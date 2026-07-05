Tour de Francia 2026: perfil, recorrido y claves de la etapa 3 entre Granollers y Les Angles

El Tour 2026 entrará este lunes en Francia en la tercera etapa, la primera toma de contacto con la montaña en un largo recorrido entre Granollers y Les Angles.

En total, 195,9 kilómetros, un puerto de primera categoría y tres de tercera y casi 4.000 metros de desnivel positivo acumulado. Y todo ello con referencias deportivas en diversos momentos de la jornada, empezando por la salida en Granollers, muy cerca del Circuit de Catalunya, sede de los grandes premios del motor.

Pero los ciclistas apenas podrán coger velocidad en el inicio de esta tercera etapa, porque tendrán un primer alto puntuable en el km 17, en Saint Feliu de Codines.

Tour de Francia 2026: mapa del recorrido de la 3ª etapa letour.fr

Siempre rumbo norte, los ciclistas atravesarán la frontera por los Pirineos por un paso relativamente cómodo, la Collada de Toses, 9,3 km al 6,5% de desnivel medio, primer puerto de primera de este Tour 2026.