Chupinazo de San Fermín 2026, en directo hoy en vídeo desde Pamplona: comienzan las fiestas tras el lanzamiento del cohete
- El subdirector de Urgencias de Navarra y una enfermera de la UVI móvil de Tafalla son los encargados de lanzarlo
San Fermín ya está aquí. A las 12 del mediodía de este lunes y como cada año, desde el balcón principal del Ayuntamiento de Pamplona se ha lanzado el cohete anunciador con el que comienzan nueve días de fiestas, las más internacionales de España. Los encargados de lanzarlo han sido el subdirector de Urgencias de Navarra, Clint Jean Louis, y la enfermera de la UVI móvil de Tafalla, Araceli Sergio. Más de 12.500 personas se han congregado en la plaza Consistorial para vivir de cerca este emblemático momento.
Pese a ser uno de los actos más multitudinarios de los festejos, el Chupinazo es un evento relativamente moderno. El primero se lanzó en 1941.
Pocos segundos antes del mediodía, los responsables de encender la mecha han salido al balcón acompañados. En su espera, la multitud de mozos y mozas, en medio de la locura colectiva, han coreado eso de "¡San Fermín!, ¡San Fermín!, ¡San Fermín!" y alzado los pañuelos rojos, que se han anudado al cuello tras el inicio de la fiesta.
Los timbaleros han anunciado el momento y los encargados de lanzar el cohete han proclamado el tradicional: "Pamploneses, pamplonesas. ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermín!".
Este acto inaugural de las fiestas se ha podido seguir en diversos puntos de la ciudad a través de las pantallas gigantes. Y en cualquier lugar del mundo a través de TVE.
En directo, chupinazo de San Fermín 2026
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12:32
¡No te pierdas las mejores imágenes del comienzo de las fiestas!
Las está recopilando nuestro compañero Sergio Camiña
¡Haz clic aquí y sumérgete en los festejos más internacionales estés donde estés!
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12:29
Así ha sido el lanzamiento del cohete
Momento en el que Araceli Sergio , representante de la Subdirección de Urgencias de Navarra, lanza el cohete inaugural de San Fermín 2026
El otro lanzador ha sido Jean Louis Fernández, médico y responsable de la subdirección de Urgencias.
Acompañados por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, han salido al balcón de la Casa Consistorial instantes antes de las 12 horas.
Los dos lanzadores se han turnado para pronunciar las tradicionales palabras: "Pamplonesas, pamploneses, `Viva San Fermín! Iruindarrok, gora San Fermín!". Mientras, las miles de personas que aguardaban en la plaza han repetido el "Viva" y el "Gora", y tras ello Fernández y Sergio se han abrazado y han prendido la mecha del chupinazo.
En el interior de la Casa Consistorial han seguido el chupinazo invitados como la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz; el lehendakari, Imanol Pradales; el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, y la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría.
Foto: EFE/Jesús Diges
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12:26
¡VIVA SAN FERMÍN!
Pamplona enloquece con el "¡Ánimo pues!"
La Plaza Consistorial se convierte en una marea blanca y roja tras el Chupinazo
“Pamplona enloquece con el "¡Ánimo pues!"¿— RTVE (@rtve) July 6, 2026
La Plaza Consistorial se convierte en una marea blanca y roja tras el Chupinazo ¿¡VIVA SAN FERMÍN!#SanferminesRTVE pic.twitter.com/RBCnyBbBuu“
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12:22
Imágenes para el recuerdo
Impresionante imagen de las miles de personas congregadas en la plaza Consistorial de Pamplona. Pañuelos rojos al alto segundos antes de colocarlos al cuello para dar inicio a nueve días festivos para los que se han programado más de 500 actos.
Foto: EFE/Villar López
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12:20
"Estamos todo el año esperando esto", le dicen los mozos a nuestra compañera Renata
Sigue aquí en directo el programa especial con motivo del Chupinazo de San Fermín 2026
“DIRECTO ¿ | Programa especial con motivo del "Chupinazo" de San Fermín 2026, en directo hoy en vídeo desde Pamplona#SanFerminesTVE #ChupinazoTVE https://t.co/jMC2msf2PH“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 6, 2026
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12:15
Tocan los gaiteros en medio de la plaza
Cada año, esta imagen frente a la fachada del Ayuntamiento de Pamplona, con miles de personas saltando y coreando alrededor, se vuelve viral.
"¡Qué pedo llevas, Calatayud!". Este famoso estribillo popular forma parte del popurrí que la multitud corea en estos momentos.
“Otro de los grandes momentos que nos dejan los #SanFerminesRTVE: el 'Ánimo pues'— RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 6, 2026
Más de 200 gaiteros en mitad de la Plaza del Ayuntamiento, y miles de personas saltando y cantando. https://t.co/zCSe1xR4S2 pic.twitter.com/jyxftLRGYf“
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12:14
Euforia y emoción en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona
"Esto hay que vivirlo una vez en la vida". Una frase que muchos repiten.
Foto: Eduardo Sanz / Europa Press
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12:12
Unos 200 gaiteros van a tocar en medio de la plaza
La emoción y sentimiento de pertenencia a la ciudad se representa con este momento poco después del lanzamiento del chupinazo
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12:08
Pamplona refuerza su dispositivo de limpieza para los Sanfermines
La capital navarra afronta nueve días de fiestas. Se estima que hay ya más de 40.000 personas en la calle.
Por ello, se ha puesto en marcha un dispositivo de limpieza reforzado en plantilla, equipos y vehículos.
Para concienciar sobre el respeto a la ciudad y la colaboración en su limpieza, el Ayuntamiento ha colocado lonas con el mensaje 'Este no es lugar para orinar. Disfruta y colabora', y ha instalado aseos y módulos portátiles en 68 puntos de la capital navarra como Antoniutti, Plaza de Toros, Cuesta del Museo o Plaza del Castillo.
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12:00
¡¡¡¡¡Comienza San Fermín!!!!!
Araceli Sergio y Clint Jean Louis han lanzado el cohete desde el balcón del Ayuntamiento.
"¡Pamploneses!! Viva San Fermín, gora San Fermín!! "
“¿ "Pamploneses, pamplonesas. ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermín!"— RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 6, 2026
Así ha sido el Chupinazo que da comienzo a los #SanFerminesRTVE pic.twitter.com/tivwN3DEaA“
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11:59
¡Ya tocan los timbaleros desde el balcón del Ayuntamiento!
Eso significa que en solo unos segundos se lanzará el cohete.
Abajo, en la plaza, miles de personas alzan sus pañuelos rojos, los que se pondrán al cuello en solo unos minutos para oficializar el comienzo de nueve días de fiestas
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11:54
Araceli Sergio, lanzadora del cohete: "Estoy con la carne de gallina, espero que no se me salten las lágrimas"
Enfermera de la UVI móvil de Tafalla, ella va a ser la encargada de inaugurar las fiestas junto al subdirector de Urgencias de Navarra, Clint Jean Louis.
"Es un honor representar a los compañeros del servicio de Urgencias Hospitalarias y a todos los compañeros sanitarios navarros", ha dicho en declaraciones a RTVE.
“DIRECTO #SanFerminesTVE ¿— RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 6, 2026
¿¿ Araceli Sergio, encargada de lanzar el Chupinazo junto a Jean Louis Fernández, en representación del Servicio de Urgencias del Sistema Sanitario de Navarra: "Es un honor representar a todas las compañeras y compañeros"https://t.co/zCSe1xR4S2 pic.twitter.com/UAdhsIrB4B“
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11:54
Pamplona está preparada para dar el Chupinazo Desde mañana hasta el 14 de julio sucederán los encierros
En directo en RNE con Fabiola Muñoz y el equipo de @RTVENavarra
“¿#SanferminesRTVE | Pamplona está preparada para dar el Chupinazo— Radio 5 (@radio5_rne) July 6, 2026
¿¿Desde mañana hasta el 14 de julio sucederán los encierros
¿¿En directo con Fabiola Muñoz, @Martalzu y el equipo de @RTVENavarra
¿¿ https://t.co/9TGz1pM5Zi pic.twitter.com/EE4U5Hdjpc“
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11:49
Mucho calor, cantos, gritos, silbidos... Euforia colectiva ante el inicio de San Fermín
Como cada año, ya se palpa el ataque de locura colectiva en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona y sus alrededores.
Una experiencia única. Un revoltijo humano, muchos.... rociados de vino.
Foto: EFE/Villar López
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11:42
¿Quiénes son los encargados de lanzar el cohete de las fiestas?
El subdirector de Urgencias de Navarra, Clint Jean Louis, y la enfermera de la UVI móvil de Tafalla, Araceli Sergio, van a ser los encargados de lanzar el chupinazo con el que comienzan las fiestas de San Fermín 2026.
Hace unas semanas, la ciudadanía de Pamplona eligió a la subdirección de Urgencias de Navarra para lanzar el chupinazo.
Clint Jean Louis Fernández fue designado como representante institucional de la subdirección que dirige desde 2023. Por su parte, Araceli Sergio es enfermera de UVI Móvil de Tafalla. La elección de la segunda persona que lanzaría el chupinazo fue determinada por votación por parte de todos los trabajadores de la subdirección de Urgencias que están en activo.
Foto: EFE / Jesús Diges
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11:38
¡Mantean a nuestra compañera Renata!
A solo unos minutos de que se lance el cohete, ¡así está el ambiente en la plaza!
“DIRECTO #SanFerminesTVE | Menos de media hora para que se lance el cohete que dará inicio a San Fermin 2026 y así está en ambiente en la Plaza del Ayuntamiento.— RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 6, 2026
¿¿Nos lo cuenta Renata Rotahttps://t.co/zCSe1xR4S2 pic.twitter.com/NG5CTby2oA“
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11:36
En los balcones de la plaza del Ayuntamiento de Pamplona no cabe ya ni un alfiler
Vista del ambiente en los balcones de la Plaza de Ayuntamiento este lunes minutos antes del Chupinazo
Foto: EFE/Villar López
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11:32
Comienza el programa especial de TVE para seguir al detalle el inicio de los sanfermines
Puedes seguirlo desde la pantalla de tu televisión o aquí mismo
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11:30
Solo queda media hora para que se lance el cohete que dará inicio a San Fermin 2026
“#SanFermínTVE | El #Canal24horas desde uno de los 7 puntos de acceso a la Plaza del Ayuntamiento donde en poco más de una hora tendrá lugar el "Chupinazo", que dará comienza a las Fiestas de San Fermín 2026.— RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 6, 2026
En nuestra web tienes toda la información de esta universal Fiesta de… pic.twitter.com/8bMIuMnz2l“
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11:27
Joseba Asiron, alcalde de Pamplona: "Queremos que estos Sanfermines se vivan desde la convivencia"
A pocas horas del inicio de los San Fermín 2026, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha apelado a “la convivencia desde un punto de vista integral” como uno de sus propósitos para esta nueva edición.
Los encargados de lanzar el chupinazo serán en esta ocasión dos miembros del servicio de Urgencias de Navarra, el subdirector Clint Jean Louis y la enfermera Araceli Sergio. Sobre esto, el edil ha destacado que “lo ha pedido la ciudadanía”. “La gente valora el trabajo de estos invisibles, pero a la vez imprescindibles”, ha añadido.
Fotografía: EFE/Villar López
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11:22
Miles de personas se congregan ya en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona porque... ¡ya no queda nada para el chupinazo!
Foto: EFE/ Villar López
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11:18
Así está ya la plaza Consistorial de Pamplona
A pocos minutos del Chupinazo, la plaza del Ayuntamiento está ya abarrotada.
Foto: Eduardo Sanz / Europa Press
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11:03
No te pierdas todos los detalles de estas fiestas, que arrancan ya
Patricia Campos te pone al día con fechas, agenda diaria, conciertos y tradiciones. Más de 500 actos llenan Pamplona del 6 al 14 de julio con actividades para todos los públicos.
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11:01
El turista de San Fermín gasta de media 460 euros: del ocio a los hoteles, que se disparan, y sin contar con el transporte
Por Sofía Soler
A pocos días de que el chupinazo inaugure los Sanfermines 2026, Pamplona se prepara para recibir a miles y miles de personas atraídas por la fiesta, la tauromaquia o la posibilidad de emular a Ernest Hemingway.
"Buscamos el hotel en Navidades y ya lo reservamos. El autobús es de una empresa de nuestra zona, que es la que nos lleva a todos los viajes", cuenta a RTVE Noticias Ángel, de la localidad cacereña Losar de la Vera, con la primera de las recomendaciones para evitar precios desorbitados: reservar con antelación.
En 2025, este joven fue uno de los 215.000 turistas contabilizados por el ayuntamiento y este año ya lo tiene todo listo para volver. No lo hará solo. Además de su escapada con amigos, ha organizado un viaje para la Asociación Taurina Losareña "Tabaco y oro", a la que pertenece: unas 50 personas desde Extremadura hasta Navarra para vivir la experiencia.
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10:56
Isabel Aaiun y Boney M, protagonistas en el estreno de los conciertos de San Fermín
La autora de la “Potra Salvaje” y la mítica formación de los años 70 actúan esta noche en la Plaza del Castillo en el día de inicio de las fiestas pamplonicas.
La artista segoviana llega a la capital navarra con su nuevo single, “Joseto (He visto dragones)”, que ya puja por convertirse en uno de los éxitos de este verano.
Asimismo, los artífices de éxitos como "Daddy Cool", “Rasputin” y "Rivers of Babylon" estarán capitaneados por Maizie Williams, una de las pocas artistas de la banda original que giran en la actualidad como Boney M.
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10:55
Joseba Asiron: "Los derechos de las mujeres no se interrumpen en San Fermín"
En una entrevista en Las Mañanas de RNE, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha recordado el caso de la 'La Manada' y ha explicado el trabajo del ayuntamiento en labores de prevención y la coordinación con el movimiento feminista. A pocas horas del lanzamiento del Chupinazo, ha analizado el modelo festivo de San Fermín con el "debate pendiente" sobre los toros en la gran fiesta de Pamplona que arranca este lunes.
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10:49
Los encargados de dar inicio a los Sanfermines de 2026 serán Clint Jean Louis Fernández y Araceli Sergio Aguilera
Son el subdirector del servicio de Urgencias y la enfermera de la UVI móvil de Tafalla, respectivamente.
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10:45
Buenos días! Bienvenidos a este minuto a minuto sobre el chupinazo de San Fermín 2026. Pamplona se viste ya de blanco y rojo para dar la bienvenida a una de las fiestas más importantes del país.