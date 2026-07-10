Toros del quinto encierro de San Fermín 2026: José Escolar, trapío, encaste y carácter en Pamplona

La ganadería abulense de José Escolar volverá a protagonizar uno de los encierros más esperados de los Sanfermines. Lo hará el sábado 11 de julio, en el quinto encierro de San Fermín 2026, en el que será su undécima participación consecutiva desde su debut en 2015.

La divisa llega, además, en un momento especialmente dulce. La Casa de Misericordia le entregará el mismo día de la corrida el premio a la mejor corrida de la Feria del Toro de 2025, un reconocimiento que el propio ganadero recibe "con orgullo" y que, a su juicio, demuestra la buena relación que mantiene con Pamplona desde su estreno.

Una de las ganaderías más respetadas de San Fermín José Escolar representa una de las dos ganaderías españolas que conservan de forma pura la procedencia Victorino Martín Andrés, dentro del encaste Albaserrada. El origen de la divisa se remonta a la ganadería de Leopoldo Picazo, íntimo amigo de Victorino, quien recibió de forma excepcional vacas y sementales del maestro ganadero. Tras el fallecimiento de Picazo, su viuda vendió la ganadería a José Escolar Gil, que ha mantenido intacta esa línea genética. Los toros pastan en la finca Monte Valdetiétar, en Lanzahíta (Ávila), donde permanecen entre cuatro y cinco años antes de viajar a plazas como Pamplona o Las Ventas.

Toros de mucho trapío Si algo distingue a los toros de José Escolar es su imponente presentación. El propio ganadero asegura que para San Fermín selecciona "los que más pitones tienen, los que más trapío tienen y los que más kilos tienen". La camada de este año responde al prototipo clásico del encaste Albaserrada: animales muy musculados, de gran seriedad, con abundantes pitones y una marcada expresión racial. Predominan las capas cárdenas, aunque también aparecen ejemplares negros entrepelados e incluso algún negro, una combinación habitual en esta histórica divisa.

Toros encastados y de reacciones imprevisibles Los corredores conocen bien la exigencia de los José Escolar. Son toros con movilidad, poder y un comportamiento que obliga a no perderles la cara en ningún momento. "Son toros muy encastados, un poco duros y un poco peligrosos. Que los mozos tengan cuidado porque en cualquier momento puede producirse una cornada", advierte el ganadero. Los toros de José Escolar en el encierro de los Sanfermines de 2025 EFE/José Luis Larrión En el campo están acostumbrados a correr agrupados entre bueyes y caballos, pero la presencia de miles de corredores modifica completamente su comportamiento durante el encierro. Aun así, lo habitual es que mantengan la manada unida hasta la plaza.

Estadísticas de José Escolar en San Fermín La ganadería debutó en los encierros de Pamplona en 2015, año en el que también consiguió el premio Carriquiri al toro más bravo de la Feria del Toro. Desde entonces se ha convertido en una presencia fija en los Sanfermines. Estos son los datos de la ganadería en los encierros: Debut: 2015.

Sin participación: 2020 y 2021, por la suspensión de los Sanfermines debido a la pandemia de la COVID-19.

Tiempo medio del encierro: alrededor de 2 minutos y 17 segundos.

Último encierro (2025): reconocido con el premio a la mejor corrida de la Feria del Toro.

Peligrosidad: ganadería considerada de alta exigencia por su encaste y comportamiento.

Ocho toros rumbo a Pamplona José Escolar desplazará este año ocho toros hasta los Corrales del Gas. Seis serán los titulares del festejo y dos quedarán como sobreros por si alguno de los animales sufre algún percance antes de la lidia. "Los preparo desde mucho tiempo antes. Los veedores vienen incluso desde septiembre del año anterior para verlos y procuro que la empresa no tenga ninguna pega con la presentación", explica. Para el ganadero abulense, regresar cada año a San Fermín supone un motivo de orgullo. Toda la familia viaja a Pamplona para vivir unas fiestas que ya sienten como propias. "Pamplona se ha portado muy bien con nosotros y nosotros con Pamplona. Es una de las ferias más importantes de España y siempre presumimos de venir con buenos toros". Incluso sus nietos esperan con ilusión la llegada de los Sanfermines y ya quieren participar en el tradicional encierrillo previo al encierro.