Nueve heridos, cinco de ellos trasladados al hospital: parte médico del cuarto encierro de San Fermín
- Dos de los heridos en el tercer encierro permanecen aún ingresados
- DIRECTO: sigue el cuarto encierro de San Fermín
Nueve personas han resultado heridas, de las que cinco han sido trasladadas al hospital, en un cuarto encierro de San Fermín vertiginoso, con los toros a la cabeza y pánico en la zona de Mercaderes, según el parte médico provisional.
Entre los trasladados hay un atendido por contusión en el brazo, y el resto por golpes en brazos y piernas. Hay otros cuatro corredores que están siendo valorados en la Plaza de Toros, ha explicado Marta Martín, directora de asistencias del Hospital Universitario de Navarra (HUN).
Se han realizado dos asistencias en el tramo de Santo Domingo: un corredor con una contusión con deformidad en brazo y otra pendiente de sintomatología. En el tramo de Mercaderes se ha atendido a otras dos personas: uno por contusiones en brazo y en pierna, y otro por un golpe en la pierna.
Dos heridos del tercer encierro siguen ingresados
En Espoz y Mina, un corredor ha sufrido una contusión sin deformidad en pie y, en la Plaza de Toros se han producido cuatro asistencias, aún en proceso de valoración. Se trata de una contusión maxilofacial, dos contusiones craneales y una contusión con deformidad en hombro.
En cuanto a los heridos de los encierros anteriores, dos de la tercera carrera siguen ingresados. Se trata, por un lado, del hombre de 29 años alemán con una cornada en el brazo izquierdo en el tramo de Telefónica. Ha tenido que ser intervenido, aunque se encuentra estable. Por el otro, es el corredero con colisión central, del cual se observa su evolución. El resto han sido dados de alta.
Recomiendan precaución ante calor y tormentas
Navarra está en alerta amarilla por altas temperaturas. En este sentido, las autoridades navarras recomiendan "no exponerse al sol en las horas centrales del día y, sobre todo, hidratarse a ser posible con agua, porque el alcohol no hidrata".
Para las urgencias durante los encierros, en la capital navarra se han desplegado 17 puestos de atención sanitaria, uno aproximadamente cada 50 metros de recorrido. De ellos, nueve son de atención sanitaria a pie de vallado con personal médico, de enfermería y socorristas. Los otros ocho puntos son de apoyo con socorristas. A ello se suma la propia enfermería de la Plaza de Toros.
Sobre el dispositivo de transporte sanitario, el Departamento de Salud cifra en 16 las ambulancias medicalizadas a lo largo del recorrido. Participan también ocho profesionales de medicina, ocho de enfermería, 21 técnicos de transporte, 47 socorristas, nueve operarios de comunicación y ocho coordinadores de puesto.
La atención, coordinada desde el Centro 112-SOS Navarra, la forman personal y recursos de Cruz Roja (100), DYA (36) y del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (diez profesionales: cinco de medicina y cinco de enfermería) y Bidean. Trabajan bien en los propios puestos de atención o en el traslado en ambulancia al HUN.