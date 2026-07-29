Un avión Airbus de Qantas completa el vuelo más largo sin escalas de la historia con 24 horas entre Melbourne-Toulouse

Un avión Airbus A350-1000ULR de Qantas Airways ha completado un vuelo sin escalas de 24 horas y 24 minutos, cubriendo 23.000 kilómetros desde Melbourne (Australia) y Toulouse (Francia), el más largo hasta la fecha, como parte de una campaña de prueba por el Proyecto Sunrise, que contempla la entrega de 12 unidades de ese modelo encargadas por la aerolínea para desempeñar la ruta entre Sídney (Australia) y Londres (Reino Unido) a partir de octubre de 2027.

La aeronave fue pilotada por una tripulación de ocho personas del departamento de pruebas de vuelo de Airbus, acompañada por dos pilotos de Qantas. Dos ingenieros de diseño de Airbus también iban a bordo. "La aeronave voló hacia el noreste sobre el Pacífico, sobre Estados Unidos y Canadá, luego cruzó el Atlántico y sur sobre Reino Unido hasta Toulouse, atravesando tres continentes y dos océanos, con dos puestas de sol y dos amaneceres en el camino", ha destacado la aerolínea en redes sociales.

El avión, una versión de ultra largo alcance del A350-1000, ensamblada para la aerolínea australiana, despegó desde Melbourne el lunes a las 17:27 hora local (9:27 hora peninsular española) y aterrizó en Toulouse el martes a las 9:52 (9:52 hora peninsular española).

Este vuelo de regreso, que siguió una trayectoria noreste sobre el Pacífico antes de sobrevolar Norteamérica y luego el Atlántico, fue el más seguido en Flightradar24, al igual que el vuelo de ida de Toulouse a Melbourne la semana pasada, que cubrió 17.000 km y duró 19 horas y 12 minutos.