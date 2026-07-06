Mundial 2026, en directo hoy, 6 de julio: la UEFA carga contra la FIFA por levantar la sanción a Balogun

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este lunes 6 de julio hay otros dos partidos de octavos de final, pero para RTVE vuelve a ser una fecha marcada en rojo: Portugal - España, partido que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 21:00 horas. Tampoco dejaremos de lado el Estados Unidos - Bélgica, que se juega en la madrugada ya del martes a las 2:00 horas.

Octavos de final del Mundial de Sudáfrica de 2010. Volvemos a los paralelismos como la Eurocopa dos años antes, la canción oficial de Shakira... ¿y si sí? No será el único partido del que ofrezcamos información. Pero prestaremos especial atención por motivos obvios a la última hora de la selección española, antes de su trascendental encuentro, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.