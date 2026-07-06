Mundial 2026, en directo hoy, 6 de julio: la UEFA carga contra la FIFA por levantar la sanción a Balogun
- La última hora al minuto de la jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Hora y dónde ver el partido Portugal - España de octavos de final
- Sigue en directo la última hora del Mundial 2026 en TDP Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este lunes 6 de julio hay otros dos partidos de octavos de final, pero para RTVE vuelve a ser una fecha marcada en rojo: Portugal - España, partido que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 21:00 horas. Tampoco dejaremos de lado el Estados Unidos - Bélgica, que se juega en la madrugada ya del martes a las 2:00 horas.
Octavos de final del Mundial de Sudáfrica de 2010. Volvemos a los paralelismos como la Eurocopa dos años antes, la canción oficial de Shakira... ¿y si sí? No será el único partido del que ofrezcamos información. Pero prestaremos especial atención por motivos obvios a la última hora de la selección española, antes de su trascendental encuentro, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
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12:30
La polémica está servida, pero sigue habiendo un partido de España y, como cada día, tenemos una encuesta:
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12:15
Recordamos que la FIFA levantó la suspensión a Folarin Balogun, jugador de Estados Unidos, y que previamente el presidente de los EE.UU., Donald Trump, había telefoneado al de la FIFA, Gianni Infantino.
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12:00
La UEFA reacciona con dureza a la decisión de la FIFA de poner en suspenso la sanción de Balogun. El organismo europeo ha cargado contra la decisión en el que denuncia que se ha cruzado "una línea roja". Se avecina una guerra entre Gianni Infantino (FIFA) y Aleksander Ceferin (UEFA).
(CONSULTA EL COMUNICADO COMPLETO EN EL ENLACE)
"Cuando quienes velan por el cumplimiento de las reglas ya no lo garantizan, la integridad del juego se ve comprometida y la credibilidad de la competición se ve socavada. Asimismo, esta decisión sienta un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares requerirán ahora un trato igualitario, en detrimento de la competición", añade.
"Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable", concluye.
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11:50
México e Inglaterra protagonizaron un duelo épico en una noche irrepetible, marcada por la despedida mundialista del legendario Estadio Azteca, rebautizado durante el torneo como Estadio Ciudad de México, que acogió su último partido en esta Copa del Mundo. No defraudó el partido que acabó con un 2-3 en el marcador después de dos penaltis, una roja y un doblete de Bellingham. Te lo contó Noelia Álvarez:
Inglaterra sobrevive al caos y elimina a México en el último partido en el Azteca
“Caos, goles y mucho sufrimiento en el camino de Inglaterra hacia cuartos.— Teledeporte (@teledeporte) July 6, 2026
¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Los ‘Three Lions’ sobrevivieron en el Azteca a 40 minutos con 10
¿¿ Un doblete de Bellingham y un tanto de penalti de Kane sentenciaron el choque: https://t.co/7oaqNPHbOF#FIFAWorldCup #MundialRTVE pic.twitter.com/zg92xnxXwK“
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11:20
Portugal - España: un duelo de viejas conocidas con cuentas pendientes
El Portugal-España ya está aquí. El duelo ibérico, un partido esperado en este Mundial, ha llegado en octavos de final, quizás antes de lo esperado para un encuentro que podría darse perfectamente en la final. Una de las grandes favoritas al título se quedará en la cuneta antes de lo previsto en un choque con aires de revancha tras la victoria portuguesa en la final de la Nations League del año pasado. Por Adrián Herrero (enviado especial).
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10:45
PISTA MUNDIAL: derbi ibérico y duelo generacional entre Lamine y Cristiano por unos cuartos
Las predicciones previas al Mundial apuntaban a ello y aquí está: derbi de las selecciones ibéricas en octavos de final. España y Portugal vuelven a cruzarse en una gran cita. Un partido duro, que seguro que ninguno de los dos quería tan pronto, pero que en el fondo es un homenaje a dos grandes generaciones de futbolistas, dos de los combinados con mayor potencial del fútbol mundial. Por José Ángel Carpio (DatosRTVE).
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10:35
LA AGENDA DEL DÍA
España se mide esta tarde a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026. El estadio de Dallas será la sede del encuentro que enfrentará a los dos vecinos ibéricos desde las 21:00 horas (hora peninsular). Es el partido de la jornada y será emitido gratis y en directo por La 1 y RTVE Play. El otro duelo del día será el que enfrente de madrugada a EEUU y a Bélgica, a partir de las 02:00 horas (hora peninsular), desde el estadio de Seattle.
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10:30
Buenos días, España. Hoy juega la selección: España - Portugal, en directo a las 21:00 horas en La 1 y RTVE Play. Pero el Mundial no se para y hay más temas de interés. A continuación vamos a repasarlos.