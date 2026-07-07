Cinco heridos, tres de ellos trasladados al hospital, según el parte médico del primer encierro de San Fermín 2026

El primer encierro de San Fermín 2026 ha dejado cinco heridos, de los que tres han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra (HUN), según el parte médico provisional dado por el consejero de Sanidad de Navarra, Fernando Domínguez.

Los trasladados son: un varón mayor de 61 años de Estados Unidos atendido en la zona de Mercaderes por traumatismo craneal, pero consciente; otro joven de 20 años, de Segovia, con una contusión en la pierna, localizado en el tramo de Espoz y Mina; y otro de Mallabia, Bizkaia, con 34 años en el área de Telefónica y con un esguince en el tobillo izquierdo. Los pronósticos son leves en los tres casos.

Domínguez ha apuntado a que el "encierro ha sido tranquilo", pero ha pedido precaución ante las altas temperaturas, debido a la alerta naranja por calor este martes en Navarra. En este sentido, ha recomendado "no exponerse al sol en las horas centrales del día y, sobre todo, hidratarse a ser posible con agua, porque el alcohol no hidrata", ha indicado.

Los toros de Fuente Ymbro han hecho honor a su tradición y este año tampoco han dejado heridos por asta de toro. El encierro, más rápido que el del año anterior, se ha caracterizado por una manada agrupada y algunas caídas de los corredores. TVE ha hablado con uno de los corredores participantes en la carrera, que también ha sufrido pequeñas contusiones debido a la carrera.

"Iba corriendo, he intentado coger el centro de la calle, La Canaleta como le decimos aquí, pero se ha caído una persona delante y ya muchos detrás. Luego ha pasado la manada y ya no sabes si te pisa una persona o un animal. Pero bueno, lo de siempre: lo importante es que podemos contarlo. Más más y mejor", ha dicho José David, procedente de Moratalla, en Murcia.