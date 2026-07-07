Toros del segundo encierro de San Fermín 2026: Cebada Gago, astados con fama de peligrosos e imprevisibles

Hablar de Cebada Gago es hacerlo de una de las ganaderías con mayor personalidad de los Sanfermines. Sus toros se han ganado una fama de encierros peligrosos, exigentes e imprevisibles, con animales que no siempre siguen la manada y que pueden buscar a los corredores por los laterales, una característica que ha marcado algunos de los episodios más recordados de la carrera.

El propietario de la ganadería, José Javier García Cebada, reconoce que la historia de sus toros en Pamplona está ligada también a la peligrosidad de algunos encierros. "Ha habido años que sí que han sido más peligrosos que otros. Otros años han corrido muy derechos. Es un toro que igual siempre va buscando por los lados, se distingue un poco de los demás encierros", explica.

El ganadero también recuerda que no es tanto el toro como la gran afluencia de corredores, su experiencia influye tanto o más en la peligrosidad de la carrera. "Sí que hay un poco de historia de cornadas en los encierros porque en Pamplona hay tanta gente y de todo el mundo. Unos saben correr y otros no saben correr; la verdad es que ha habido cornadas", admite.

La fama de los toros de Medina Sidonia no es una exageración de los mozos, los datos así lo corroboran. Estadísticamente, los cebaítas son peligrosos y están entre las ganaderías con más cornadas registradas, superando la barrera de los 55 heridos por asta de toro a lo largo de sus participaciones.

Entre sus anales de máxima tensión destaca el encierro del 12 de julio de 1993, una de las mañanas más dramáticas que se recuerdan en Pamplona, en la que sus astados dejaron un trágico saldo de 12 cornadas. Décadas después, en 2016, volvieron a sembrar el caos con una manada rota desde la curva de Mercaderes que terminó con seis corredores corneados, incluyendo a un veterano corredor sudafricano de 73 años que fue alcanzado en la calle Estafeta. Los tramos de Santo Domingo y el Callejón son, numéricamente, donde los de Cebada Gago suelen hacer más por el corredor debido a su fijación por derrotar (embestir hacia los lados).

Más de tres décadas corriendo en San Fermín "En Pamplona ya llevamos por lo menos 34 años. Al principio fue con un novillo y después ya empezamos con corridas de toro", señala José Javier García Cebada. Durante este tiempo, la divisa andaluza se ha convertido en una de las más reconocibles del ciclo pamplonés gracias al comportamiento de sus reses, tanto en el encierro como en la plaza, donde tradicionalmente exigen el máximo a los toreros. Su mezcla de sangres (Jandilla, Núñez y Torrestrella) da como resultado un toro que en la muleta suele pedir los papeles y no permite el más mínimo despiste a los matadores, regalando tardes de mucha emoción pero de alta responsabilidad para las cuadrillas. Para San Fermín 2026, la ganadería presenta una "corrida cinqueña con animales que pesan. Toros hasta 570-550 kilos", resume el propietario. Además, destaca que "a simple vista es una corrida muy armónica, muy bien hecha, con muy buena hechura y muy bonita, variada de pelaje. Ahora hay que esperar lo que tienen adentro".

Los orígenes de la ganadería Cebada Gago La ganadería fue fundada por el padre del actual propietario y se formó con reses procedentes de tres hierros históricos del campo bravo. "La ganadería la fundó mi padre con reses de Jandilla, Núñez y Torrestrella", cuenta. La explotación permanece ubicada en la zona de Medina Sidonia (Cádiz), donde la familia continúa desarrollando la selección y crianza de sus toros bravos.