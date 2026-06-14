Mundial 2026, en directo hoy: 14 de junio, debuta la tetracampeona Alemania contra la 'novata' Curazao
- La última hora al minuto de la tercera jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Hora y dónde ver el partido Alemania - Curazao del Grupo E
- Sigue en directo todos los partidos del Mundial 2026 en RTVE Play
Sigue en directo la tercera jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este domingo 14 de junio continúa la competición con un Alemania - Curazao del Grupo E, que te ofrecemos en directo, en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 19:00 horas peninsulares.
La madrugada del sábado al domingo nos dejó sorpresas como el empate entre Brasil y Marruecos o la victoria de Australia sobre Turquía. Escocia se impuso no sin dificultades a la modesta Haití. Así es el Mundial. Este domingo contaremos la última hora previa a los partidos de la jornada, Países Bajos-Japón, Costa de Marfil-Ecuador y Suecia-Túnez y prestaremos especial atención a la última hora de la selección española, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver los mejores resúmenes de todos los partidos en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
11:50 Un juvenil del Barça en el Bélgica - Egipto
Cuando este lunes arranque en Seattle el Bélgica-Egipto, el dorsal ‘9’ de la selección africana, Hamza Abdelkarim, podría gozar, con 18 años y 165 días, de la oportunidad de disputar sus primeros minutos en un Mundial absoluto sin haber ni debutado con el primer equipo del Barcelona.
Desde su llegada como cedido al club azulgrana en el pasado mercado de invierno, solo ha jugado en las filas del juvenil del club catalán, con el que ha marcado seis goles en once partidos. Está previsto que el Barça cierre el fichaje de Abdelkarim por 1,5 millones.
11:30 Pista Mundial: la tetracampeona contra el país más pequeño
El Alemania-Curazao es un inicio mundialista muy diferente para las selecciones protagonistas. Un Goliat vengativo contra el hermano pequeño de David. El tetracampeón tan temido como herido en su orgullo frente a uno de los ilusionados noveles del Mundial de los 48. La locomotora de Europa y la isla del Caribe. Firma José Ángel Carpio (DatosRTVE).
11:15 El mural de España en Atlanta
Nuestro enviado especial Adrián Herrero viajó hasta Atlanta y entrevistó a los autores del mural que adorna la ciudad en homenaje a la selección española. Esto es lo que nos contaron:
11:00 Qué ver este domingo 14 de junio
Aquí tienes la agenda que nos ha elaborado el equipo de RTVE Play. Todo lo que no te puedes perder del Mundial: