemania - Curazao del Grupo E, que te ofrecemos en directo, en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 19:00 horas peninsulares.

La madrugada del sábado al domingo nos dejó sorpresas como el empate entre Brasil y Marruecos o la victoria de Australia sobre Turquía. Escocia se impuso no sin dificultades a la modesta Haití. Así es el Mundial. Este domingo contaremos la última hora previa a los partidos de la jornada, Países Bajos-Japón, Costa de Marfil-Ecuador y Suecia-Túnez y prestaremos especial atención a la última hora de la selección española, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver los mejores resúmenes de todos los partidos en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.