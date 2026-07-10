Un pasajero es parcialmente succionado por la rotura de una ventanilla en un vuelo de Ryanair en Grecia

Ryanair ha informado que uno de sus aviones, un Boeing 737-8AS, con salida durante la mañana de este viernes desde la ciudad griega de Tesalónica ha realizado un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto al poco de salir. Se trata del vuelo FR1879 operado por Malta Air, filial de Ryanair, que regresó por seguridad después de que parte de un motor dañado se desprendiera y golpeara una ventana de la cabina. "La aeronave aterrizó con normalidad y los pasajeros regresaron a la terminal", ha indicado la aerolínea en un comunicado.

Según Reuters, la ventana se ha roto y un pasajero de 60 años y nacionalidad serbia ha sido parcialmente succionado y ha quedado "colgado cabeza abajo" poco después del despegue hacia el aeropuerto de Memmingen, en Alemania.

Medio griegos recogen reacciones de una pasajera que asegura que el hombre del asiento junto a la ventanilla rota "tenía la cabeza fuera del avión" y otros "lo agarraron y lo inmovilizaron; por suerte, no se había quitado el cinturón de seguridad", resaltó.

Tras el aterrizaje de vuelta en Salónica, el hombre recibió asistencia médica, ha señalado la compañía aérea en su comunicado sin dar detalles sobre las causas del incidente.

El portal de noticias griego Newsit afirma que el pasajero fue trasladado a un hospital en estado de shock, con una lesión en el cuello y quemaduras por fricción.

Varios vídeos grabados desde el interior de la cabina y publicados en redes muestran la ventanilla rota y las mascarillas de oxígeno colgando.

En 2018, una pasajera falleció cuando los restos de un motor dañado provocaron la rotura de una ventanilla en un vuelo de Southwest Airlines en Estados Unidos, y fue parcialmente succionada hacia el exterior.