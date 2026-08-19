El fabricante chino de robots Unitree debuta en Shanghái con una subida del 460% y gana unos 904 millones
- El arranque de su primera sesión bursátil deja subidas de hasta el 629%, siete veces su valor inicial
- Es la primera salida a bolsa de una compañía de este sector en la China continental
Unitree Robotics, el fabricante de robots humanoides más conocido de China, ha debutado este miércoles en la bolsa de Shanghái con subidas del 629%, más de siete veces su valor inicial. La cotización se ha moderado durante la sesión, pero al cierre había multiplicado cinco veces y media su valor (un 460,34 %). Se calcula que ha recaudado el equivalente a unos 904 millones de dólares.
Los títulos de la compañía comenzaron la jornada con una subida del 629%, en 1.100 yuanes (unos 163,12 dólares o 140,94 euros, según el cambio) y finalizaron en 845 yuanes (125,31 dólares, 108,07 euros), frente al precio unitario de 150,8 yuanes (22,36 dólares, 19,32 euros) fijado para la venta de 40,4 millones de participaciones en el mercado STAR shanghainés, conocido como el 'Nasdaq chino' por su enfoque en tecnológicas.
La cifra inicial se tradujo en una recaudación total de 6.099 millones de yuanes (unos 904 millones de dólares o 781 millones de euros) para la que se ha convertido en la primera salida a bolsa de una compañía de este sector en la China continental, aunque no en el país, ya que UBTech Robotics debutó en el parqué de la región semiautónoma de Hong Kong en 2023.
Además, sitúa el valor de Unitree en el equivalente a 9.040 millones de dólares si se toma como referencia el precio máximo que marcó en la apertura de este miércoles, cuando llegó a tocar unos 66.000 millones de dólares.
Apoyo de gigantes como DeepSeek o Alibaba
Unitree ha contado con importantes patrocinadores del sector digital chino como Tencent o DeepSeek. Otros gigantes chinos como Alibaba también forman parte de su accionariado.
La tecnológica tiene intención de destinar casi la mitad de lo recaudado a la investigación y desarrollo (I+D) de modelos inteligentes para robots, cuerpos robóticos o la construcción de un centro de fabricación.
Sus robots humanoides han suscitado gran interés dentro y fuera de China. Uno de ellos se hizo viral por sus bailes, acrobacias y demostraciones de artes marciales en la popular gala del Año Nuevo lunar de la televisión estatal CCTV.
Esta semana, Unitree ha presentado su nuevo modelo 'Superman', capaz de saltar a una altura de dos metros y de correr a 12,66 metros por segundo. Unas marcas que "sobrepasan todos los récords humanos" aunque el robot solo ha necesitado "algo más de tres meses" de desarrollo y "todavía tiene mucho margen de mejora".
De hecho, el gran interés que ha levantado esta operación se ha notado en la demanda en la fase de reservas de acciones, que fue más de 8.000 veces superior a los títulos disponibles.
Tecnología aún por madurar
Algunos analistas cuestionan que esta tecnología esté preparada todavía para su aplicación en tareas diarias. La misma Unitree ha advertido de que su comercialización a gran escala podría "tardar más de lo esperado" porque las manos robóticas aún no son lo suficientemente precisas ni resistentes.
Unitree se fundó en 2016 y en la ciudad oriental de Hangzhou. Desarrolla robots cuadrúpedos y humanoides; se ha convertido en el mayor vendedor mundial de estos últimos y suponen más de la mitad de sus ingresos. También comercializa componentes como manos robóticas, brazos colaborativos y sensores.
Según la prensa oficial china, el 90 % de su cadena de suministros es de producción local y todos sus componentes clave son de desarrollo propio. Esto supondría un reflejo de la "fortaleza" de este incipiente sector a nivel nacional, que las autoridades han considerado estratégico dentro de su apuesta por las tecnologías avanzadas y las aplicaciones industriales de la inteligencia artificial (IA).
Su salida a bolsa culmina un proceso iniciado en marzo, cuando la empresa presentó su solicitud para cotizar en el mencionado STAR shanghainés. Logró la aprobación tan solo 73 días más tarde, un récord para ese mercado. La fortuna de su fundador, Wang Xingxing, de 36 años, se estima en 16.000 millones de dólares.