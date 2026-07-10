Nueve heridos, cinco de ellos trasladados al hospital: parte médico del cuarto encierro de San Fermín

Nueve personas han resultado heridas, de las que cinco han sido trasladadas al hospital, en un cuarto encierro de San Fermín vertiginoso, con los toros a la cabeza y pánico en la zona de Mercaderes, según el parte médico provisional.

Entre los trasladados hay un atendido por contusión en el brazo, y el resto por golpes en brazos y piernas. Hay otros cuatro corredores que están siendo valorados en la Plaza de Toros, ha explicado Marta Martín, directora de asistencias del Hospital Universitario de Navarra (HUN).

Se han realizado dos asistencias en el tramo de Santo Domingo: un corredor con una contusión con deformidad en brazo y otra pendiente de sintomatología. En el tramo de Mercaderes se ha atendido a otras dos personas: uno por contusiones en brazo y en pierna, y otro por un golpe en la pierna.

Dos heridos del tercer encierro siguen ingresados En Espoz y Mina, un corredor ha sufrido una contusión sin deformidad en pie y, en la Plaza de Toros se han producido cuatro asistencias, aún en proceso de valoración. Se trata de una contusión maxilofacial, dos contusiones craneales y una contusión con deformidad en hombro. En cuanto a los heridos de los encierros anteriores, dos de la tercera carrera siguen ingresados. Se trata, por un lado, del hombre de 29 años alemán con una cornada en el brazo izquierdo en el tramo de Telefónica. Ha tenido que ser intervenido, aunque se encuentra estable. Por el otro, es el corredero con colisión central, del cual se observa su evolución. El resto han sido dados de alta.