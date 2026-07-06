Chupinazo de San Fermín 2026, en directo hoy en vídeo desde Pamplona: comienzan las fiestas tras el lanzamiento del cohete

San Fermín ya está aquí. A las 12 del mediodía de este lunes y como cada año, desde el balcón principal del Ayuntamiento de Pamplona se ha lanzado el cohete anunciador con el que comienzan nueve días de fiestas, las más internacionales de España. Los encargados de lanzarlo han sido el subdirector de Urgencias de Navarra, Clint Jean Louis, y la enfermera de la UVI móvil de Tafalla, Araceli Sergio. Más de 12.500 personas se han congregado en la plaza Consistorial para vivir de cerca este emblemático momento.

Pese a ser uno de los actos más multitudinarios de los festejos, el Chupinazo es un evento relativamente moderno. El primero se lanzó en 1941.

Pocos segundos antes del mediodía, los responsables de encender la mecha han salido al balcón acompañados. En su espera, la multitud de mozos y mozas, en medio de la locura colectiva, han coreado eso de "¡San Fermín!, ¡San Fermín!, ¡San Fermín!" y alzado los pañuelos rojos, que se han anudado al cuello tras el inicio de la fiesta.

Los timbaleros han anunciado el momento y los encargados de lanzar el cohete han proclamado el tradicional: "Pamploneses, pamplonesas. ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermín!".

Este acto inaugural de las fiestas se ha podido seguir en diversos puntos de la ciudad a través de las pantallas gigantes. Y en cualquier lugar del mundo a través de TVE.