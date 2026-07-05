Tour de Francia 2026: perfil, recorrido y claves de la etapa 3 entre Granollers y Les Angles
- Jornada dura con el primer contacto con la montaña y un largo recorrido
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El Tour 2026 entrará este lunes en Francia en la tercera etapa, la primera toma de contacto con la montaña en un largo recorrido entre Granollers y Les Angles.
En total, 195,9 kilómetros, un puerto de primera categoría y tres de tercera y casi 4.000 metros de desnivel positivo acumulado. Y todo ello con referencias deportivas en diversos momentos de la jornada, empezando por la salida en Granollers, muy cerca del Circuit de Catalunya, sede de los grandes premios del motor.
Pero los ciclistas apenas podrán coger velocidad en el inicio de esta tercera etapa, porque tendrán un primer alto puntuable en el km 17, en Saint Feliu de Codines.
Siempre rumbo norte, los ciclistas atravesarán la frontera por los Pirineos por un paso relativamente cómodo, la Collada de Toses, 9,3 km al 6,5% de desnivel medio, primer puerto de primera de este Tour 2026.
Claves de la etapa
La carrera pasará entonces por la estación de esquí de La Molina justo antes de abandonar España y volver a afrontar la subida a Font Romeu, base en altura muy frecuentada por los deportistas. Ahí, en el col du Calvaire (11,4 km al 4,1%) se puede hacer la selección casi definitiva de esta etapa ideal para fondistas en la que se rondarán los 1.800 m de altitud en toda la parte final.
La meta, en Les Angles, estará en una cuesta de 1,7 km al 6,5% de pendiente. Será la primera vez que este pueblo de los Pirineos Orientales acoja una etapa del Tour.